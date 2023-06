Specialized Turbo Levo SL Kids: DAS E-Bike für junge Biker?!

Produktnews: Das Specialized Turbo Levo SL zählt zu den beliebtesten Light E-MTBs. Das neuste Modell ist laut eigenen Aussagen sogar das ultimative Trailbike des US-Herstellers. Damit aber auch die jüngsten Radsportler von derartiger Performance und jeder Menge Fahrspaß profitieren können, kommen die Kalifornier jetzt mit dem neuen Specialized Turbo Levo SL Kids E-MTB. Ziel war es ein E-MTB zu entwickeln, welches sich speziell an den Anforderungen von Kindern und Jugendlichen orientiert, um ein ideales Setup bieten zu können.

Das neue Specialized Turbo Levo SL Kids E-MTB wurde in Anlehnung an die „großen“ Modelle speziell für die jüngsten Radsportler entwickelt, um angehenden Mountainbikern auf eine völlig neue Art und Weise die passende Unterstützung zu bieten.

Hierfür wurde jedes Detail des Levo SL Kids so gestaltet, dass es perfekt zu jungen Bikern passt. Mit seinen 16,6 Kilogramm bietet das Bike ein ansprechendes Gewicht, welches ein kindgerechtes Handling ermöglichen soll. Das hauseigene Turbo 1.2 Antriebssystem sorgt mit seinen 320 Wh auch am Levo SL Kids für die nötige Power und Reichweite. Durch ein spezifisches Setup verstärkt es die Pedalierkraft der Kinder so sanft und natürlich, damit sich ein komplett authentisches Fahrgefühl ergibt – lediglich mit mehr Leistung und Reichweite als normal. Dank diverser Smart Features trackt das System die einzelnen Fahrten, was dabei helfen kann die individuellen Einstellungen und somit das Fahrerlebnis zu verbessern.

Alle Abstände, Längen und Winkel des Specialized Turbo Levo SL Kids wurde in Zusammenarbeit mit den Retül Bikefitting Experten überprüft und bestätigt. Der flache Lenkwinkel und der verlängerte Reach sorgen für höherer Stabilität, Spurtreue und viel Laufruhe auf dem Trail, während die kurzen Kettenstreben maximale Manövrierbarkeit und besseres Ansprechverhalten gewährleisten. Zudem punktet das Levo SL Kids mit einer niedrigen Überstandshöhe. Diese miteinander harmonisierenden Features sollen dem E-Bike ausgewogenen Charakter für viel Fahrspaß verleihen.

Damit man diesen Fahrspaß auch lange Zeit hat, setzt man beim Levo SL Kids auf eine einzige Rahmengröße, welche mit 24 Zoll großen Laufrädern auf Kinder von 122 bis 152 cm und im Alter von 6 bis 11 Jahren passen soll.

Wer sich in der Vergangenheit (E-)Bikes für Kinder einmal näher angeschaut hat, wird feststellen , dass häufig auf eher dürftige Komponenten gesetzt wird, was natürlich kontraproduktiv für ein angenehmes Fahrgefühl und eine ordentliche Perfromance ist. Laut Hersteller hat man das Levo SL Kids mit dem Vorsatz ausgestattet, die Anforderungen der Nachwuchsrider ernst zu nehmen und mit einer Ausstattung vorzustellen, die Sicherheit, Vertrauen und kilometerlangen Fahrspaß verspricht. Ein genauerer Blick auf die Tech Sheets kann dies durchaus bestätigen, denn so kommt etwa eine RockShox Reba Air Federgabel mit 100mm Federweg oder eine Sram NX Schaltung, hydraulische Level T Scheibenbremsen mit verstellbaren Hebeln und eine absenkbare Sattelstütze zum Einsatz.

Das Specialized Turbo Levo SL Kids E-MTB ist in einer Größe und Ausstattungsvariante in drei Farben erhältlich. Der Preis liegt bei 4000 Euro

WEB: specialized.com