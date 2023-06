Radon Render 8.0 Verlosung: Modellen wie dem Render gehört die Zukunft des Mountainbikings. Denn dank schubstarkem Antrieb à la Bosch Performance Line CX lässt sich ein kompetenter Allrounder mit hohem Spaßfaktor konstruieren: bergauf ebenso kompetent wie im Downhill, als Tourenbike ebenso geeignet wie für den Bikepark. Und das Beste ist: Velomotion verlost ein Radon Render 8.0!

Ein Mountainbike auswählen? Das war mal eine Wissenschaft für sich und oft genug ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Denn in der bunten Welt der klassischen Fullys war es gar nicht so einfach, sich zurechtzufinden. Los ging’s schon mit der Frage, auf was für Strecken man unterwegs war und wie viel Federweg man dafür brauchte: eher wenig, womit die Entscheidung in Richtung CrossCountry-Fully tendierte, oder doch mehr, sodass die Reise gen AllMountain oder gar Enduro ging?

Und diese Fragen mussten beantwortet werden, denn daran schlossen sich Themen wie das Gewicht und die Fahrbarkeit nach unten an. Das leichte Race-Fully mit schmalen Reifen war bestimmten Abfahrten nicht gewachsen, und mit dem langhubigen Fahrwerk und den breiten Stollenreifen eines Freeriders wollte man nicht wirklich längere Anstiege fahren.

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Radon Render 8.0 – Allrounder mit massig Federweg

Doch nun ist all das vorbei – und das hat die Szene dem E-Antrieb zu verdanken. Mit der Motorunterstützung ist das Thema Gewicht nämlich in den Hintergrund gerückt, und auch die Fahrwerkskinematik muss nicht mehr ganz so ausgefeilt sein. Wenn der Hinterbau im Uphill etwas wippt – so what? Mit einem drehmomentstarken E-MTB-Antrieb kann man so ziemlich alles locker hochkurbeln. Eine weich abgestimmte Gabel? Geht immer, denn dass man sich im Wiegetritt quält und dabei die Gabel nervig nach unten drückt, kommt auch nicht mehr vor. Und so kann man sich mit einem Bike wie dem Render 8.0 625 vom Bonner Direktanbieter Radon den Luxus von 160 mm Federweg vorne und 140 mm hinten gönnen – ein echtes Enduro-Fahrwerk, das aber dank des schubstarken Bosch-CX-Motors am Radon rundum tourentauglich wird. Wer „einfach nur ein Mountainbike“ will, griff früher nach einem Hardtail mit 100-mm-Gabel – heute kann man ganz entspannt ein E-Fully wählen und bekommt ein Optimum man Fahrbarkeit auf jedem Terrain, gepaart mit maximalem Komfort. Und dank absenkbarer Stütze (mit je nach Rahmengröße 125 oder 150 mm Hub) muss man auch bei der Rahmengröße nicht mehr auf jeden Zentimeter achten.

Viel Technik für MTB-Gourmets

Dabei spricht Radon mit dem Render nicht nur offroad-begeisterte Freizeitsportler an, sondern hat auch für erfahrene Mountainbikerinnen und Mountainbiker so manchen Leckerbissen zu bieten. Ein leichter Carbonrahmen trägt dazu bei, das Gewicht des Render 8.0 auf rund 24 Kilo zu senken; der SUNringlé-Laufradsatz vereint geringes Gewicht mit hoher Belastbarkeit. Vielseite Abstimmungsmöglichkeiten bietet das Fox-Fahrwerk. Natürlich kommt das Radon mit breit abgestufter Zwölfgang-Schaltung – 10-51er Kassette und 34er Kettenblatt –, was auch sehr gut zum Bosch Performance Line CX passt. Denn der E-Bike-spezifischen Antrieb gefällt nicht nur mit ordentlich Drehmoment, sondern auch mit feinfühligem Ansprechverhalten bei hoher Tretfrequenz. Hochwertige Anbauteile von RaceFace und e*thirteen runden das Radon Render ab, das noch eine Überraschung parat hält: Mit 4.599 Euro kostet es auch nicht mehr als so manches unmotorisierte Enduro-Bike. Und damit ist endgültig klar, dass Modellen wie dem Bonner Allrounder im Gelände die Zukunft gehört.

Verlosung: Gewinne ein Radon Render 8.0 E-MTB! Wer’s ausprobieren will, muss vielleicht gar nicht in die Tasche greifen, denn Velomotion verlost ein Radon Render 8.0 625. Zur Teilnahme müssen Sie nur unsere Preisfrage richtig beantworten – und mit etwas Glück wartet ein spannender Bike-Sommer auf Sie!