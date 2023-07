Mit Abus und Allianz sicher unterwegs: Gratis Helmversicherung bei ausgewählten Modellen

Produktnews: Der deutsche Hersteller Abus und das Versicherungsunternehmen Allianz stehen beide für Schutz und Sicherheit. Mit dem Ziel Radfahrern ein sicheres Fahrerlebnis zu ermöglichen und den Fachhandel zu unterstützen, gibt es ab sofort beim Kauf ausgewählter Abus Fahrradhelme den Allianz HelmSchutz für ein Jahr gratis dazu. Wir erklären was es mit der Abus & Allianz Helmversicherung auf sich hat.

Auch wenn dieser Punkt häufig hinten angestellt wird, stehen Fahrradhelme neben „modischem Style“ in erster Linie für den Schutz bei Stürzen und Unfällen. Natürlich hofft man selbst nie auf diese Schutzfunktionen zurückgreifen zu müssen, dennoch ist man froh, wenn dieser wertvolle Schutz gegeben ist. Damit diese Funktion stets verbessert werden können investieren Hersteller wie Abus jährlich in Forschung und Entwicklung. Glücklicherweise gehen die meisten Unfälle und Stürze mit dem Fahrrad eher glimpflich aus, der Helm ist jedoch trotzdem hinüber und muss getauscht werden. Damit man sich aber nach einem derartigen Vorfall nicht auch noch über einen kaputten Helm ärgern muss, hat Abus nun gemeinsam mit der Allianz ein Paket geschnürt. Hierdurch erhält man beim Kauf der Abus AirBreaker, GameChanger, StormChaser und PowerDome Modelle ein komplettes Jahr der Allianz HelmSchutz Versicherung gratis dazu.

Was ist der Allianz HelmSchutz?

Der Allianz HelmSchutz ist ein Produkt der Allianz Versicherungs-AG, um Abus Helme gegen äußere Schäden abzusichern. Nach Aktivierung der Versicherung bietet der Allianz HelmSchutz in den ersten 12 Monaten einen vollwertigen und kostenlosen Ersatz bei einem versicherten Schaden am Helm. Dabei sind viele mögliche Ursachen versichert wie etwa Schäden durch Sturz, Unfall oder Einwirkungen von Tieren oder Naturgewalten. Der Allianz Helmschutz wird in allen deutschen Vertriebskanälen von ABUS angeboten.

Für die Aktivierung der Abus & Allianz Helmversicherung befindet sich an den Helmmodellen ein Anhänger, auf dem die Webseite und ein individueller Aktivierungscode angegeben sind. Letzterer wird durch den Kunden auf der Allianz-Webseite eingeben und der Allianz HelmSchutz ist 12 Monate lang gratis aktiv. Im Schadenfall übernimmt die Allianz als Versicherer des Kunden die komplette Abwicklung. Nach Ablauf der kostenlosen 12 Monate endet die Versicherung automatisch. Der Kunde muss nicht selbst kündigen, kann sich aber für einen längeren Versicherungsschutz entscheiden und diesen abschließen.

