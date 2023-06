KTM E-Bikes 2024: Light-Offensive mit Bosch SX – E-MTB, Gravel und Trekking

Produktnews / E-Bike: Für die kommende Saison setzt der Österreichische Traditionshersteller KTM voll auf den neuen, leichten Bosch SX Antrieb. Während das bisherige, sehr große E-Bike Portfolio überwiegend bestehen bleibt, kommen fast 20 neue Modelle hinzu, die fast ausschließlich im Gewichtsbereich unter 20 kg liegen. Bemerkenswert: Man konzentriert sich nicht wie viele andere Hersteller ausschließlich auf den sportiven Bereich, sondern bringt auch Alltags-Bikes und sogar Kinder E-Bikes. Wir geben einen Überblick über die KTM E-Bikes 2024.

KTM E-Bikes 2024: 17 leichte E-Bikes mit Bosch SX Motor

Für die kommende Saison startet KTM eine echte Light E-Bike Offensive: In quasi jedem Bereich ergänzen nun leichte Varianten mit dem neuen Bosch SX Motor das bestehende Portfolio. Darunter E-Mountainbikes, als Fully oder Hardtail, Trekking- und Tourenräder, Kinderräder und auch Gravel- oder Rennräder.

Bosch Performance SX im ersten Test: Leichter, kompakter … kräftiger? Test / E-Bike: Mit dem Performance Line SX stellt Bosch seinen ersten leichten Mittelmotor vor. Bei einem Gewicht von rund zwei Kilogramm bringt er ein maximales Drehmoment von 55 Nm und eine maximale Leistung von beeindruckenden 600 Watt. Ihm zur Seite steht mit dem CompactTube 400 ein neuer Akku und ein optionaler Range Extender mit […]

Sämtliche neuen Light E-Bikes setzen auf die Kombination aus dem 2 kg leichten und 55 Nm kräftigen Bosch SX Motor und dem neuen PowerTube 400 Akku mit 400 Wh Kapazität. Mit Ausnahme des Kinder E-MTBs Mini Me lässt sich der Energiespeicher auch an allen Bikes entnehmen – und zwar bequem nach oben aus dem Unterrohr, wie man es von KTM bereits bei anderen E-Bikes in der Vergangenheit sehen konnte.

KTM Macina Scarp SX

Der Name Scarp steht im Portfolio von KTM seit einigen Jahren stellvertretend für die vollgefederten Race-MTBs. Insofern überrascht es durchaus etwas, dass das Macina Scarp SX nun mit für diese Fahrradklasse recht üppigen 140 mm Federweg kommt. Das neue Light E-MTB will so die Brücke zwischen einer Rennfeile für Marathon- und XC-Einsätze und einem spaßigen Trailbike schlagen.

Alle drei Ausstattungsvarianten haben ihren Vollcarbonrahmen gemein, der die bekannte Akku-Entnahme aus dem Unterrohr nach oben mitbringt und auch in puncto Montagepunkte einzigartig ist: Zusätzlich zum optionalen PowerMore 250 Range Extender lassen sich zwei weitere Trinkflaschen montieren, eine davon unter dem Unterrohr.

Durchaus beeindruckend ist das Gewicht des neuen KTM Macina Scarp SX: Das Topmodell bringt lediglich 16,5 kg auf die Waage und auch das vergleichsweise günstige Einstiegsmodell bleibt unter 20 kg.

KTM Macina Scarp SX Exonic KTM Macina Scarp SX Prime KTM Macina Scarp SX Master Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch Mini Remote + System Controller

Rahmenmaterial: Carbon

Gabel: Fox 34 Factory Grip2 140mm

Dämpfer: Fox Float DPS Factory

Schaltung: Sram XX Eagle T-Type

Bremsen: Shimano XTR M9120 180/180mm

Laufräder: DT Swiss XRC 1501 Carbon Gewicht: 16,5 kg

Preis: 11.099 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch Mini Remote + System Controller

