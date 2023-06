Tour de Suisse #7: Remco Evenepoel widmet seinen Sieg Gino Mäder

Radsport: Remco Evenepoel hat die siebte Etappe der Tour de Suisse gewonnen. Der belgische Weltmeister triumphierte als Solist in Weinfelden und widmete seinen Tagessieg dem gestern verstorbenen Gino Mäder.

Evenepoel setzt sich als Solist durch

Obwohl in der Verfolgergruppe gleich mehrere Fahrer an der Einholung von Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) arbeiteten, konnten sie den Weltmeister nicht mehr stoppen. Der Belgier entwischte durch einen cleveren Angriff auf den letzten 18 Kilometern und ließ keinen Zweifel darüber aufkommen, dass er heute einen Solosieg feiern will. Zuvor scheinen sich die Fahrer auf einen Nichtangriffspakt geeinigt zu haben. Über das gesamte Teilstück hinweg fand sich nämlich nicht wie gewohnt eine Ausreißergruppe zusammen. Stattdessen fuhren die Teams gemeinsam bis zur offiziellen Zeitmessung, eher der Kampf um den Etappensieg eröffnet war. In der Gesamtwertung kam es somit heute zu keinen Veränderungen.

Viele Fahrer verlassen die Tour de Suisse

Die heutige siebte Etappe der Tour de Suisse über 183,5 Kilometer von Tübach nach Weinfelden wurde nach dem Tod von Gino Mäder fast wie geplant ausgetragen. Allerdings wurden die Zeitgutschriften bei den Zwischensprints und im Ziel aufgehoben. Außerdem hat man die Zeitmessung für die Gesamtwertung um knapp 20 Kilometer nach vorn verlegt, so dass es auf den letzten Kilometern nur noch um den Etappensieg ging. Die Mannschaften Bahrain – Victorious, Tudor und Intermarché – Circus – Wanty wollten heute aus Rücksicht auf ihre Fahrer nicht mehr an den Start gehen. Insgesamt sind sogar 37 Fahrer nicht mehr angetreten, darunter die Schweizer Stefan Küng (Groupama – FDJ), Michael Schär (AG2R – Citröen), Marc Hirschi (UAE) und Mauro Schmid (Soudal – Quick-Step).

Tour-Direktor Olivier Senn:

„Nach Rücksprachen mit allen involvierten Personen stehen wir als Direktion geschlossen hinter diesem Entscheid und versuchen die letzten beiden Etappen des Männerrennens in einem angemessenen Rahmen durchzuführen.“