Produktnews / E-Bike: Mit dem Flyer Goroc TR:X bringt das schweizer Unternehmen sein erstes E-SUV mit dem brandneuen Pinion MGU Getriebemotor auf den Markt. Wir konnten das Fahrrad bereits kurz ausprobieren und präsentieren hier alles rund um die interessante Weltneuheit.

Flyer Goroc TR:X – das Sorglos-E-Bike?

E-Bikes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und damit steigt auch die Nutzerzahl derer, die technisch weniger versiert sind. Für diese Nutzergruppe kann ein Service oder eine Inspektion daher oft recht teuer werden. Mit dem Goroc TR:X möchte Flyer dieser Thematik begegnen. Dank des neuen Pinion MGU Motors werden kaum noch Verschleißteile benötigt. Die Abnutzung einer Kette, entsprechender Ritzel und Zahnrad-Kassetten fällt weg. Je nach Qualität und Ausführung kann der Austausch dieser Teile nach ca. 2000 bis 5000 km durchaus 500 Euro und mehr kosten. Als relevante Verschleißteile bleiben am Flyer Goroc TR:X also nur noch die Reifen sowie die Bremsbeläge und Bremsscheiben übrig. Letzteres adressiert Flyer, indem an fast allen Modellen dickere Bremsscheiben mit 2,3 mm verbaut werden.

Und der Motor selbst? Laut Pinion braucht es nur alle 10.000 km einen 10-minütigen Ölwechsel. Der Pinion Getriebemotor sowie der Riemenantrieb können problemlos über 100.000 km laufen. Und sollte doch mal etwas im Getriebe zu Bruch gehen, so können laut Pinion alle Teile getauscht werden. Damit ist das Flyer Goroc TR:X also ein sehr interessantes E-Bike für alle, die ein wirkliches Sorglos-Bike suchen. Zwar ist der Anschaffungspreis mit dem Pinion MGU Getriebemotor zunächst höher, als bei einigen herkömmlichen E-Bikes. Doch diese Kosten sind bei längerer Nutzung im Bereich der Wartungskosten schnell wieder eingespart.

Und das Fahrrad selbst? Flyer hat das Goroc TR:X als E-SUV – oder Crossover E-Bike nach eigener Bezeichnung – konzipiert. Damit ist das Rad sowohl für den Geländeeinsatz gedacht, als auch für den Alltag und den Sonntagsausflug zur nächsten Alm oder auf dem Donauradweg. Wer also beispielsweise neben dem täglichen Arbeitsweg auch mal leichte Trails fahren möchte, ist hier gut aufgehoben.

Daten & Ausstattung des Flyer Goroc TR:X

Modelle & Ausstattung

Das Goroc TR:X ist in vier Varianten erhältlich. Davon unterscheiden sich zwei Varianten in der Qualität der Ausstattung. Variante drei ist eine XC oder Cross-Version der höherwertigen Ausstattungslinie, wird ohne Schutzbleche und Gepäckträger ausgeliefert und kommt mit teils spezifischeren Komponenten. Die letzte Variante ist die Pedelec-Version der höherwertigen Ausstattungslinie; diese wird allerdings erst 2024 erhältlich sein. Alle Modelle gibt es in den frischen Farben EnzianBlueGloss und CurcumaGloss.

Die Ausstattung der beiden Linien unterscheidet sich im wesentlichen durch die Laufräder und die Federelemente. Generell ist die Ausstattung für den Geländeeinsatz des E-SUVs sinnvoll zusammengestellt. So kommen beispielsweise kräftige TRP oder Shimano XT Bremsen mit großen 203 mm Bremsscheiben zum Einsatz. Federelemente von Fox sorgen für erstklassigen Komfort bei der höherwertigen Ausstattung. Aber auch die SR Suntour und X-Fusion Federelemente an der preiswerteren Version 4.63 verrichten gute Arbeit.

