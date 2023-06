Critérium du Dauphiné #8: Ciccone holt sich den Sieg auf der Schlussetappe

Radsport: Giulio Ciccone hat die achte und damit letzte Etappe des Critérium du Dauphiné gewonnen. Das Gelbe Trikot ließ sich Jonas Vingegaard nicht mehr nehmen.

Ciccone klettert zum Tagessieg

Mit einer beeindruckenden Leistung hat sich Giulio Ciccone (Trek – Segafredo) die achte Etappe des Critérium du Dauphiné gesichert. Der Italiener war auf dem 152,8 Kilometer langen Teilstück von Le Pont-de-Claix zur La Bastille in Grenoble Alpes Métropole Teil einer Ausreißergruppe. Auch Julian Alaphilippe (Soudal – Quick-Step) war in der Fluchtgruppe, konnte sich jedoch nicht vorn behaupten. Dahinter hatte Leader Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) alles im Griff. In der Schlussrampe löste sich der Däne von seinen Begleitern, kam aber nicht mehr an den glücklichen Etappensieger heran.

24 km ⏱️ 1'47" @giuliocicco1 attackiert und nur @alafpolak1 kann zunächst folgen. Ciccone mittlerweile alleine vorn. #Dauphinépic.twitter.com/l8QGxobVMq — Tour de France – DE (@letour_de) June 11, 2023