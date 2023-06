Alle E-Bikes mit Pinion MGU im Überblick: Vom Citybike bis zum Enduro E-MTB

Produktnews / E-Bikes: Mit der Vorstellung des Pinion E-Drive Systems sorgte der Hersteller aus Süddeutschland für einen Paukenschlag. Die Kombination aus Mittelmotor und Getriebeschaltung ist ein Novum auf dem Markt und eignet sich für unterschiedlichste Anwendungszwecke. In diesem Modelljahr führen neun namhafte Hersteller E-Bikes mit dem neuen Antriebssytem – wir haben alle im Überblick.

Pinion E-Drive System im ersten Test: Der Beginn einer neuen E-Bike Ära? Test / E-Bike: Mit dem Pinion E-Drive System bzw. der Pinion MGU gibt es einen neuen spannenden Namen bei den E-Bike Antrieben. Als Kombination aus Getriebeschaltung und Mittelmotor ist er derzeit einzigartig auf dem Markt. Eine klassische Schaltung wird damit überflüssig, egal ob am Citybike oder am E-MTB. Wir haben uns das neue System genau […]

Bulls

Bei Bulls startet mit der Pinion MGU eine komplett neue Modellreihe: Das Bulls Vuca Evo. Die vollgefederte Variante erinnert klar an das bekannte E-Stream Evo, im Vergleich dazu besteht der Hauptrahmen jedoch aus Carbon und auch am Hinterbau wurde gefeilt. Etwas weniger sportlich geht es beim Vuca Evo X1 und dem Vuca Evo FSX zu. Beide Bikes kommen mit Vollausstattung für den Touren- und Alltagseinsatz.

Bulls Vuca Evo AM

Fahrradkategorie: E-MTB

Rahmenmaterial: Carbon Hauptrahmen / Alu Hinterbau

Federweg: 150 mm / 150 mm

Laufradgröße: 29 Zoll

Das neue Bulls Vuca Evo AM dürfte ein vielseitiges E-MTB sein mit 150 mm Federweg an Front und Heck und einer durchaus abfahrtsorientierten Ausstattung – beispielsweise überrascht die bullige Fox 38 Factory im Topmodell. Spannend ist der sogenannte 4-Link Swingarm Hinterbau, der eine Eingelenker Schwinge mit einer mehrgelenkigen Ansteuerung des Dämpfers kombiniert. Beide Varianten kommen ausschließlich mit Gates Carbonriemen und natürlich auch den inzwischen wohl bekannten Bulls-Features wie einer bestromten MonkeyLink Schnittstelle am Vorbau für ein Licht, die in die Hinterbau integrierten Rücklichter und das 1,8 Zoll Steuerrohr. Bei den Akkus hat man die Wahl zwischen 720 Wh oder dem großen 960 Wh Modell – übrigens für durchaus faire 200 Euro Aufpreis.

Bulls Vuca Evo AM 1 Antrieb: Pinion E1.12

Akku: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro)

Gabel: Bulls Lytro 36 Supreme

Dämpfer: SR Suntour Edge LOR8

Bremsen: Shimano BR-M6120 203/203mm Preis: 7.499 Euro

Bulls Vuca Evo AM 2 Antrieb: Pinion E1.12

Akku: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro)

Gabel: Fox 38 Factory

Dämpfer: Fox Float X Factory

Bremsen: Shimano XT BR-M8120 203/203mm Preis: 8.499 Euro

Bulls Vuca Evo FSX

Fahrradkategorie: SUV E-Bike

Rahmenmaterial: Aluminium

Federweg: 120mm / 120 mm

Laufradgröße: 29 Zoll

Mit dem Vuca Evo FSX hat Bulls auch ein vollgefedertes Touren- und Alltagsrad mit Pinion Antrieb im Portfolio. Der Rahmen besteht hier aus Aluminium und kommt ebenso wie die Federgabel mit 120 mm Federweg, was jedoch angesichts des Einsatzbereichs mehr als genug sein sollte. Die Ausstattung ist zweckmäßig, dürfte aber auch für nicht allzu grobe Ausflüge ins Gelände ausreichen. Dem Einsatz im Alltag steht dank 150 kg zulässigem Gesamtgewicht und Anhängerfreigabe nichts im Weg. Das Bulls Vuca Evo FSX 1 ist auch als S-Pedelec erhältlich.

