Tour de Suisse #6: Trauerfahrt in Gedenken an Gino Mäder

Radsport: Die Rennorganisatoren haben die sechste Etappe der Tour de Suisse neutralisiert. Nach dem tödlichen Rennunfall wurde der heutige Tag dem verstorbenen Gino Mäder gewidmet.

Die fünfte Etappe der Tour de Suisse sollte das letzte Rennen im Leben von Gino Mäder sein. Im jungen Alter von erst 26 Jahren verstarb der Schweizer Radprofi viel zu früh. Als es gestern mit über 90 kmh den Albulapass hinab ging, kam er mit Magnus Sheffield zu Fall. Sie stürzen einen Abhang hinab. Gino Mäder kam auf einem Steinboden auf und musste sofort reanimiert werden. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Er verstarb am heutigen Donnerstag. Die Organisatoren der Tour de Suisse haben daraufhin gemeinsam mit den Teams und Fahrern beschlossen, die heutige sechste Etappe zu neutralisieren. Die Fahrer haben 30 Kilometer zu Ehren des verstorbenen Gino Mäder zum Zielort Oberwil-Lieli zurückgelegt.

Gino Mäder hinterlässt eine Familie, Freunde und zahlreiche Arbeitskollegen, die ihn stets als gut gelaunt, freundlich und loyal beschrieben haben. In seiner jungen und viel zu kurzen Karriere feierte der Schweizer sieben Siege. Seine größten Erfolge fuhr er 2021 ein, als er sowohl eine Etappe beim Giro d’Italia gewann, als auch ein Teilstück der Tour de Suisse. In der gleichen Saison beendete er die Vuelta a Espana auf dem fünften Rang in der Gesamtwertung. 2022 wurde er bei der Tour de Romandie Gesamtzweiter, in diesem Jahr wurde er Fünfter bei Paris – Nizza. Fehlen wird Gino Mäder dem Radsport aber nicht auf Grund seiner großartigen Erfolge, sondern wegen seines authentischen und stets gut gelaunten Charakters.

This is how we will always remember you❤️ With a big smile on your face! The peloton will ride the last 20 kilometres of today’s course neutralised in honour of Gino Mäder. Expected finish in Oberwil-Lieli is 16.40h. . We ride for you Gino❤️ pic.twitter.com/B27VmMqpuz

Such heart-breaking scenes at the Tour de Suisse today. I hope that everybody gets the time they need to process this.

The cycling community is relatively small and this news will no doubt touch everyone. It’s just so terribly sad.

Photos by Getty pic.twitter.com/iSBA4POnmO