Rahmenmaterial: Carbon

Gabel: Fox 34 Factory Grip2 140mm

Dämpfer: Fox Float DPS Factory

Schaltung: Shimano XTR 12-fach

Bremsen: Shimano XT M8120 180/180mm

Laufräder: KTM Prime Carbon Trail Gewicht: 17,3 kg

Preis: 8.399 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch Mini Remote + System Controller

Rahmenmaterial: Carbon

Gabel: Fox 34 Performance 140mm

Dämpfer: Fox Float DPS Performance

Schaltung: Shimano XT 12-fach

Bremsen: Magura MT5 180/180mm

Laufräder: KTM Comp Trail 29 Gewicht: 18,1 kg

Preis: 6.299 Euro

KTM Macina Race SX

Natürlich darf bei einem solch umfangreichen Angebot an Light E-Bikes auch ein klassisches E-Hardtail nicht fehlen. Das hört auf den Namen Macina Race SX und schlägt einen deutlich tourenorientierteren Kurs ein als sein vollgefedertes Pendant Macina Scarp. Der Alu-Rahmen wird mit einer Federgabel mit 100 mm Federweg kombiniert und hat eine eher entspannte Geometrie. Insofern überrascht es auch nicht, dass hier sämtliche Montagepunkte für z.B. Schutzbleche vorhanden sind. Wer diesbezüglich nicht selbst Hand anlegen möchte, kann auch direkt zur alltagstauglichen LFC Variante greifen.

Das KTM Macina Race SX wird ebenfalls in drei Ausstattungsvarianten erscheinen. Neben zwei eher sportliche ausgerichteten Versionen dürfte insbesondere das LFC Modell für viele interessant sein, da es die Alltagstauglichkeit eines Trekkingbikes mit einem ordentlichen Schuss Geländegängigkeit kombiniert. Angesichts der umfangreichen Ausstattung überrascht es nicht, dass es mit über 21 kg das schwerste Macina Race Modell ist.

KTM Macina Race SX 10 KTM Macina Race SX 20 KTM Macina Race SX LFC Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch Purion 200

Rahmenmaterial: Aluminium

Gabel: RockShox Judy Gold RL 100mm

Schaltung: Shimano XT 12-fach

Bremsen: Shimano MT410 180/160mm Gewicht: 19,1 kg

Preis: 3.699 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch Purion 200

Rahmenmaterial: Aluminium

Gabel: Suntour X1 32 Air 100mm

Schaltung: Shimano Cues U4000 9-fach

Bremsen: Shimano MT200 180/160mm Gewicht: 20,2 kg

Preis: 3.299 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch Purion 200

Rahmenmaterial: Aluminium

Gabel: Suntour X1 32 Air 100mm

Schaltung: Shimano Cues U4000 9-fach

Bremsen: Shimano MT200 180/160mm

Besonderheit: Schutzbleche, Gepäckträger, Beleuchtung und Seitenständer Gewicht: 21,8 kg

Preis: 3.499 Euro

KTM Macina Cross SX

Mit dem Macina Cross SX bedient KTM ein Fahrradsegment, das bei vielen anderen Herstellern mittlerweile fast in Vergessenheit geraten ist – das Crossbike. Irgendwo im Spannungsfeld zwischen MTB Hardtail und Trekkingbike, mit schmalen, aber geländetauglichen Reifen und einer Federgabel sind durchaus Ausflüge auf Forststraßen drin und das Gewicht fällt deutlich geringer aus als beim klassischen Hardtail. Insgesamt richten sich die Cross SX Modelle an eine sportliche Zielgruppe, die auf Anbauteile wie Schutzbleche oder Gepäckträger verzichten können. Wer auf der Suche nach mehr Alltagstauglichkeit ist, wird bei der Macina Sport SX Reihe eher fündig.

Das Macina Cross SX geht in zwei recht unterschiedlichen Ausstattungsvarianten an den Start: Während das Cross SX Elite mit seinem Carbonrahmen vor allem interessant für jene sein dürfte, die Wert auf besonders geringes Gewicht legen, könnte das Cross SX 20 ein Tipp für Sparfüchse auf der Suche nach einem leichten E-Bike sein. Beide Modelle sind sowohl mit klassischem Herren- wie auch mit Trapezrahmen erhältlich.