Bulls Vuca Evo FSX 1 Antrieb: Pinion E1.12

Akku: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro)

Gabel: Bulls Lytro 36 Supreme

Dämpfer: SR Suntour Edge LOR8

Bremsen: Shimano Deore BR-M6120 203/180mm Preis: 7.299 Euro

Bulls Vuca Evo Speed FSX 1 Antrieb: Pinion E1.12s

Akku: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro)

Gabel: Bulls Lytro 36 Supreme

Dämpfer: SR Suntour Edge LOR8

Bremsen: Tektro HD-EU835 203/203mm Preis: 8.299 Euro

Bulls Vuca Evo X

Das Hardtail-Pendant zum Vuca Evo FSX kommt ebenfalls mit 120 mm Federweg an der Front und einer ansonsten identischen Ausstattung. Der Alu-Rahmen besitzt eine ähnliche Formgebung und ist alternativ auch als Tiefeinsteiger erhältlich. Ebenso gibt es auch vom Vuca Evo X eine Variante bis 45 km/h.

Fahrradkategorie: SUV E-Bike

Rahmenmaterial: Aluminium

Federweg: 120mm

Laufradgröße: 29 Zoll

Bulls Vuca Evo X 1 Antrieb: Pinion E1.12

Akku: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro)

Gabel: Bulls Lytro 36 Supreme

Bremsen: Shimano Deore BR-M6120 203/180mm Preis: 6.299 Euro

Bulls Vuca Evo Speed X 1 Antrieb: Pinion E1.12s

Akku: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro)

Gabel: Bulls Lytro 36 Supreme

Bremsen: Tektro HD-EU835 203/203mm Preis: 7.299 Euro

Rotwild

Zwei Modelle mit Pinion MGU kommen aus dem Hause Rotwild. Neben dem sportiven R.X1000, das eine Fortführung des bekannten R.750 darstellt wird es auch ein eher touren-orientiertes Modell mit der Bezeichnung R.C1000 geben. Dieses ist direkt ab Werk mit hochwertiger Lichtanlage und Schutzblechen ausgestattet. Beide Modelle setzen auf einen Carbonrahmen und sind ausschließlich mit dem großen 960 Wh erhältlich. Interessant: Als einziger Hersteller setzt Rotwild ausschließlich auf eine Kette und verzichtet auf den Einsatz eines Carbonriemens.

Rotwild R.X1000

Das R.X1000 ist die logische Fortsetzung der bekannten R.750 Plattform und ist im Segment All Mountain / Big Mountain zuhause. Mit 150 mm Federweg und progressiver Geometrie dürfte es sich auch im anspruchsvollen Gelände zuhause fühlen.

Fahrradkategorie: E-MTB

Rahmenmaterial: Carbon

Federweg: 150 mm / 152 mm

Laufradgröße: 29 Zoll

Rotwild R.X1000 Pro Antrieb: Pinion E1.12

Akku: 960 Wh

Gabel: Fox 36 Performance 150

Dämpfer: Fox Float X Performance

Bremsen: Magura MT5 HC 203/203mm Preis: 9.999 Euro

Rotwild R.X1000 Ultra Antrieb: Pinion E1.12

Akku: 960 Wh

Gabel: Fox 36 Factory 150

Dämpfer: Fox Float X Factory

Bremsen: Magura MT5 HC 203/203mm Preis: 11.999 Euro

Rotwild R.C1000

Gemäßigter als beim R.X1000 kommt das R.C1000 daher, wobei es trotz Supernova Lichtanlage und Schutzblechen auch Ausflüge ins Gelände bestens verkraften dürfte. Dafür sprechen neben 140 mm Federweg auch durchaus sportliche Geometriedaten.

Fahrradkategorie: SUV E-Bike

Rahmenmaterial: Carbon

Federweg: 140 mm / 142 mm

Laufradgröße: 29 Zoll

Rotwild R.C1000 Tour

Antrieb: Pinion E1.12

Akku: 960 Wh

Gabel: DT Swiss F535 140

Dämpfer: DT Swiss R535

Bremsen: TRP C2.3

Preis: 9.999 Euro

Simplon

Bei Simplon startet man mit zwei sehr unterschiedlichen Pinion E-Bikes. Auf der einen Seite das Rapcon Pmax Pinion, ein ausgesprochen sportliches E-MTB mit Carbonrahmen, das sowohl als universelle AM Variante mit 150 mm oder als waschechtes Enduro mit 170 mm Federweg zu haben sein wird. Auf der anderen Seite steht das Kagu Pinion, ein edles City- bzw. Trekkingbike mit Carbonrahmen.

