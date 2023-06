Topeak Supersteel Tire Lever im Test: Reifenheber für harte Fälle!

Fahrrad Reifenheber Test: Bereits der Anblick lässt erahnen, dass selbst hartnäckigste Reifen bei diesem Reifenheber klein beigeben müssen. Der Topeak Supersteel Tire Lever besteht aus Vollmetall und weist eine Hebellänge von satten 200 Millimetern auf. Doch trotz seines imposanten Erscheinungsbildes geizt der Metall-Reifenheber nicht mit feinen Detaillösungen.

Allgemeines zum Hersteller

Seit über 30 Jahren bietet die weltweit agierende Marke innovative Ausstattung und Tools für alle Bereiche des Radfahrens an. Topeak-Anbieter RTI Sports führt unter seinem Dach insgesamt acht Premiummarken, darunter auch die Eigenmarken Ergon und Terry. Die Abkürzung RTI steht für Radsport, Triathlon, Innovation. Seit 1998 ist das in Koblenz ansässige Unternehmen ausschließlich auf den Markenvertrieb von hochwertigem Fahrrad‍zubehör spezialisiert.

Topeak Supersteel Tire Lever Reifenheber: Erster Eindruck

Der CNC-gefertigte Reifenheber aus gehärtetem Stahl besticht durch eine erstklassige Verarbeitung. Alle Kanten und Ecken sind sauber entgratet bzw. abgerundet, wodurch selbst beim harten Zupacken ein angenehmes Griffgefühl gegeben ist. Zum Schutz der Felge vor Kratzern und Beschädigungen haben die Designer bei Topeak dem Hebel einen austauschbaren Pad aus Fiberglas-Composite spendiert. Sehr stylisch sind ebenfalls der smarte Speichenhaken und die per Magnetknopf realisierte Snap-Together Funktion. Das macht alles schon einen äußerst guten Eindruck!

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

Der Topeak schreit geradezu nach Herausforderungen. Eng sitzende Reifen, an denen sich die meisten Mitkonkurrenten die Zähne ausbeißen, ringen dem Reifenheber aus gehärtetem Stahl lediglich ein Lächeln ab. Das Werkzeug liegt gut in der Hand und der lange Hebel gewährleistet beste Kraftumsetzung. Die Schaufel ist fein genug, um geschmeidig unter die Reifenwulst zu gleiten. Für ein materialschonendes Arbeiten sorgt der Pad aus Fiberglas-Composite. Aufgrund der Größe und des Gewichts bietet sich der extrem stabile Fahrrad-Reifenheber allerdings eher für die heimische Werkstatt als den mobilen Einsatz an.

Der Topeak Supersteel Reifenheber im Detail