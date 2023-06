Critérium du Dauphiné #2: Alaphilippe gewinnt die zweite Etappe

Radsport: Julian Alaphilippe kann es also doch noch. Der Franzose gewann die zweite Etappe des Critérium du Dauphiné und damit nach langer Durststrecke endlich wieder ein WorldTour-Rennen. Zuletzt jubelte er vor über einem Jahr bei der Baskenland-Rundfahrt.

Alaphilippe siegt vor Carapaz und Tesfatsion

Am zweiten Tag des Critérium du Dauphiné sollte es zu keinem klassischen Massensprint kommen. Nach 167,3 Kilometern von Brassac-les-Mines nach La Chaise-Dieu hatte Julian Alaphilippe (Soudal – Quick-Step) den besten Punch. Rang zwei ging an Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) vor Natnael Tesfatsion (Trek – Segafredo). Als einer der wenigen Sprinter überhaupt noch in den Kampf um den Tagessieg eingreifen konnte der Gesamtführende Christophe Laporte (Jumbo – Visma). Der Franzose wurde Etappenvierter und konnte seine Gesamtführung somit verteidigen. Die eigentlich stark besetzte sieben Mann starke Fluchtgruppe um Victor Campenaerts (Lotto – Dstny) und Pierre Latour (TotalEnergies) konnte sich nicht vor dem Peloton behaupten.