Kurztest: Neue Jack Wolfskin Bikepacking Kollektion

Kurztest: Für kleine und große Abenteuer hat Jack Wolfskin die hauseigene Bikepacking-Kollektion erweitert. Wir zeigen die interessantesten Produkte im Kurztest.

Das Micro-Abenteuer, der Overnighter oder die Europareise: Bikepacking wird immer beliebter. Dem Alltag entfliehen, sich auf das Nötigste reduzieren – das sind die Dinge, welche die kleinen und großen Abenteuer so interessant machen. Dabei spielt es keine Rolle, ob nun auf dem Mountainbike, dem Gravelbike oder mit dem Trekkingrad. Je besser dabei die Ausrüstung funktioniert, desto mehr kann man den Trip genießen. Hier setzt Jack Wolfskin mit interessanten Produkten an. Neben der Kollektion für Männer, die wir hier ausprobiert haben, gibt es sämtliche Bekleidung natürlich auch für Damen! Übrigens: Viele Teile der Bikepacking-Kollektion sind bluesign-zertifiziert und aus Recycling-Material hergestellt.

Jack Wolfskin Bikepacking Taschen im Kurztest

Morobbia Bar Roll

Die Lenkertasche funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Entweder den inkludierten, wasserdichten Packsack verwenden. Oder aber einfach den Schlafsack, das Zelt oder die Schlafunterlage im robusten Rolltop befestigen. Letzteres funktioniert übrigens mit Fidlock-System. Dabei wird einfach der Magnetverschluss eingehängt; durch drehen des Verschlusses wird das System gespannt und hält den Inhalt auch auf Trails zuverlässig am Platz. Im Spannsystem mit Gummiriemen auf der Oberseite lässt sich beispielsweise schnell die Regenjacke verstauen. Damit die Morobbia Bar Roll auch an jedem Lenker Platz findet, liefert Jack Wolfskin Distanzstücke dazu. Die robusten Riemen halten die Tasche zuverlässig an Ort und Stelle.

Volumen: 15 L

Gewicht: 570 g

Stoffe aus Recyclingmaterial

Fidlock-Verschluss

Wasserdicht

Distanzstücke für verschiedene Lenkertypen

PFC-frei, bluesign-Produkt

Preis: 129,95 €

Morobbia Seat Bag

Auch die wasserdichte Bikepacking Seat Bag funktioniert nach ähnlichem Prinzip: 14 Liter Packvolumen bietet der inkludierte Packsack. Alternativ lässt sich auch hier beispielsweise ein Schlafsack oder ähnliches unterbringen. Das magnetische Fidlock-System befestigt den Inhalt sicher – allerdings muss bei runden Gegenständen auf den richtigen Sitz der Spannschnüre geachtet werden. Die Seat Bag dient übrigens auch als Spritzschutz. Dank eines Schnellspannsystems am Sattel und eines stabilen Klettverschlusses an der Sattelstütze ist die Tasche schnell angepasst und angebracht. die Satteltasche verfügt außerdem über ein kleines Spannsystem mit Gummiriemen. Hier lässt sich – ähnlich wie bei der Bar Roll – beispielsweise ein Kleidungsstück anbringen.

Volumen: 14 L

Gewicht: 390 g

Stoffe aus Recyclingmaterial

Fidlock-Verschluss

Wasserdicht

Preis: 119,95 €

Morobbia Tube Bag

Die schlanke Top-Frame-Tasche hält die kleinen, nötigen Dinge immer Griffbereit: Sei es der Ersatzschlauch, das Multitool oder die Energieriegel. Die Wasserdichte Tasche sitzt dank robuster Klett-Bänder fest und sicher am Rahmen – auch Dank verstärktem Boden und Rückseite. Obendrein findet man einen wasserdichten Reißverschluss und Ripstop-Gewebe.

Volumen: 0,7 L

Gewicht: 90 g

Stoffe aus Recyclingmaterial

Wasserdicht

PFC-frei, bluesign-Produkt

Preis: 39,95 €

Jack Wolfskin Bikepacking Bekleidung im Kurztest

Morobbia 2.5L Jkt M

Die leichtgewichtige Regenjacke kommt mit durchdachten Features wie Brust- und Rückentasche, vorgeformten Ellbogen und Reflektoren. Außerdem hat Jack Wolfskin die Oberseite der Ärmel sowie den Rücken verlängert und sorgt damit für Spritzschutz. Damit auch alles schon dicht hält, sind außerdem Strech-Einsätze eingearbeitet. Die Texapore Core Membran hält einer 10.000 mm Wassersäule stand und ist außerdem winddicht. Die Passform ist angenehm und bietet gute Bewegungsfreiheit. Der hohe Kragen bietet zusätzlichen Schutz, eine Kapuze gibt es jedoch an der Morobbia 2.5L Jkt M nicht.

Gewicht: 240 g in M

Reflektoren

Langer Rücken & Ärmel

Wasserdicht bis 10.000 mm

Atmungsaktiv bis 6.000 mm

bluesign-Produkt

Preis: 169,95 €

Woodland 2 Vent Low M

Auch für die Füße hat die Jack Wolfskin Bikepacking Kollektion etwas zu bieten: Der Woodland 2 Vent Low M ist ein multifunktionaler Wanderschuh, dessen Sohle auch auf Flatpedals sehr guten Halt hat. Der leichte Schuh verfügt außerdem über ein Schnürsystem mit Schnellpsannfunktion. Die Bändel können eingehängt werden – so kann nichts in die Kette geraten. Die Schuhe sind gut durchlüftet und sorgen für ein angenehmes Fußklima und Feuchtigkeitsmanagement. Besonders ideal sind die Treter also für Leute, die nicht nur auf dem Rad sitzen, sondern vielleicht auch kleine Wanderungen in ihren Bikepacking-Trip einbauen.

Gewicht: 630 g pro Paar, Größe 8

Seitliche Belüftung

Kühlende Innensohle

Komfortables Schnürsystem

Preis: 89,98 €

