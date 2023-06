Sigma Rox 12.1 Evo: Neuer Look, neue Features, neue Abenteuer

Produktnews: Die Sigma Rox Familie steht seit einigen Jahren für Fahrradcomputer aller Art. Egal ob Einsteiger oder Profi, die einzelnen Modelle sind perfekt auf die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse von Radfahrern jeder Klasse abgestimmt. Mit dem Sigma Rox 12.0 brachte man bereits vor gut 5 Jahren einen echten Alleskönner in Sachen GPS Bike Computer auf den Markt, der Navigation und Training auf ein neues Level gehoben hat. Nun hat man mit dem Sigma Rox 12.1 Evo den Nachfolger im Gepäck, welcher mit noch besseren Features und Funktionen überzeugen soll.

Der neue Sigma Rox 12.1 Evo soll mit seinen umfangreichen Features der GPS Fahrradcomputer für grenzenlose (E-) Bike Abenteuer sein. Seine vielfältigen Kartennavigationsfunktionen, zahlreiche Trainingsfeatures, smarte Konnektivität und intuitive Bedienbarkeit machen den Computer zum perfekten Begleiter auf dem Rad. Egal ob man auf dem Rennrad, dem Gravelbike, dem Trekkingbike, dem Mountainbike oder E-Bike unterwegs ist, der neue Rox bietet jederzeit die beste Strecke und bringt einen sicher ans Ziel. Dabei zeichnet er natürlich umfangreiche Daten von jeder Fahrt auf, um die Fahrt noch einmal Revue passieren zu lassen oder um das Training besser steuern zu können.

„Der Rox 12.1 Evo ist die Evolution unseres vielfach ausgezeichneten Rox 12.0 Bike Computers. Mit einer Displaygröße von 3 Zoll ist der neue Rox äußerst kompakt. Wir haben ihn zudem mit zahlreichen neuen Features rund um Navigation, Training und Konnektivität ausgestattet. So wird das Navigieren und Trainieren für jeden Bike-Enthusiasten noch komfortabler und sicherer. Was uns besonders freut: Der Sigma Rox 12.1 Evo ist als erster Sigma Bike Computer Made in Germany und steht für Qualität, Langlebigkeit sowie zufriedene Kunden. Wir freuen uns sehr, dass der neue Rox diese Kriterien erfüllt.“ – Daniel Conka, Senior Product Manager bei Sigma. Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Navigation und Tourenplanung mit dem neuen Sigma Rox 12.1 Evo

Ob man Abwechslung in die Hausrunde bringen möchte oder eine mehrtägige Tour durch die Berge plant, der Sigma Rox 12.1 Evo steht einem mit seinen Navigationsfunktionen treu zur Seite. Die Karten im Sigma-eigenen Stil highlighten dabei Fahrradwege sowie Trails und navigieren Radfahrer immer auf die beste Radfahrerspezifischen Route, egal wo und mit welchem Rad man unterwegs ist. Bei der Planung hat man die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Routen und kann zudem Präferenzen bezüglich des Untergrunds individuell festlegen. Unterwegs zeigt der Fahrradcomputer die Route und Abbiegehinweise übersichtlich auf dem 3 Zoll großen, transflektiven Display an und weißt optisch und akustisch auf die nächste Abzweigung hin.

Natürlich hat man mit Hilfe des Data Centers oder der Sigma Ride App auch die Möglichkeit vorgeplante Routen aus Plattformen wie Strava oder Komoot zu importieren und auf den Rox 12.1 zu laden. Einmal importiert kann man jederzeit auf die Routen zugreifen, auch während der Fahrt. Zudem steht weltweites Kartenmaterial und wie regelmäßige Updates über WiFi kostenfrei zum Download zur Verfügung.

Sigma Rox 12.1 Evo – Bedienung und Setup

Die Bedienung mit fünf Tasten und Touchscreen, große Schaltflächen und das moderne, aufgeräumte Design machen das Handling des Rox 12.1 Evo kinderleicht und intuitiv. Die optimierte Typografie sorgt für eine sehr gute Lesbarkeit. Kurz- und Favoritenmenüs sind mit einem Wisch auf dem Display schnell erreicht. Das Wechseln der Displayansicht, Rein- und Rauszoomen, Routenberechnung oder Re-Routing erfolgt super schnell und in Echtzeit.

Mit sechs vordefinierten Profilen und bis zu 20 individuell konfigurierbaren Sportprofilen bietet der neue Sigma Rox 12.1 Evo ein individuelles Setup für jede Tour. Innerhalb der einzelnen Sportprofile hat man die Möglichkeit Trainingsansichten, Wegpräferenzen und Alarme direkt am Gerät oder in der Sigma Ride App zu personalisieren. Zusätzlich sind auf dem Rox 12.1 Ansichten für Workout, Navigation, FE-C Smart Trainer und Runden verfügbar. Die wichtigsten Workouts sind bereits vorinstalliert und auch Workouts aus Portalen wie TrainingPeaks werden ganz einfach über die App auf den Computer geladen.

Den Sigma Rox 12.1 Evo mit dem E-Bike koppeln

Der Sigma Rox 12.1 Evo verbindet sich mit zahlreichen kompatiblen E-Bike Systemen und begleitet Radfahrer auf ihren E-Bike Touren. Einmal gekoppelt, zeigt er spezifische Werte wie Reichweite, Akkustand oder Unterstützungsstufe an. Zudem wird im Display die Schaltempfehlung des Motors angezeigt. Das spart Energie und Akkuleistung. Via ANT+ und BLE lassen sich zudem Sensoren zur Messung von Geschwindigkeit, Trittfrequenz und Herzfrequenz schnell und zuverlässig verbinden.Ebenso kann der Rox mit Radar, elektronischer Schaltung oder mit dem Powermeter gekoppelt werden.

Natürlich bietet der Sigma Rox 12.1 auch weitere Konnektivitätsfeatures. So werden bei bestehender Verbindung mit dem Smartphone Smart Notifications während der Fahrt angezeigt. Nachrichten lassen sich sogar direkt auf dem Display lesen. Für zusätzliche Sicherheit unterwegs sorgt die integrierte Sturzerkennung. Sie erkennt selbstständig einen Sturz und gibt dem Fahrer 30 Sekunden Zeit, um zu bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Wenn nicht, werden zuvor ausgewählte Notfallkontakte automatisch über die App per SMS informiert und die GPS-Koordinaten übermittelt.

Für alle ambitionierten Radfahrer bietet man die Möglichkeit einer umfangreichen Datenauswertung, welche wahlweise auf dem Bike Computer selbst oder auf dem Smartphone erfolgt. Mithilfe der Sigma Ride App können alle Daten via BLE zum Smartphone transferiert werden und Trainingswerte, sowie die Statistiken der letzten Wochen, Monate oder gar Jahre im Blick behalten werden. Mit der App lassen sich zudem Strava Live Segmente auf den Rox übertragen, wobei der Nutzer dann im Display angezeigt bekommt, wenn er sich dem Startpunkt eines auf dem Gerät geladenen Segments nähert und wenn das Segment beginnt, um den nächsten KOM in Angriff zu nehmen.

Der neue Sigma Rox 12.1 Evo ist in zwei Farben und entweder als Set oder als eigenständiges Gerät für 479,95 beziehungsweise 379,95 erhältlich.

WEB: sigmasport.com