Simplon Rapcon Pmax Pinion

Mit Pinion bekommt die erfolgreiche E-MTB Plattform Rapcon Pmax von Simplon das inzwischen dritte Antriebssystem und ergänzt das Portfolio mit bislang Bosch CX und TQ HPR50. Die Grundwerte bleiben dabei unverändert: Der Carbonrahmen ist als AM-Variante mit 150 mm ebenso erhältlich wie als Enduro mit 170 mm an der Front und 165 mm am Heck. Auch bei der Laufradgröße hat man die Wahl zwischen 29 Zoll oder einem Mullet-Mix mit kleinem Laufrad hinten. Viel Auswahl gibt es bei den Akkugrößen: 720 oder 960 Wh intern, optional sogar mit Range Extender, der die Gesamtkapazität dann auf knapp 1.500 Wh erhöht. Wie immer bei Simplon lässt sich die Ausstattung nach den eigenen Wünschen konfigurieren, der Startpreis liegt bei 8.999 Euro.

Fahrradkategorie: E-MTB

Rahmenmaterial: Carbon

Akkugrößen: 720 oder 960 Wh, Pption auf Range Extender

Federweg: 150 mm / 150 mm | 170 mm / 165 mm

Laufradgröße: 29 Zoll / Mullet

Preis: ab 8.999 Euro

Simplon Kagu Pinion

Wer auf der Suche nach einem edlen Bike für die Stadt oder die nächste Radreise ist, dürfte auch in der Vergangenheit schon über das Kagu von Simplon gestolpert sein. Ab Modelljahr 2024 wird es nun auch mit Pinion Antrieb verfügbar sein, natürlich weiterhin mit leichtem Carbonrahmen, auch mit niedrigem Durchstieg. Schön: Das hohe zulässige Gesamtgewicht von 160 kg.

Fahrradkategorie: City / Trekking

Rahmenmaterial: Carbon

Rahmenform: Diamant / Tiefeinsteiger

Preis: TBA

Pegasus Estremo Evo

Bei Pegasus hören die Modelle mit Pinion Antrieb auf den Namen Estremo Evo. Man darf hier wohl getrost vom Schwestermodell des sehr erfolgreichen Premio Evo sprechen, auch das Einsatzgebiet ist ähnlich: Zuhause ist das Bike vor allem auf festem Untergrund, in der Stadt und im Alltag. Das Bike wird in zwei Varianten erhältlich sein, das Top-Modell Estremo Evo 12 Lite und das günstigere Estremo Evo 9 Lite. Letzteres setzt als eines der wenigen Pinion E-Bikes auf den 9-Gang Antrieb und verzichtet zu Gunsten eines günstigeren Preises auch auf einen Carbonriemen. Beide kommen ausschließlich mit einem eigens entwickelten 700 Wh Akku im Unterrohr und in jeweils drei Rahmenformen: Diamant, Trapez und Tiefeinsteiger.

Fahrradkategorie: Citybike

Rahmenmaterial: Aluminium

Akkugrößen: 700 Wh

Rahmenform: Diamant / Trapez / Tiefeinsteiger

Pegasus Estremo Evo 9 Lite Antrieb: Pinion E1.9

Akku: 700 Wh

Bremsen: Shimano BR-MT200 180/180mm

Gabel: SR Suntour Mobie-25 Air

Beleuchtung: Fuxon FS-50 / Fuxon R-Glow EB Preis: 5.499 Euro

Pegasus Estremo Evo 12 Lite Antrieb: Pinion E1.12

Akku: 700 Wh

Bremsen: Shimano XT BR-M8120 180/180mm

Gabel: SR Suntour Mobie-25 Air

Beleuchtung: Fuxon FF-100 EB / Fuxon R-Glow EB Preis: 5.999 Euro

Zemo ZE P FS 12

Auch Zemo gehört zu den ersten Herstellern, die E-Bikes mit dem Pinion System vorstellen. Passend zum übrigen Portfolio des Herstellers aus Köln ist das ZE P FS 12 ein vollgefedertes Touren- und Citybike, das auch Ausflüge auf leichte Schotterwege wegstecken dürfte. Das sogenannte Interlink Fahrwerk bietet 100 mm Federweg, der seine Stärken dank des entkoppelten Heckgepäckträgers auch bei voller Beladung ausspielen kann. Apropos Beladung: Satte 180 kg zulässiges Gesamtgewicht bringt das Bike mit – top! Das ZE P FS 12 ist mit dem Namenszusatz Speed auch als S-Pedelec erhältlich.