Wie es sich für ein E-SUV gehört, kommt das Goroc TR:X mit integrierter Beleuchtung, die aus dem großen 700 Wh Akku gespeist wird. Zudem gibt es formschöne und stabile Schutzbleche mit integriertem Gepäckträger.

Modell Goroc TR:X 4.63 8.63 8.63 XC 8.63 HS Laufradgrösse 29" ● ● ● ● Schaltung Pinion Motor Gearbox Unit (MGU), E1.12, 12-Gang; Gates Carbon Drive CDX ● ● ● ● Motor Pinion MGU E1.12, 600 W 85 Nm 85 Nm 85 Nm - Pinion MGU E1.12S, 800 W - - - 85 Nm Display FIT DSP1-M (2"-Farbdisplay) ● - ● - FIT DSP1-L (3,5"-Farbdisplay) - ● - ● Akku TP 700 48V FIT (700 Wh / 15 Ah / 48 V); kompatibel mit Range Extender ● ● ● ● Ladegerät FIT Fast Charger 5A 48V ● ● ● ● Zusatzakku* Range Extender FIT RE 535 48V (535 Wh / 11.2 Ah / 48 V) ● ● ● ● Gabel Fox 34 Float Rhythm E-Optimized, 130 mm Federweg, 15 × 110 mm - - ● - SR Suntour Aion, 130 mm Federweg, 15 × 110 mm ● - - - Fox AWL, 130 mm Federweg, 15 × 110 mm - ● - ● Dämpfer Fox Float DPS, 210 × 50 mm - ● ● ● X-Fusion O2 Pro RLX, 210 × 50 mm ● - - - Bremsen Shimano XT BR-M8120, 203 / 203 mm - - ● - TRP C2.3 203 / 203 mm ● ● - ● Vorbau FLYER ONE CI Stem, 35 × 40 mm, 8° ● ● ● ● Lenker FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm - - ● - FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm ● ● - ● Sattel Selle Royal Essenza+ ● ● ● ● Sattelstütze FLYER Dropper Post MT214, 100 mm absenkbar, 34,9 mm ● ● ● ● Felgen MAVIC eCrossride 1, 30 mm - ● ● ● DT Swiss H 552, 30 mm ● - - - Vorderradnabe MAVIC eCrossride 1 - ● ● ● Formula DC-711, 32 h ● - - - Hinterradnabe MAVIC eCrossride 1 - ● ● ● Formula EHL-52, 32 h ● - - - Bereifung Schwalbe Wicked Will E-50 Bronze Sidewall 29 × 2,4 (62-622) - - ● - Schwalbe Johnny Watts E-50 29 × 2,35 (60-622) ● ● - ● Pedale VP 527 ● ● ● ● Scheinwerfer Kompatibel mit «MonkeyLink Connect» - - ● - FLYER ONE HL-2, 100 Lux, mit automatischem LED-Tagfahrlicht ● ● - - Busch & Müller IQ-XL - - - ● Rücklicht Kompatibel mit «MonkeyLink Recharge» - - ● - FLYER RL-2 ● ● - - Supernova M99 Tail Light 2 - - - ● Schutzblech Sunny Wheel 72 mm ● ● - ● Seitenständer Ursus King EVO XL 40 ● ● ● ● Gepäckträger FLYER ONE Side Rail ● ● - ● Diebstahlschutz Abus Bordo 6500 Akkuschloss und portables Schloss, «one key»-System ● ● - ● Abus Akkuschloss, «one key»-System - - ● - Preis 8.699 € 8.999 € 8.999 € 10.599 €

Die Geometrie

Das Flyer Goroc TR:X kommt mit durchaus sportlicher Geometrie. Ein flacher Lenkwinkel mit rund 65,5 Grad verleiht dem E-SUV gute und stabile Abfahrtseigenschaften. Damit es auch gut aufwärts geht, verfügt das Rad über lange Kettenstreben mit 470 mm. Ergänzt wird das durch einen eher steileren Sitzwinkel mit rund 75 Grad. Ebendieser gleicht auch den langen Reach etwas aus. Dieser fällt mit 470 mm bei Rahmengröße L für ein E-SUV vergleichsweise lang aus. Auch das hohe Cockpit und der kurze Vorbau sorgen dafür, dass die Sitzposition nicht zu gestreckt wird.