KTM Macina Cross SX Elite KTM Macina Cross SX Elite Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch Purion 200

Rahmenmaterial: Carbon

Gabel: SR Suntour NCX-E Air 63mm

Schaltung: Shimano Cues U6000 10-fach

Bremsen: Shimano MT410 180/160mm Gewicht: 16,8 kg

Preis: 4.099 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch Purion 200

Rahmenmaterial: Aluminium

Gabel: SR Suntour NCX32-D Air 63mm

Schaltung: Shimano Cues U4000 9-fach

Bremsen: Shimano MT200 180/160mm Gewicht: 19,1 kg

Preis: 3.299 Euro

KTM Macina Sport SX

Das Macina Sport ist vielleicht das stille Highlight unter den neuen Light E-Bikes aus dem Hause KTM. Ein leichtes E-Trekkingbike, wahlweise mit Carbonrahmen und in der (kostspieligen) Top-Variante mit unter 17 kg – trotz Vollausstattung. Ähnliche Räder gibt es bis dato kaum auf dem Markt und könnte gerade diejenigen interessieren, die auf der Suche nach einem hochwertigen Alltagsbegleiter oder einem leichten E-Bike zum Pendeln sind. Etwas enttäuschend ist lediglich das recht geringe zulässige Gesamtgewicht von nur 121 kg für die beiden Varianten mit Carbonrahmen.

Von den insgesamt vier Ausstattungsvarianten kommen jeweils zwei mit Alu- und zwei mit Carbonrahmen. Der Preissprung zum Topmodell Macina Sport SX Prime fällt mit fast 4.000 Euro im Vergleich zum SX Elite riesig aus und das Edel-Modell dürfte damit wirklich nur für diejenigen eine Rolle spielen, die nach maximal geringem Gewicht Ausschau halten. Für alle anderen dürften die übrigen Modelle interessanter sein, zumal auch hier das Gewicht absolut im Rahmen bleibt. Apropos Rahmen: Die beiden Carbon-Modelle sind mit Diamant- und Trapezrahmen, die Versionen mit Alu-Rahmen zusätzlich auch als Tiefeinsteiger erhältlich.

KTM Macina Sport SX Prime KTM Macina Sport SX Elite KTM Macina Sport SX 10 KTM Macina Sport SX 20 Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch Purion 200

Rahmenmaterial: Carbon

Gabel: Fox Float 32 TC Factory 50mm

Schaltung: Sram GX Eagle AXS

Bremsen: Magura MTI 180/180mm Gewicht: 16,7 kg

Preis: 8.199 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch Purion 200

Rahmenmaterial: Carbon

Gabel: Suntour NCX-D Air 63mm

Schaltung: Shimano Cues U6000 10-fach

Bremsen: Shimano MT410 180/180mm Gewicht: 18,5 kg

Preis: 4.299 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch Purion 200

Rahmenmaterial: Aluminium

Gabel: SR Suntour NCX-E Air 63mm

Schaltung: Shimano XT Linkglide 11-fach

Bremsen: Shimano MT410 180/180mm Gewicht: 20,3 kg

Preis: 3.699 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch Purion 200

Rahmenmaterial: Aluminium

Gabel: SR Suntour NCX32-D Air 63mm

Schaltung: Shimano Cues U4000 9-fach

Bremsen: Shimano MT200 180/180mm Gewicht: 20,7 kg

Preis: 3.299 Euro

KTM Macina Gravelator SX

Mit dem Macina Gravelator stellt KTM für 2024 auch das erste E-Gravelbike in der Firmengeschichte vor. In je einer Variante mit Carbon- und Alurahmen kommt der sportive Begleiter für Schotter-Fans – ab Werk natürlich mit der Gravel-spezifischen Unterstützungsstufe Sprint und der neuen Mini Remote speziell für Rennlenker. Angesichts der optimierten Entkopplung des Antriebs leistet dieser auch bei Geschwindigkeiten über 25km/h kaum spürbaren Tretwiderstand.