Fahrradkategorie: City- / Touringbike / SUV E-Bike

Rahmenmaterial: Aluminium

Akkugrößen: 700 Wh

Rahmenform: Diamant / Tiefeinsteiger

Zemo ZE P FS 12 Antrieb: Pinion E1.12

Akku: 700 Wh

Bremsen: Magura MT eSTOP5/eSTOP4

Gabel: SR Suntour Mobie-35 2CR

Beleuchtung: Supernova M99 Mini Pro / Supernova M99 TL2 mit Bremslicht Preis: 8.499 Euro

Zemo ZE P FS 12 Speed Antrieb: Pinion E1.12s

Akku: 700 Wh

Bremsen: Magura MT eSTOP5/eSTOP4

Gabel: SR Suntour Mobie-35 2CR

Beleuchtung: Supernova M99 Mini Pro / Supernova M99 TL2 mit Bremslicht Preis: 8.799 Euro

Flyer Goroc TR:X

Bei Flyer erweitert das Goroc TR:X die beliebte Goroc-Modellreihe um ein weiteres Antriebssystem. Die Ausrichtung als sportliches Tourenrad wird jedoch beibehalten – entsprechend gibt es eine durchaus geländetaugliche Geometrie mit 130 mm Federweg vorn und hinten, dazu jedoch auch eine Alltagsausstattung, die den Alltag erleichtern dürfte. Wer auf Schutzbleche und Co. verzichten möchte, findet außerdem mit dem XC Modell ein waschechtes Touren-MTB im Programm. Der 700 Wh Akku lässt sich bequem seitlich aus dem Carbon-Hauptrahmen entnehmen und auf Wunsch mit dem Range Extender um weitere 535 Wh Kapazität erweitern. Wenig überraschend für den Hersteller aus der Schweiz ist natürlich auch das Goroc TR:X als S-Pedelec erhältlich.

Detaillierte Infos zum neuen Flyer Goroc TR:X

Wartungsarm & sorglos: Flyer Goroc TR:X mit Pinion MGU Getriebemotor Produktnews / E-Bike: Mit dem Flyer Goroc TR:X bringt das schweizer Unternehmen sein erstes E-SUV mit dem brandneuen Pinion MGU Getriebemotor auf den Markt. Wir konnten das Fahrrad bereits kurz ausprobieren und präsentieren hier alles rund um die interessante Weltneuheit. Flyer Goroc TR:X – das Sorglos-E-Bike? E-Bikes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und damit steigt […]

Fahrradkategorie: Touring / SUV E-Bike

Rahmenmaterial: Carbon Hauptrahmen / Alu Hinterbau

Federweg: 130 mm / 130 mm

Akkugrößen: 700 Wh (+ 535 Wh Range Extender)

Laufradgröße: 29 Zoll

Flyer Goroc TR:X 4.63 Flyer Goroc TR:X 8.63 Flyer Goroc TR:X 8.63 XC Flyer Goroc TR:X 8.63 HS Antrieb: Pinion E1.12

Gabel: SR Suntour Aion 35 130mm

Dämpfer: X-Fusion O2 Pro RLX

Bremsen: TRP C2.3 203/203mm

Beleuchtung: Flyer One HL-2 / Flyer RL-2 Preis: 8.699 Euro Antrieb: Pinion E1.12

Gabel: Fox AWL 130mm

Dämpfer: Fox Float DPS

Bremsen: TRP C2.3 203/203mm

Beleuchtung: Flyer One HL-2 / Flyer RL-2 Preis: 8.999 Euro Antrieb: Pinion E1.12

Gabel: Fox 34 Rhtythm 130mm

Dämpfer: Fox Float DPS

Bremsen: Shimano XT BR-M8120 203/203mm

Beleuchtung: ohne Preis: 8.999 Euro Antrieb: Pinion E1.12s

Gabel: Fox AWL 130mm

Dämpfer: Fox Float DPS

Bremsen: TRP C2.3 203/203mm

Beleuchtung: Busch & Müller IQ-XL / Supernova M99 TL2 Preis: 10.599 Euro

i:SY

Auch die Kompaktrad-Spezialisten von i:SY werden mit einem E-Bike mit Pinion Antrieb zur nächsten Saison starten. Optisch unverkennbar i:SY mit 20 Zoll Laufrädern und zahlreichen Montageoptionen ist es das einzige Rad, das auf einen externen Akku setzt. Noch fehlen uns detaillierte Infos zum Rad und zur Ausstattung – sobald diese verfügbar sind, werden wir diese jedoch ergänzen.

