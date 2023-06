Bosch E-Bike 2024: SX Antrieb, leichte Akkus und neue Displays

Produktnews / Bosch E-Bike 2024: In fast schon jährlicher Tradition präsentiert Bosch auch in diesen Tagen im Rahmen der Eurobike in Frankfurt die E-Bike Neuigkeiten für die kommende Saison. Im Rampenlicht steht hier mit dem Bosch Performance SX der erste Light-Antrieb der Schwaben. Darüber hinaus gibt es jedoch auch neue Akkus, neue Displays, Motoren-Zuwachs im Smart System und einige Updates für die eBike Flow App.

Die E-Bike Welt steht nicht still, insbesondere in diesen Tagen nicht, da mit der Eurobike die größte Fachmesse nur noch einige Stunden entfernt ist. Mit Bosch präsentiert heute eines der Schwergewichte der Branche die Neuigkeiten für die Saison 2024. Wir geben euch einen Überblick und einen ersten Eindruck zu den Bosch E-Bike 2024 Produkten, die wir bereits live betrachten konnten.

Erster Light-Antrieb: Bosch Performance Line SX

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis einer der großen Namen mit einem Antrieb für leichte E-Bikes auf den Markt kommt. Heute ist es soweit: Mit dem Bosch Performance Line SX. Der Motor selbst ist rund 900 g leichter als der bekannte Performance Line SX und liegt damit ungefähr auf dem Niveau der Light-Konkurrenz von Fazua, TQ oder Specialized. Die Leistungsdaten sind interessant: Zwar gibt Bosch „nur“ ein Drehmoment von maximal 55 Nm an, was ebenfalls auf dem Niveau der Mitbewerber liegt, spricht jedoch auch von einer maximalen Leistung von bis zu 600 W. Damit wäre der neue Antrieb trotz seines geringen Gewichts ebenso stark wie der angesprochene Bosch CX. Um diese Leistung zu erreichen, müssen jedoch die Bedingungen stimmen, wie beispielsweise die Trittfrequenz. Wir sind der Angelegenheit in unserem ausführlichen Test sowohl in der Praxis als auch auf dem Prüfstand auf den Grund gegangen.

Bosch sieht den neuen Antrieb natürlich in den momentan so beliebten Light E-MTBs, jedoch ebenso in E-Urban und E-Gravelbikes. Vor allem Letztere hat man besonders im Fokus: Speziell hierfür gibt es sogar eine neue Unterstützungsstufe namens SPRNT, die bei hoher Kadenz besonders viel Leistung freisetzt. Ebenso hat man bei Bosch die im Vorjahr vorgestellte Mini Remote in einer speziellen Variante für Rennlenker angepasst. Auch der sehr niedrige Q-Faktor von 160 mm dürfte Gravelbikern gefallen, die sich etwas Zusatzschub wünschen.

Als Teil des Smart Systems ist der Bosch Performance Line SX mit allen gewohnten Komponenten kompatibel. Bei den Displays dürfte vor allem die Kombination mit dem System Controller im Oberrohr und der Mini Remote am Lenker beliebt sein. Ebenso dürften einige Räder mit der neuen Purion 200 Remote ausgestattet sein. Selbstverständlich lässt sich der leichte Antrieb aber auch mit LED Remote, Kiox 300 oder Kiox 500 kombinieren. Gleiches gilt für die Akkus: Auch wenn die bisherigen Energiespeicher genutzt werden können, dürften die allermeisten Bosch SX E-Bikes mit dem neuen CompactTube 400 ausgestattet sein. In dieser Kombination soll der gesamte Antrieb, inklusive Mini Remote gerade einmal vier Kilogramm auf die Waage bringen. Zum Vergleich: Der PowerTube 750 Akku allein ist 400 g schwerer.

Neue Akkus: CompactTube 400, PowerMore 250 und drei PowerPacks

Gemeinsam mit dem ersten leichten Antrieb stellt Bosch auch den bis dato kleinsten und leichtesten integrierten Akku im Smart System vor. Der CompactTube 400 besitzt 400 Wh Kapazität und ist mit lediglich rund zwei Kilogramm Gewicht deutlich leichter als alle anderen PowerTube Akkus im Programm. Durch seine sehr kompakte Bauform lässt er sich zudem sehr schön und schlank im Unterrohr integrieren. Ob der Energiespeicher entnehmbar oder fest im Rahmen verbaut ist, obliegt dabei dem jeweiligen Fahrradhersteller. Spannend: Laut Bosch ist der CompactTube 400 auch mit den anderen Antrieben aus dem Smart System kompatibel. Einem Bike mit kräftigem CX Motor und leichtem 400 Wh Akku steht also nichts im Wege.

Wer sich etwas mehr Kapazität wünscht, der kann erstmals im Bosch E-Bike-Universum nun auf einen Range Extender zurückgreifen. Der hört auf den Namen PowerMore 250 und bringt 250 Wh Zusatzkapazität mit. Dafür fällt er erstaunlich kompakt aus und auch das Mehrgewicht von rund 1,6 Kilogramm ist zu verschmerzen. Montiert wird er ganz klassisch auf dem Unterrohr und per Kabel mit dem Ladeport des Bikes verbunden.

