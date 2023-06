Tour de France #1 Vorschau: Wer holt sich das erste Gelbe Trikot?

Radsport: Endlich ist es soweit. Morgen beginnt die Tour de France 2023. Der Grand Depart findet im Baskenland statt. Traditionell geht es dort wellig zur Sache. Den Tagessieg und somit auch das Gelbe Trikot kann sich nur ein absoluter Top-Fahrer sichern.

Der letzte Kilometer ist wieder ansteigend

Die 110. Austragung der Tour de France beginnt am Samstag in Bilbao mit einem 182 Kilometer langen Teilstück. Wie wir es von der Baskenland-Rundfahrt kennen, dürfen sich vor allem die Puncheure auf diese erste Etappe freuen. Fünf Bergwertungen müssen absolviert werden. Aber auch abseits der Punktevergabe geht es immer wieder rauf und runter. Die Côte de Pike wird bei Kilometer 173 überquert, womit danach noch rund 10 Kilometer bis zur Ziellinie zurückzulegen sind. Diese sind zunächst abschüssig, ehe der letzte Kilometer mit 5,4 Prozent noch einmal ansteigend ist. Das heißt: Ein Sprinter wird morgen keine Chance haben, um den Tagessieg zu fahren und das Gelbe Trikot zu erobern. Möglich auch, dass die entscheidende Attacke schon rund 11 Kilometer vor dem Ziel lanciert wird. Gute Abfahrtskünste können dann helfen, den Vorsprung bis über die Ziellinie in Bilbao zu retten.

Velomotion-Prognose: Holt sich Van der Poel das Gelbe Trikot?

Eigentlich ist es unvorstellbar, dass bei der Auftaktetappe der Tour de France eine Ausreißergruppe erfolgreich ist. Aber eigentlich beginnt eine Frankreich-Rundfahrt auch mit einem Zeitfahren oder einer Flachetappe. In diesem Jahr ist das anders. Ausreißer sehen wir dennoch nicht in Bilbao jubeln. Es wird einige Teams geben, die davon träumen, heute das Gelbe Trikot zu übernehmen und mit einem Tagessieg in die wichtigste Grand Tour der Saison zu starten. An der Côte de Pike wird sich die Spreu vom Weizen bereits trennen. Die Klassementfahrer werden aufmerksam sein und vielleicht sogar schon attackieren. Der Tagessieg aber wird an einen erstklassigen Puncheur und Abfahrer gehen. Wir tippen auf Mathieu van der Poel, der sich vor zwei Jahren auf einer ähnlichen Etappe schon einmal das Gelbe Trikot überstreifen durfte.

*** Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck)

** Julian Alaphilippe (Soudal – Quick-Step), Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers)

* Matej Mohoric (Bahrain – Victorious), Valentin Madouas (Groupama – FDJ), Benoit Cosnefroy (AG2R – Citröen)