Kettler

Ganze fünf Modelle mit der Pinion MGU gehen bei Kettler für die kommende Saison an den Start. Alle hören auf den Namen Pinniato und sind etwas unterschiedlich ausgerichtet: Bei der vollgefederten FS Variante darf man getrost von einem ausgewachsenen SUV E-Bike sprechen, das auch im Gelände keine schlechte Figur machen sollte. Auch das Hardtail hat leichte MTB-Gene, ist aber wohl eher für den Einsatz im Alltag, zum Pendeln oder für die entspannte Tour zum Biergarten gedacht. Mit dem Pinniato HT Comfort richtet man sich zudem an wohl eher preisbewusste Käufer. Wer noch mehr möchte, kann sogar noch den 535 Wh Range Extender ergänzen. Sowohl das Fully als auch das Hardtail sind übrigens als S-Pedelec erhältlich.

Kettler Pinniato FS

Fahrradkategorie: SUV E-Bike

Rahmenmaterial: Aluminium

Federweg: 120 mm / 100 mm

Laufradgröße: 29 Zoll

Rahmenformen: Diamant / Tiefeinsteiger

Kettler Pinniato FS Sport Antrieb: Pinion MGU E1.12

Akkugrößen: 960 Wh (+ 535 Wh Range Extender)

Gabel: SR Suntour Mobie35 Air

Dämpfer: SR Suntour Edge Plus

Bremsen: Magura MT5 eSTOP Preis: 7.999 Euro

Kettler Pinniato FS Speed Antrieb: Pinion MGU E1.12s

Akkugrößen: 960 Wh (+ 535 Wh Range Extender)

Gabel: SR Suntour Mobie35 Air

Dämpfer: SR Suntour Edge Plus

Bremsen: Magura MT5/MT4 eSTOP Preis: 8.499 Euro

Kettler Pinniato HT

Kettler Pinniato HT Sport Antrieb: Pinion MGU E1.12

Akkugrößen: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro) (+ 535 Wh Range Extender)

Gabel: SR Suntour Mobie35 Air 100mm

Bremsen: Magura MT5/MT4 eSTOP Preis: 6.999 Euro

Kettler Pinniato HT Speed Antrieb: Pinion MGU E1.12s

Akkugrößen: 960 Wh (+ 535 Wh Range Extender)

Gabel: SR Suntour Mobie35 Air 100mm

Bremsen: Magura MT5/MT4 eSTOP Preis: 7.499 Euro

Kettler Pinniato HT Comfort

Antrieb: Pinion MGU E1.9

Akkugrößen: 720 Wh (+ 535 Wh Range Extender)

Gabel: SR Suntour XCR34 Air

Bremsen: Magura MT5n/MT4n

Preis: 6.399 Euro

Tout Terrain

Tout Terrain war einer der ersten Unterstützer von Pinion als die Schwaben vor über zehn Jahren ihre ersten Getriebe (ohne Motor) auf den Markt brachten. Die Reise- und Adventure-Bike Spezialisten gehören auch beim ersten E-Antrieb von Pinion zu den Launch-Partnern – mit zwei Modellen. Das Pamir ist dabei ein Bike wie man es sich von Tout Terrain erwartet: Ausgelegt auf Haltbarkeit, auf lange Strecken und Abenteuer im Sattel. Dagegen ist das Appia ein vielseitiges Trekkingbike, das sich sicherlich auch im Alltag oder zum Pendeln bestens eignet.

Tout Terrain Pamir

Fahrradkategorie: Adventure

Rahmenmaterial: Aluminium

Laufradgröße: 29 Zoll

Benannt nach dem Hochgebirge in Zentralasien macht das Tout Terrain Pamir diesem Namen alle Ehre; ausgelegt als robustes und wartungsfreies Reiserad verzichtet es beispielsweise auf eine Federgabel. So erhält man in Kombination mit dem ebenfalls wartungsfreien Pinion Antrieb ein E-Bike, bei dem allenfalls hin und wieder ein Wechsel der Bremsbeläge oder der Reifen ansteht. Optimal für Touren abseits der Zivilisation.

Tout Terrain Pamir One Antrieb: Pinion MGU E1.12

Akku: 700 Wh

Bremse: Magura MT5 Besonderheit: limitiert auf 100 Stück, kommt mit Tubus Tara Front-Rack Preis: 7.999 Euro

Tout Terrain Pamir Select 4.1 Antrieb: Pinion MGU E1.12

Akku: 700 Wh

Bremse: Magura MT5 Preis: 7.849 Euro

Tout Terrain Appia

Fahrradkategorie: Pinion MGU E1.9

Akku: 700 Wh

Bremse: Magura MT5/MT4

Preis: 6.999 Euro

Mit dem Appia richtet sich Tout Terrain eher an die Alltags-Abenteurer: Die Basis ist identisch zum Pamir, jedoch steckt hier eine Federgabel im Steuerrohr für mehr Komfort, zudem kommt das 9-Gang Getriebe in der Pinion MGU zum Einsatz.