Während CompactTube 400 und PowerMore 250 klar sportive E-Bikes im Fokus haben, dürfte Bosch mit den drei ebenfalls neuen externen PowerPacks vor allem das Komfort- und Citybike-Segment im Auge haben. Auch hier gibt es einen kleinen, leichten (ca. 2,2 kg) PowerPack 400 Frame mit 400 Wh Kapazität. Dazu kommen die beiden neuen Gepäckträgerakkus PowerPack 400 Rack und PowerPack 500 Rack.

Endlich gibt es außerdem Neuigkeiten zum Thema Dual Battery: Das Verbinden zweier Akkus für mehr Kapazität ist bis dato im Smart System noch immer nicht möglich. Das soll sich laut Bosch nun aber nach und nach ändern. Schrittweise sollen die Akkus diese Funktionalität erhalten. Was das genau bedeutet und ob bestehende Systeme bzw. Akkus nachgerüstet werden können, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

Last but not least gibt es mit dem 2A Charger auch ein neues Ladegerät. Der Ladestrom ist zwar geringer als beim Standard-Charger, dafür fällt es rund 40 Prozent kleiner aus und spart 25 Prozent an Gewicht. Optimal für unterwegs, um in der Mittagspause ein paar Prozent in den Akku zu bekommen.

Zuwachs bei Displays: Bosch Purion 200 und Kiox 500

Auch die Auswahl an Displays bzw. Bedienelementen wächst für die kommende Saison an. Fans des Nyon müssen sich zwar weiterhin gedulden, immerhin gibt es mit dem Kiox 500 nun jedoch ein großes Display. In seiner Funktionalität ist es fast identisch mit dem 40 Prozent kleineren Kiox 300, bietet zusätzlich jedoch auch akustische Hinweise, beispielsweise während der Navigation.

Mit dem Purion 200 gibt es nun auch einen Nachfolger für das so beliebte Purion Display im ‚alten‘ System. Die neue Version kombiniert ein kompaktes, längliches Farbdisplay mit einem Bedienteil, das ergonomisch sehr an das der LED Remote erinnert. Der Bildschirm ist ähnlich hell wie von den neuen Kiox bekannt und damit auch im Sonnenlicht gut ablesbar. Durch seine schmale Form schmiegt sich das Display fast an den Lenker an und ist auch optisch sehr schön integriert – trotz seiner Größe. Für einige E-Biker interessant dürfte die Option sein, das Purion 200 mit einem Display wie dem Kiox 300 zu kombinieren. So kann man gleichzeitig Informationen wie z.B. Geschwindigkeit und Ladestand des Akkus auf dem Purion ablesen und sich die Navigationsanweisungen am Kiox 300 anzeigen lassen.

Beide neuen Displays sind auch mit den bestehenden Antrieben im Smart System kompatibel und lassen sich nachrüsten.

Endlich: Active Line Antriebe im Smart System

Was in der offiziellen Pressemeldung nur eine kurze Randnotiz ist, dürfte für viele Fahrradhersteller und E-Biker eine lange ersehnte Neuerung sein: Mit den Motoren Active Line und Active Line Plus sind nun alle aktuellen Antriebe auch im Smart System erhältlich. Das ist eine gute Nachricht für diejenigen, die auf der Suche nach einem Stadtrad sind, dabei nicht die enorme Power von Performance Line oder Performance Line CX möchten bzw. brauchen, aber auf die modernen Features und Displays des Smart Systems nicht verzichten möchten. Damit dürften Bosch Smart System E-Bikes auch in erschwinglichere Preisregionen vordringen.

Updates für die eBike Flow App: Flow+ Abo und individualisierbare Screens

Die eBike Flow App hat schon in der laufenden Saison einige spannende Updates bekommen wie z.B. das Individualisieren der dynamischen Unterstützungsstufen Tour+ und eMTB. Diese stetige Entwicklung soll auch in den nächsten Monaten weitergehen. In einem der nächsten Updates soll die App um die Funktion ergänzt werden, die angezeigten Infos auf den Kiox 300 und Kiox 500 Displays auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Bis zu drei Kacheln pro Screen sollen sich so festlegen lassen.

Darüber hinaus führt Bosch mit Flow+ nun auch ein Premium-Abo ein. Als einziger Inhalt ist darin zunächst die schon im Vorjahr präsentierte eBike-Alarm Funktionalität enthalten. In Verbindung mit dem ConnectModule erweitert es das eBike Lock um einen echten Diebstahlschutz, indem das per App abgeschlossene E-Bike bei Bewegung einen akustischen Alarm auslöst und sich auch per GPS verfolgen lässt. Die ersten zwölf Monate des Abos sind kostenlos, im Anschluss hat man die Wahl zwischen einem Monatsabo für 4,99 Euro oder einer jährlichen Abrechnung über 39,99 Euro.

Web: Bosch E-Bike 2024

www.bosch-ebike.com