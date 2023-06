Critérium du Dauphiné #6: Georg Zimmermann feiert seinen größten Erfolg

Radsport: Georg Zimmermann hat die sechste Etappe des Critérium du Dauphiné gewonnen. Damit feiert der Deutsche den größten Erfolg in seiner bisherigen Karriere. Jonas Vingegaard konnte sein Gelbes Trikot erfolgreich verteidigen.

Georg Zimmermann klettert clever zum Etappensieg

Was für ein Tag für Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty). Der Deutsche war auf der 170,2 Kilometer langen sechsten Etappe von Nantua nach Crest-Voland in der 14 Mann starken Ausreißergruppe vertreten. Im Schlussanstieg hatte er nur noch zwei Begleiter an seiner Seite. Doch mit seiner Attacke rund zwei Kilometer vor dem Ziel ließ der 25-Jährige auch Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) und Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) stehen. Der Sieg war bereits zum Greifen nahe, als plötzlich der Franzose doch noch einmal ran kam. Doch Georg Zimmermann reagierte clever und entschied den Sprint schließlich für sich. Damit feiert er den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere und seinen ersten Sieg in dieser Saison. In der Gesamtwertung kam es zu keinen Veränderungen. Der Schlussanstieg war für die Top-Favoriten zu kurz und zu leicht.