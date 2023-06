SKS Rennkompressor NXT Verlosung: Seit den 1960er Jahren ist der legendäre SKS Rennkompressor in Fahrradkellern und bei Radrennen im Einsatz, manches Exemplar schon Jahrzehnte lang. Nun legt sein Hersteller ein durchaus sinnvolles Update vor, den Rennkompressor NXT – und Velomotion verlost 20 Stück!

Was haben der Elf-Kilo-Stahlrenner mit Unterrohrhebeln von damals und das aktuelle Hightech-Carbonrad mit Hydraulikbremsen und Elektronikschaltung gemeinsam? Beide wurden sie mit derselben Pumpe befüllt – die schmalen Schlauchreifen vor über 30 Jahren, die 28er Tubeless-Pneus in der Gegenwart. Denn es ist, wie die SKS-Pressemeldung sagt: „Manche Entscheidungen trifft man nur einmal im Leben.“ Wer sich vor drei Jahrzehnten oder wohlmöglich vor noch längerer Zeit für einen SKS Rennkompressor entschieden hat, muss sich wohl nie mehr eine neue Standpumpe kaufen. Alle paar Jahre ist eine Dichtung fällig, die der Hersteller aus Sundern im Sauerland selbstverständlich vorhält, und mit den Jahren leidet der Lack ein wenig, doch das sind dann auch schon alle Alterserscheinungen.

Es gab aber schon immer ein paar Punkte, die am klassischen Rennkompressor nervten. Mit den schmalen, klappbaren Standfüßen kippt er auf unebenen Böden schnell um; sein Manometer ist nicht allzu groß, sodass er (wenn die Augen schwächer werden) nicht ganz optimal abzulesen ist. Verbessern lässt er sich also schon – und das hat SKS nun gemacht und präsentiert mit dem Rennkompressor NXT die nächste Generation des seit rund 60 Jahren erfolgreichen Produkts.

Mit seinem schön geformten Holzgriff ist der NXT klar ein Rennkompressor, und natürlich ist das Pumpenrohr nach wie vor aus Metall gefertigt und extrem stabil. Doch der Griff ist nun etwas zeitgemäßer befestigt, nicht mehr mit der aufgesetzten Hutmutter; zum Transport kann er werkzeugfrei abgenommen werden. Und das Rohr ist ein Stück länger geworden, sodass man nun pro Hub mehr Luft in den Reifen befördert. Neu geformt wurde die solide Basis aus Alu-Guss: Wo früher Klappfüße und Manometer in einer Linie angeordnet waren, sitzen die (jetzt größeren) Füße nun seitlich davon – das sorgt für deutlich mehr Standfestigkeit. Und schließlich ist das bis 16 bar anzeigende Manometer deutlich gewachsen und viel besser ablesbar.

Man sieht: Für den SKS Rennkompressor NXT spricht so einiges. Und wer’s nicht übers Herz bringen kann, sich eine neue Standpumpe zu kaufen, findet es ja vielleicht akzeptabel, eine zu gewinnen. Die Chancen stehen gut, denn SKS hat Velomotion gleich 20 Exemplare vom Rennkompressor NXT zwecks Verlosung zur Verfügung gestellt. Einfach unsere Preisfrage richtig beantworten und teilnehmen – schon geht das Aufpumpen in den nächsten paar Jahrzehnten noch komfortabler über die Bühne!

