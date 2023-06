Eurobike 2023: Car.los Mobility zeigt faltbares Cargobike und Offroad Midtail

Produktnews / Cargobike: Car.los Mobility erweitert für die kommende Saison das Portfolio um zwei spannende Cargobikes. Im Rampenlicht steht vor allem das Modell V – das erste faltbare Long-John Cargobike. Außerdem spendiert man dem Modell M Midtail-Bike eine Adventure-Variante für Ausflüge abseits befestigter Wege.

Als neuer Name auf dem Markt konnte sich der junge Hersteller Car.los aus Berlin bereits in recht kurzer Zeit einen guten Ruf in der Cargo-Gemeinde erarbeiten. Mit zwei Modellen war man im Vorjahr gestartet: Während es sich beim Modell C um ein ganz klassisches Longtail Cargobike handelt, orientiert sich das Modell M deutlich mehr am klassischen Citybike, jedoch mit hoher Zuladung, sowohl auf dem großen Heck- wie auch auf dem Frontträger. Ein Erfolgsgeheimnis der bisherigen Produktpalette war auch die umfangreiche Serienausstattung in der ein stabiles Frontrack, Heckreling, Sitzkissen und Aufnahmen für Kindersitze enthalten sind.

Auch technisch bringen die beiden Modelle Beachtliches mit: Für die von einem Brose Drive T angetriebenen Bikes gibt es eine echte Dual Battery Lösung mit zwei 522 Wh Akkus. Hierfür hat man sich mit Brose zusammengetan – eine derartige Lösung für das Antriebssystem des Automotive-Giganten gab es bislang an keinem anderen Bike. Dazu kommen kräftige MT5 Bremsen mit großen Scheiben von Magura und der robuste, pannensichere und komfortable Pick-up Cargoreifen von Schwalbe.

Werbung Shimano - Pflege was du liebst

Car.los Modell M Bauart: Midtail

Rahmen: Unisex / One-Size / für 1,55m bis 1,95m

Antrieb: Brose Drive T (70 Nm)

Akku: Bis 1.044 Wh (2x 522 Wh)

Zuladung: 165 kg (zgG: 205 kg)

Car.los Modell C Bauart: Longtail

Rahmen: Unisex / One-Size / für 1,55m bis 1,95m

Antrieb: Brose Drive T (70 Nm)

Akku: Bis 1.044 Wh (2x 522 Wh)

Zuladung: 165 kg (zgG: 205 kg)

Car.los Modell V: Faltbares Long-John Cargobike!

Im Rahmen der Eurobike 2023 präsentierte Car.los mit dem neuen Modell V ein komplett neues Cargobike, das in dieser Form eine echte Weltneuheit ist: Ein faltbares Long-John! Aber wieso eigentlich? Nun, für dieses Konzept gibt es mehrere gute Gründe. Da wäre zum Einen der Einsatz im urbanen Raum, wo die ausladenden Abmessungen eines ausgewachsenen Long-John Cargobikes während der Fahrt meist nicht das Problem sind, dafür aber in der heimischen Garage, im Fahrradkeller oder gar der Wohnung. Zudem dürfen Long-John Bikes nicht in der Deutschen Bahn und nur in den wenigsten öffentlichen Verkehrsmitteln mitgeführt werden.

Beide dieser Probleme geht das Car.los Modell V an: Mit wenigen Handgriffen lässt es sich auf rund die Hälfte seiner Größe schrumpfen, dank cleverer Konstruktion ist es im gefalteten Zustand gut greifbar und lässt sich auf den beiden Laufrädern rollen bzw. schieben oder ziehen. Mit einer Länge von dann nur etwas über einem Meter findet es auch problemlos im Fahrradkeller oder sogar in den meisten Kofferräumen Platz. Auch das Mitnehmen im Zug ist so kein Problem mehr, da das Bike dann als Gepäckstück gilt.

Möglich wird der ausgeklügelte Falt-Mechanismus unter anderem auch durch die Schaltzuglenkung, über die das Vorderrad mit dem Lenker verbunden ist. Über eine Umlenkrolle geführt beeinträchtigt diese das Einklappen der vorderen Hälfte nicht – mit einer klassischen Lenkstange wäre ein Bike wie das Modell V nicht möglich. Von den anderen Vorzügen der Schaltzuglenkung wie kleinerem Wendekreis ganz zu schweigen.

Für den Transport steht eine Ladefläche an der Front mit serienmäßig verbautem, ebenfalls faltbaren Korb mit den Abmessungen 60x40cm zu Verfügung. Am Heck lässt sich außerdem auch ein Gepäckträger installieren.

Das Car.los Modell V soll Anfang 2024 in zwei Versionen auf den Markt kommen. Neben dem V.1 mit bewährtem Brose Drive T Antrieb, 630 Wh Akku und Enviolo Cargo Nabenschaltung wird es auch ein reduziertes Modell mit Singlespeed-Antrieb und drehmoment-gesteuertem Nabenmotor von Bafang geben.

Car.los Modell M.2 Adventure: Cargo goes MTB

Mit zunehmender Beliebtheit und Verbreitung wird auch das Einsatzgebiet von Cargobikes immer größer. Auch abseits befestigter Wege trifft man mittlerweile häufiger auf Lastenbikes unterschiedlichster Bauart. Wer sein Cargobike jedoch schon einmal auf groben Schotter oder einen Forstweg ausgeführt hat, der wird wissen: Fahrspaß will hier nur selten aufkommen. Genau das möchte Car.los mit dem neuen M.2 Adventure ändern, das die Brücke zwischen Mountainbike bzw. Gravel und Cargobike schlagen soll.

Basierend auf dem bekannten Midtail Bike Modell M spendieren die Hauptstädter der Adventure-Variante eine ausgewachsene MTB-Federgabel mit 130 mm Federweg und dicken 38 mm Standrohren und einen eigens für dieses Bike von Schwalbe hergestellten Reifen. Letzterer kombiniert das Profil des beliebten Gelände-Allrounders Smart Sam mit der stabilen Cargo-Karkasse und das alles im 24 Zoll Format. Damit der Komfort am Heck nicht zu kurz kommt, gibt es außerdem eine G1 Federstütze von by.schulz und einen Brooks Cambium Sattel.

Web

www.carlosmobility.com