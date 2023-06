Pro Cycling Manager 2023: Das neue Spiel pünktlich zur Tour de France

Radsport: Heute – am 8. Juni – erscheint der neue Pro Cycling Manager. Velomotion hat schon vorab die Gelegenheit erhalten, das beliebte Spiel anzuzocken. Wir blicken auf die neuen Features und veranstalten für euch im Juli ein Gewinnspiel. Ihr könnt den PCM23 ebenso gewinnen, wie das parallel erscheinende Spiel Tour de France 2023.

Chase down that Yellow Jersey with Tour de France 2023 and Pro Cycling Manager 2023! Out on June 8th 2023. ‍♀️ #TDF2023 pic.twitter.com/ewJod1pSHO — Tour de France Video Games (@PCyclingManager) March 9, 2023 Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Cycling Manager 2023: Neue Features verbessern das Spielgefühl

Du wolltest schon immer Mal ein Radsportteam führen, aber dir fehlt das nötige Kleingeld dafür? Kein Problem: Der Pro Cycling Manager 2023 gibt dir genau diese Möglichkeit. Als Teamchef eines Radsportteams triffst du alle Entscheidungen selbst. Du machst die Transfers, du trainierst die Fahrer und du gibst die Anweisungen während des Rennens. So ist es schon seit vielen Jahren im PC-Game von Nacon, Cyanide und BigBen. Die neue Version kann mit einigen neuen Features punkten. So gibt es in dieser Ausgabe erstmals das Fahrer-Attribut Mittelgebirge, welches zwischen Hügel und Berg einzuordnen ist. Außerdem freuen wir uns auf eine deutlich übersichtlichere Auflistung der Rennen und Ergebnisse und den vollständig überarbeiten Pro Cyclist Modus. Im 3D-Rennen wurden die Sprints verbessert und das Energie-Management fühlt sich deutlich realistischer an. Kräfte zu schonen – das lohnt sich jetzt.

Setz dich bei „Tour de France 2023“ selbst in den Sattel

Wenn du dich lieber als Fahrer statt als Teamchef versuchen möchtest, ist für dich das Spiel Tour de France 2023 genau das richtige. Hier setzt du dich nämlich – im virtuellen Sinne – selbst auf den Sattel und steuerst deinen Profi auf dem PC, der xBox oder der PS4 bzw. PS5. Dabei ist nicht nur die richtige Strategie gefragt, sondern auch ein geschicktes Handling mit dem Gamepad. Selbstverständlich kannst du bei der Tour de France 2023 auf den offiziell vorgestellten Etappen fahren – genau wie im Pro Cycling Manager auch. Und die Grand Boucle ist nicht das einzige Rennen, welches dir zur Verfügung gestellt wird. Du kannst eine ganze Saison absolvieren, deinen Fahrer verbessern und viele weitere Rennen bestreiten. Und das mit einem besseren Handling als bei den Vorgängerversionen. Den eigenen Fahrer zu steuern, fühlt sich jetzt direkter und flüssiger an. Für besonders spannende Bilder sorgt die sogenannte Abfahrt des Augenblicks und die Einfahrt auf die Champs-Elysées. Als kleiner Bonus dient das Titelbild der diesjährigen Ausgabe. Der Fahrer im Gelben Trikot sieht nämlich Simon Geschke verdächtig ähnlich.

Gewinnspiel zur Tour de France

Na, Lust zu zocken? Auf Velomotion hast du Anfang Juli die Chance, sowohl den Pro Cycling Manager 2023, als auch das Spiel Tour de France 2023 zu gewinnen. Dafür musst du lediglich an unserem Gewinnspiel teilnehmen, richtig antworten – und etwas Glück haben. Außerdem starten wir parallel zum großen Saison-Highlight zwei Lets Plays, damit wir die Realität mit den beiden Spielen direkt vergleichen können. Im Spiel Tour de France 2023 versuchen wir mit Simon Geschke das Bergtrikot zu erobern und bis nach Paris zu tragen. Im Pro Cycling Manager 2023 werden wir in einem Multiplayer-Duell um Etappensiege und das Podium kämpfen.