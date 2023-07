Camp, Ride & Meet am Faaker See: BUCKETRIDE Festival supported by Specialized

Bike-Events: Ende September steht mit dem BUCKETRIDE Festival supported by Specialized ein besonderes Bike-Wochenende auf dem Programm. Bei dem Event geht es in erster Linie um eine entspannte Atmosphäre mit gemeinsamen Mountainbike- und Camping-Momenten. Begleitet wird die Veranstaltung von einem bunten Rahmenprogramm.

Vom 29. September bis 02. Oktober feiert das BUCKETRIDE Festival supported by Specialized am Faaker See in Kärtnen Premiere. Das Motto der Veranstaltung lautet Camp, Ride & Meet. Bei dem Festival geht es vorrangig um eine entspannte Atmosphäre beim gemeinsamen Camping und Biken begleitet von einem bunten Rahmenprogramm. Dreh- und Angelpunkt des familiären Events mit 250 geplanten Teilnehmern markiert der Strandcamping Anderwald am Faaker See. Die Expo-Area mit vielen namhaften Brands befindet sich auf dem Gelände des Campingplatzes direkt am Seeufer. Angeboten werden hier unter anderem Produkt-Testmöglichkeiten und Workshops. Abgerundet durch gemeinsame Ausfahrten, geführte Touren und Yoga-Sessions sollte sich für jeden etwas finden.

Bike-Components Trailsafari: Witzige Aufgaben und gemeinsames Video im Instagram Reel-Format

Ein weiteres Highlight des Events ist die Bike-Components Trailsafari. Ausgerüstet mit Handy- oder Actionkameras wird in 2er-MTB-Teams durch die Region gezogen. Hierbei müssen witzige Aufgaben erledigt und dabei ein gemeinsames Video im Instagram Reel-Format erstellt werden. Ermittelt werden die Gewinnervideos anschließend per Zufallsprinzip. Gezeigt werden diese dann bei der großen Open Air Movie Night am Sonntag auf der Leinwand. Zu gewinnen gibt es coole Preise. Mit der Verlosung der Preise der Trailsafari findet der Abend auch seinen Höhepunkt. Bereits am Samstagabend kommen alle Teilnehmer am Seeufer zusammen und lassen den aufregenden Safari-Tag am Lagerfeuer – begleitet von einer Unplugged-Band – entspannt und unbeschwert ausklingen.

Für die Teilnahme am BUCKETRIDE Festival ist ein Festival Ticket notwendig. Der Preis für das Ticket liegt bei 109 Euro für Erwachsene (Early Bird Preis: 89 Euro) und 39 Euro für Jugendliche (7-15 Jahre). Kinder unter 6 Jahre sind kostenfrei.

Web: www.bucketride-festival.de