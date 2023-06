Verlosung: Gewinne eine von sechs Gloryfy Brillen

Verlosung: Der österreichische Brillenhersteller Gloryfy hat sich über die letzten 10 Jahre einen echten Namen im Sport gemacht. Grund dafür ist eine echte Revolution unter den Brillen. Die Rede ist von Gloryfys Unbreakable Technologie, welche dafür sorgt, dass selbst unter extremer Krafteinwirkung keine Splitter oder sonstigen Teile von der Brille abbrechen. Hierdurch kann man nicht nur eine robuste und langlebige Brille für Sport und Alltag bieten, sondern auch das Risiko für Augenverletzungen extrem minimieren. Als kleines Highlight verlosen wir sechs Gloryfy Brillen.

„Es ist unmöglich diese Brillen in Serienproduktion zu bringen!“ – Dies war vor gut 10 Jahren das Statement der Industrie gegenüber dem Gründe von Gloryfy. Nach über sieben Forschung und Entwicklung konnte man aber das Gegenteil beweisen und durch die Gloryfy Unbreakable TEchnologie neue Standarts in Sachen Sport- und Lifestyle-Brillen setzen.

Gloryfy G20 Flatline Clear

Die Gloryfy G20 Flatline ist die perfekte Radbrille für den sportiven Einsatz. Natürlich verfügt auch sie über die von Gloryfy bewährte Unbreakable Technologie, wobei der Rahmen, die Gläser und der Bügel aus NBFX besteht. Hierdurch wird man beim Sport geschützt und ist im Alltag praktikabel ausgestattet. Der Memory Effect lässt die Brille immer wieder in die Ausgangsform zurückgehen. Da ein guter Druchblick beim Sport alles ist, verfügt die G20 Flatline über kontrastreiche und farbechte Sicht durch massegefärbte Gläser und die einzigartige gloryfy Contour Lens Technologie. Ein angenehmer Tragekomfort wird zum einen durch eines der leichtesten Materialien in der optischen Industrie ermöglicht, zum anderen wirkt hier das Zusammenspiel von Scharnier und den unzerbrechlichen Bügeln und der unzerbrechlichen Fassung, was gleichzeitig für einen gleichmäßigen Sitz der Brille am Kopf sorgt.

Eine rutschfeste Gummierung garantiert perfekten Halt und durch einfaches Biegen kann das Nose-Pad in die gewünschte Form gebracht und auf die individuelle Nasenbreite angepasst werden. Das Anliegen der Brille an der Stirn sowie das Beschlagen der Linse wird durch die individuelle Anpassung der Nose-Pads verhindert. Zudem garantiert das innovative Design der rahmenlosen Serien beste Ventilation und ganz nebenbei auch ein optimiertes Blickfeld.

Gloryfy Gi15 St. Pauli Golden eye

Als stylisches Pendant zur G20 Flatline ist die Gi15 ST. Pauli der perfekte Begleiter für den Alltag. Auch hier kommt natürlich die Unbreakable Technologie zum Einsatz und auch die Contour Gläser bieten eine optimierte Sicht mit hohen Kontrasten. Wie alle Gloryfy Modelle ist aich die Gi15 St. Pauli in Österreich produziert.

WEB: gloryfy.at