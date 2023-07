Bulls E-Bikes 2024: Die Highlights mit Pinion MGU, Bosch SX und Bafang

Produktnews / E-Bike: Bei den neuen Bulls E-Bikes 2024 dominieren drei neue Antriebssysteme im Portfolio. Neben zahlreichen Modellen mit Pinion MGU gibt es auch ein Light-E-MTB mit Bosch SX Motor und viele Modelle mit dem leichten Bafang R600 Nabenmotor, vom Urban- bis zum Kinderrad.

Bulls E-Bikes 2024: Vuca Evo mit Pinion MGU

Bulls gehört zu den nur neun Herstellern, die für das kommende Modelljahr E-Bikes mit der neuen Pinion MGU im Programm haben. Alle diese Bikes tragen den neuen Modellnamen Vuca Evo – sind bei ihrer Ausrichtung dennoch ganz unterschiedlich. Am sportlichsten kommt dabei das Vuca Evo AM daher, das eines der wenigen sportlichen E-MTBs mit der Motor-Getriebe-Einheit ist. 150 mm Federweg, Hauptrahmen aus Carbon und sportliche Geometrie – damit dürfte es die Wünsche vieler E-Mountainbiker erfüllen.

Mehr Infos zur Pinion MGU

Pinion MGU E-Drive System im ersten Test: Der Beginn einer neuen E-Bike Ära? Test / E-Bike: Mit dem Pinion E-Drive System bzw. der Pinion MGU gibt es einen neuen spannenden Namen bei den E-Bike Antrieben. Als Kombination aus Getriebeschaltung und Mittelmotor ist er derzeit einzigartig auf dem Markt. Eine klassische Schaltung wird damit überflüssig, egal ob am Citybike oder am E-MTB. Wir haben uns das neue System genau […]

Ebenfalls vollgefedert, jedoch deutlich zahmer und gleichzeitig alltagstauglicher ist das Vuca Evo FSX. Mit 120 mm Federweg und Vollausstattung samt Schutzblechen und Gepäckträger passt es sehr gut in die moderne SUV Kategorie. Wer auf die Federung am Hinterbau verzichten kann, kann sich zudem das Vuca Evo X ansehen, das ebenfalls 120 mm Federweg an der Front mitbringt und so auch für Ausflüge ins leichte Gelände tauglich ist.

Noch mehr Bikes mit Pinion MGU

Alle E-Bikes mit Pinion MGU im Überblick: Vom Citybike bis zum Enduro E-MTB Produktnews / E-Bikes: Mit der Vorstellung des Pinion E-Drive Systems sorgte der Hersteller aus Süddeutschland für einen Paukenschlag. Die Kombination aus Mittelmotor und Getriebeschaltung ist ein Novum auf dem Markt und eignet sich für unterschiedlichste Anwendungszwecke. In diesem Modelljahr führen neun namhafte Hersteller E-Bikes mit dem neuen Antriebssytem – wir haben alle im Überblick. Bulls […]

Alle Vuca Evo Modelle kommen ab Werk mit 720 Wh Akku im Unterrohr, für 200 Euro Aufpreis gibt es den reichweitenstärkeren 960 Wh Akku. Mit dem Vuca Evo Speed FSX und dem Vuca Evo Speed X gibt es auch zwei S-Pedelecs im Portfolio. Schön: Über die gesammte Modellreihe hinweg darf man sich über ein hohes zulässiges Gesamtgewicht von 150 kg und eine Freigabe für Anhänger freuen. Außerdem kommt an allen Ausstattungsvarianten ein Carbonriemen zum Einsatz.

Bulls Vuca Evo AM

Wer ein E-MTB mit der neuen Pinion MGU sucht, hat zumindest vorerst nicht besonders viel Auswahl – ein heißer Kandidat ist da sicher das Bulls Vuca AM. Mit seinen 150 mm Federweg und einer vielseitigen Geometrie will es ein Geländeallrounder sein, der auf dem Trail ebenso gut funktioniert wie auf der gemütlichen Tour.

Der Hauptrahmen des Bikes besteht aus Carbon, der Hinterbau aus Aluminium. Spannend ist der neue 4-Link-Swingarm Hinterbau. Ein steifer, einteiliger Hinterbau ist über eine mehrgelenkige Dämpferwippe am Hauptrahmen befestigt.

Geometrie Bulls Vuca Evo AM S M L XL Sitzrohr (in mm) 410 440 480 540 Oberrohr horizontal (in mm) 610 620 640 660 Steuerrohr (in mm) 105 105 120 140 Lenkwinkel (in °) 66 66 66 66 Sitzwinkel (in °) 75 75 75 75 Kettenstreben (in mm) 455 455 455 455 Tretlagerabsenkung (in mm) 30 30 30 30 Radstand (in mm) 1216 1227 1250 1273 Reach (in mm) 442 452 472 484 Stack (in mm) 626 626 640 658

Selbst wenn das Bulls Vuca AM ab und an im Alltag herhalten muss: Dank in den Sitzstreben integrierter Rücklichter, einer magnetischen Aufnahme für ein MonkeyLink Frontlicht, Anhängerfreigabe und 150 kg maximal zulässigem Gesamtgewicht sollte das Bike auch dafür bestens gewappnet sein.

Zum Marktstart wird das Rad in zwei Modellvarianten erhältlich sein. Dabei sticht insbesondere das Topmodell Vuca AM 2 ins Auge, das für seine 8.499 Euro eine sehr starke Ausstattung samt Fox 38 Factory an der Front mitbringt. In puncto Gewicht liegt das Modell übrigens bei 24,6 kg mit dem 720 Wh Akku.