Größe S 155 – 165 cm M 165 – 175 cm L 175 – 185 cm XL 185 – 195 cm Sitzrohrlänge 412 441 471 511 Oberrohrlänge 598 623 647 672 Steuerrohrlänge 140 150 160 170 Kettenstrebenlänge 470 470 470 470 Lenkwinkel 65° 65,5° 65,5° 65,5° Sitzwinkel (effective) 75,3° 75,1° 75° 74,9° Durchschnittliche Sitzhöhe 690 750 770 820 Sitzwinkel (actual) 71,5 71,5 71,5 71,5 Tretlagerabsenkung 35 35 35 35 Tretlagerhöhe 344 344 344 344 Radstand 1230 1249 1273 1297 Überstandshöhe 803 803 803 803 Stack 641 653 662 671 Reach 430 450 470 490 Gesamtlänge 2002 2021 2045 2069

Pinion E-Drive System – der brandneue Getriebemotor im Flyer Goroc TR:X

Der Motor

Sagenhafte 600% Gesamtübersetzung auf 12 Gänge verteilt stecken im neuen Pinion MGU 1.12. Ein beeindruckender Wert, bei dem nicht mal die modernsten Kettenschaltungen mithalten können; die Übersetzungsbandbreite ist also enorm. Umgerechnet auf ein Verhältnis von 1 zu 1 liefert der Pinion Motor 85 Nm Drehmoment und ist damit mit vielen gängigen Platzhirschen gleichauf. Da aber Motor und Getriebe eine Einheit bilden, ändert sich das Drehmoment natürlich in den unterschiedlichen Gängen. Für ältere und weniger sportliche Menschen ist zudem die Möglichkeit, im Stand zu schalten, sicher hilfreich.

Eine kurze Probefahrt zeigt das Potenzial des Motors: Die Zugkraft ist enorm und der Gangwechsel ist teils nicht wirklich wahrnehmbar. Laut knallende Ketten in steileren Anstiegen gehören damit der Vergangenheit an.

Die Schaltung

Ein kompakter, ergonomisch sehr gut gestalteter Schalthebel sorgt für extrem schnelle, sichere Gangwechsel. Die Signalübertragung läuft elektronisch ab – was Tür und Tor für weitere Features öffnet. So kann man mittels der Funktion Start.Select ein Gang eingespeichert werden, der zum Anfahren immer automatisch eingestellt wird. Die Funktion Pre.Select geht noch weiter: Hier kann eine Kadenz gespeichert werden. Hört man während der Fahrt auf zu treten, so legt das System immer automatisch den zur aktuellen Geschwindigkeit passenden Gang ein. Ein Tritt ins Leere ist damit Vergangenheit und wir können hier ganz klar schon von einem halbautomatischen Schaltsystem sprechen!

Der Akku

Auch beim Akku greift das Pinion E-Drive System auf das FIT-System zu: Ein FIT-Akku mit üppigen 700 Wh sorgt für ordentlich Reichweite. Er wird auf der linken Seite entnommen und ist mit einem Abus-Schloss gesichert. Praktisch ist die Ladestandanzeige mit kleinem Druckknopf. Wer noch mehr Reichweite möchte, erhält über FIT einen Range-Extender mit weiteren 535 Wh.

Das Flyer Goroc TR:X ist also mit einem sehr innovativen, komfortablem Motoren-System ausgestattet, das vielen Leuten den Alltag und Ausflug auf zwei Rädern enorm erleichtern kann. Leider hat die Sache auch einen Haken: Das System ist geringfügig schwerer als die Konkurrenz mit Kettenschaltung – das E-SUV bringt somit fast 30 kg auf die Waage.

