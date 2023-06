First-Ride-Video: : Rocky Mountain Slayer – Der kanadische Freeride Traum?

Das Gravity Magazine war zum Launch des legendären Freeride Bikes Rocky Mountain Slayer am Green Hill Bike Park unterwegs. 180mm Federweg, ein super flacher Lenkwinkel und neue Features bringen das Slayer auf ein neues Level. Wie gut der erste Eindruck ist, erfahrt ihr im folgenden Video.

Rocky Mountain Bikes zählt zu den renommiertesten Fahrradherstellern der Branche. Die Gründung des Unternehmens erfolgte 1981 in Vancouver, Kanada, und es begann als kleiner Produzent hochwertiger Mountainbikes. In den 1990er Jahren erlangte Rocky Mountain Bikes weltweite Anerkennung im Mountainbike-Segment. Im Jahr 2001 brachten sie das erste Slayer auf den Markt, passend zum aufkommenden Freeride-Sport. Damals musste das Mountainbike mit 120 mm Federweg eine Menge aushalten, darunter Wheelie Drops, Huck to Flats, schwierige Elemente am North Shore und zahlreiche Sprünge ohne ordentliche Landung. Im Jahr 2023 hat sich das Slayer den Herausforderungen angepasst und ist nun mit 180 mm Federweg ausgestattet, um auch extremen Belastungen standzuhalten.