Beide verfügbaren Macina Gravelator Modelle sind im höheren Preissegment angesiedelt und bringen eine entsprechende Ausstattung mit. Auch das Gewicht bleibt entsprechend gering: Knapp 14 kg für das Top-Modell und immer noch sehr gute 15,6 kg für die etwas günstigere Variante mit Alu-Rahmen. Letztere bringt übrigens auch Montagepunkte für Schutzbleche mit – optimal also als Grundlage für ein sportliches Touren- oder Pendel-Bike. Wie schon bei den Trekkingbikes sollte man jedoch auch hier das maximal zulässige Gesamtgewicht im Auge behalten, das beim SX Prime bei nur 109 kg, beim SX 10 bei 117 kg liegt.

KTM Gravelator SX Prime Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Mini Remote Dropbar

Rahmenmaterial: Carbon

Gruppe: Sram Rival XPLR eTap

Laufräder: Mavic Allroad SL29 Gewicht: 13,9 kg

Preis: 5.899 Euro

KTM Gravelator SX 10 Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Mini Remote Dropbar

Rahmenmaterial: Aluminium

Gruppe: Shimano GRX

Laufräder: DT Swiss GR1600 Spline Gewicht: 15,6 kg

Preis: 4.299 Euro

KTM Macina Revelator SX

Wer mit dem Rennlenker lieber auf befestigten Wegen unterwegs ist, auf die Unterstützung eines leichten Motors jedoch nicht verzichten möchte, findet mit dem Macina Revelator SX nun auch ein waschechtes E-Rennrad im Programm des österreichischen Traditionsherstellers. Das nur etwas über 13 kg leichte Bike ist nur in einer Ausstattungsvariante und ausschließlich mit Carbonrahmen erhältlich. Angesichts der vergleichsweise kleinen Zielgruppe eine nachvollziehbare Entscheidung.

Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Mini Remote Dropbar

Rahmenmaterial: Carbon

Gruppe: Shimano 105 Di2

Laufräder: Classified CF R35

Gewicht: 13,3 kg

Preis: 7.899 Euro

KTM Macina Mini Me SX

Mit dem Mini Me stellte KTM im Jahr 2015 als einer der ersten Hersteller überhaupt ein E-Bike für Kinder vor. Bis heute polarisiert das Konzept, doch vor allem im Verleih erfreuen sich Kinderräder mit Motorunterstützung immer größerer Beliebtheit und zahlreiche andere Hersteller bieten entsprechende Bikes an. Ein Problem haben sie jedoch fast alle gemein: Das hohe Gewicht durch die „ausgewachsenen“ Antriebe macht den Kids ganz schön zu schaffen, vor allem wenn man eben nicht auf dem Rad sitzt. Hier hilft jetzt das neue leichte Bosch System, das die neuen Mini Me SX Modelle möglich macht. Durch die feste Integration des 400 Wh Akkus im Unterrohr konnte man das Gewicht weiter optimieren, leider muss das Bike zum Laden dann jedoch in der Nähe einer Stromquelle stehen.

Das neue KTM Mini Me SX wird in einer Variante mit 24 Zoll und einer mit 26 Zoll Laufrädern erhältlich sein. Mit einem Gewicht von knapp 17 kg fällt es deutlich leichter aus als sein Vorgänger und zählt zu den leichtesten Kinder E-Bikes auf dem Markt.

KTM Mini Me SX 24 Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch LED Remote

Rahmenmaterial: Aluminium

Gabel: SR Suntour XCR 34 Air 24 80mm

Schaltung: Shimano Acera 8-fach

Bremsen: Shimano MT200 180/160mm Gewicht: 16,8 kg

Preis: 3.099 Euro

KTM Mini Me SX 26 Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Remote: Bosch LED Remote

Rahmenmaterial: Aluminium

Gabel: RockShox Judy Gold RL 26 80mm

Schaltung: Shimano Acera 8-fach

Bremsen: Shimano MT200 180/160mm Gewicht: 16,8 kg

Preis: 3.199 Euro

