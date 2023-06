Tour de Suisse #4: Felix Gall siegt und erobert das Gelbe Trikot

Radsport: Felix Gall feiert den größten Erfolg in seiner Karriere. Der Österreicher hat die vierte Etappe der Tour de Suisse gewonnen und mit seinem Etappensieg auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden übernommen. Erneut mit einigen Schwächen zeigten sich Remco Evenepoel und Juan Ayuso.

Mit einer beherzten Attacke weit vor dem Ziel ist Felix Gall (AG2R – Citröen) ein beeindruckender Doppelschlag gelungen. Der Österreicher gewann nicht nur die vierte Etappe, sondern übernimmt mit seinem Tagessieg auch das Gelbe Trikot. Zunächst prägte eine zehnköpfige Ausreißergruppe die 152,5 Kilometer lange Etappe von Monthey nach Leukerbad. Darin vertreten waren auch der Schweizer Gino Mäder (Bahrain – Victorious) und der Deutsche Nikias Arndt (DSM). Nach dem Angriff von Felix Gall jedoch wurden die Fahrer der ehemaligen Spitzengruppe aber nach und nach auch von der Favoriten-Gruppe gestellt. Dort hatten mit Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) und Juan Ayuso (UAE) auch die beiden Top-Favoriten Probleme zu folgen. Im Schlussanstieg erwiesen sich zunächst Romain Bardet (DSM), Pello Bilbao (Bahrain – Victorious) und Wilco Kelderman (Jumbo – Visma) als die stärksten Verfolger. Den Österreicher konnten jedoch auch sie nicht mehr einholen. Im Gegenteil: Die Gruppe dahinter konnte wieder aufschließen und der bereits abgehängte Weltmeister sprintete noch auf Rang zwei.

Felix Gall to BORA Soigneur:

BORA Soigneur:

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Credits to the BORA soigneur for giving Gall a bidon. #TDS23 pic.twitter.com/cAxScXkbcT

— Benji Naesen (@BenjiNaesen) June 14, 2023