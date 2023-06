Mit 26 Jahren: Gino Mäder stirbt nach seinem Sturz bei der Tour de Suisse

Radsport: Der Radsport trauert um Gino Mäder. Auf der gestrigen Etappe der Tour de Suisse kam der Schweizer in einer Abfahrt zu Fall. Heute vermeldete sein Team Bahrain – Victorious den Tod des 26-Jährigen.

Gino Mäder stürzte in der Abfahrt vom Albulapass

Der Radsport steht unter Schock. Nach seinem gestrigen Sturz bei der Tour de Suisse ist Gino Mäder heute im Krankenhaus verstorben. Der erst 26-jährige Schweizer kam in der Abfahrt vom Albulapass zu Fall und musste wiederbelebt werden. 6,3 Kilometer vor dem Etappenziel ereignete sich dieser Unfall in einer langgezogenen Kurve, infolge dessen Gino Mäder mit dem ebenfalls gestürzten Magnus Sheffield einen Abhang hinunter fiel. Heute bestätigte seine Mannschaft Bahrain – Victorious, dass man im Krankenhaus gegen 11:30 Abschied nehmen musste.

Pressemeldung von Bahrain – Victorious:

„Trotz der größten Bemühungen der phänomenalen Mitarbeiter im Krankenhaus von Chur hat Gino es nicht durch seine letzte und größte Herausforderung geschafft und um 11:30 Uhr heute Vormittag mussten wir uns von einem der strahlendsten Lichter in unserem Team verabschieden. Gino war ein außergewöhnlicher Athlet, ein Beispiel an Hingabe, ein wertvolles Mitglied unseres Teams und der gesamten Radsport-Gemeinschaft. Sein Talent und seine Leidenschaft für den Sport haben uns alle inspiriert.“

The UCI is devastated to learn of the death of professional cyclist, Gino Mäder. Our thoughts are with his family, friends and everyone connected with Gino who was a rising star within the professional ranks of cycling. pic.twitter.com/DFhBR4J0mK — UCI (@UCI_cycling) June 16, 2023

Gino, thank you for the light, the joy, and the laughs you brought us all, we will miss you as a rider and as a person. ❤️ Today and every day, we ride for you, Gino. https://t.co/CSx5BsWfRz pic.twitter.com/caBmfmWwyg — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) June 16, 2023