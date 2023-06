Deutsche Meisterschaft: Liane Lippert fährt im Solo zur Titelverteidigung

Radsport: Liane Lippert hat in Bad Dürrheim erfolgreich ihren Deutschen Meistertitel auf der Straße verteidigt. Die 25-Jährige siegte als Solistin mit mehr als einer Minute Vorsprung.

Liane Lippert krönt sich zum dritten Mal

Mit Liane Lippert (Movistar) hat die große Favoritin die Deutsche Meisterschaft in Bad Dürrheim für sich entschieden. Weit vor dem Ziel löste sich die Titelverteidigerin in einer Abfahrt aus dem Hauptfeld. Dabei kam der starken Bergfahrerin der enorm schwere Parcours entgegen. Denn ein richtiges Hauptfeld war bereits zur Rennmitte nicht mehr zu erkennen. Mit ihrem heutigen Erfolg feiert Liane Lippert ihren dritten Meistertitel auf der Straße der Elite Frauen. Rang zwei geht an Kathrin Hammes (EF Education-TIBCO-SVB) vor Romy Kasper (AG Insurance – Soudal – Quick-Step).