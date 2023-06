Tour de Suisse #1: Küng holt sich im Zeitfahren das Gelbe Trikot

Radsport: Stefan Küng hat den Auftakt der Tour de Suisse gewonnen. Der Schweizer triumphierte im Kampf gegen die Uhr und trägt damit morgen das Gelbe Trikot.

Küng rast allen davon

Einen besseren Einstand hätte sich Stefan Küng (Groupama – FDJ) in die Tour de Suisse nicht wünschen können. Der Schweizer gewann in Einsiedeln das 12,7 Kilometer lange Zeitfahren und trägt damit morgen das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Ihm gelang dieser Triumph trotz enorm starker Konkurrenz. So verwies er die beiden Belgier Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) und Wout van Aert (Jumbo – Visma) mit sechs bzw. zehn Sekunden auf die Ränge zwei und drei.

Tour de Suisse 2023: Zeitfahren zu Beginn und zum Abschluss

Die 86. Tour de Suisse führt die Profis über insgesamt acht Etappen. Sie endet am Sonntag mit einem weiteren Zeitfahren in Abtwil. Traditionell handelt es sich bei der wichtigsten Rundfahrt in der Schweiz um ein hügeliges Mehretappenrennen. Morgen könnte es in Nottwil allerdings auch zu einem Massensprint kommen. Königsetappe ist das vierte Teilstück über 152,5 Kilometer von Monthey nach Leukerbad.