Bulls Vuca Evo AM 1 Antrieb: Pinion E1.12

Akku: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro)

Bedienung / Display: FIT Master Node LED + Remote Pure

Gabel: Bulls Lytro 36 Supreme

Dämpfer: SR Suntour Edge LOR8

Bremsen: Shimano BR-M6120 203/203mm Preis: 7.499 Euro

Bulls Vuca Evo AM 2 Antrieb: Pinion E1.12

Akku: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro)

Bedienung / Display: FIT Master Node LED + Remote Pure

Gabel: Fox 38 Factory

Dämpfer: Fox Float X Factory

Bremsen: Shimano XT BR-M8120 203/203mm Preis: 8.499 Euro

Bulls Vuca Evo FSX

Fahrradkategorie: SUV E-Bike

Rahmenmaterial: Aluminium

Federweg: 120mm / 120 mm

Laufradgröße: 29 Zoll

Mit dem Vuca Evo FSX hat Bulls auch ein vollgefedertes Touren- und Alltagsrad mit Pinion Antrieb im Portfolio. Der Rahmen besteht hier aus Aluminium und kommt ebenso wie die Federgabel mit 120 mm Federweg, was jedoch angesichts des Einsatzbereichs mehr als genug sein sollte. Die Ausstattung ist zweckmäßig, dürfte aber auch für nicht allzu grobe Ausflüge ins Gelände ausreichen. Dem Einsatz im Alltag steht dank 150 kg zulässigem Gesamtgewicht und Anhängerfreigabe nichts im Weg. Das Bulls Vuca Evo FSX 1 ist auch als S-Pedelec erhältlich.

Bulls Vuca Evo FSX 1 Antrieb: Pinion E1.12

Akku: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro)

Bedienung / Display: FIT Display Compact + Remote Basic

Gabel: Bulls Lytro 36 Supreme

Dämpfer: SR Suntour Edge LOR8

Bremsen: Shimano Deore BR-M6120 203/180mm Preis: 7.299 Euro

Bulls Vuca Evo Speed FSX 1 Antrieb: Pinion E1.12s

Akku: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro)

Bedienung / Display: FIT Display Compact + Remote Basic

Gabel: Bulls Lytro 36 Supreme

Dämpfer: SR Suntour Edge LOR8

Bremsen: Tektro HD-EU835 203/203mm Preis: 8.299 Euro

Bulls Vuca Evo X

Das Hardtail-Pendant zum Vuca Evo FSX kommt ebenfalls mit 120 mm Federweg an der Front und einer ansonsten identischen Ausstattung. Der Alu-Rahmen besitzt eine ähnliche Formgebung und ist alternativ auch als Tiefeinsteiger erhältlich. Ebenso gibt es auch vom Vuca Evo X eine Variante bis 45 km/h.

Fahrradkategorie: SUV E-Bike

Rahmenmaterial: Aluminium

Federweg: 120mm

Laufradgröße: 29 Zoll

Bulls Vuca Evo X 1 Antrieb: Pinion E1.12

Akku: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro)

Bedienung / Display: FIT Display Compact + Remote Basic

Gabel: Bulls Lytro 36 Supreme

Bremsen: Shimano Deore BR-M6120 203/180mm Preis: 6.299 Euro

Bulls Vuca Evo Speed X 1 Antrieb: Pinion E1.12s

Akku: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro)

Bedienung / Display: FIT Display Compact + Remote Basic

Gabel: Bulls Lytro 36 Supreme

Bremsen: Tektro HD-EU835 203/203mm Preis: 7.299 Euro

Bulls E-Bikes 2024: Sonic Evo SX mit Bosch Performance SX

Neben der Pinion MGU machte rund um die diesjährige Eurobike vor allem der neue Bosch Antrieb Schlagzeilen: Mit dem Performance Line SX wagt sich nun nämlich erstmals eines der Schwergewichte der Branche an das Thema Light-Assist E-Bike.

Mehr Infos zum Bosch Performance Line SX

Bosch Performance SX im ersten Test: Leichter, kompakter … kräftiger? Test / E-Bike: Mit dem Performance Line SX stellt Bosch seinen ersten leichten Mittelmotor vor. Bei einem Gewicht von rund zwei Kilogramm bringt er ein maximales Drehmoment von 55 Nm und eine maximale Leistung von beeindruckenden 600 Watt. Ihm zur Seite steht mit dem CompactTube 400 ein neuer Akku und ein optionaler Range Extender mit […]

Bosch E-Bike 2024: SX Antrieb, leichte Akkus und neue Displays Produktnews / Bosch E-Bike 2024: In fast schon jährlicher Tradition präsentiert Bosch auch in diesen Tagen im Rahmen der Eurobike in Frankfurt die E-Bike Neuigkeiten für die kommende Saison. Im Rampenlicht steht hier mit dem Bosch Performance SX der erste Light-Antrieb der Schwaben. Darüber hinaus gibt es jedoch auch neue Akkus, neue Displays, Motoren-Zuwachs im […]

Auch mit dem neuen Bosch System hat Bulls direkt zahlreiche Modelle für das kommende Modelljahr in der Pipeline: Sie gehören zur etablierten Sonic-Reihe und bringen auch deren inzwischen wohl bekannte Features und Formsprache mit. Dazu gehört unter anderem auch eine bequeme Akku-Entnahme seitlich am Unterrohr, in dem der neue CompactTube 400 mit 400 Wh Kapazität Platz findet. Die Unterseite des Oberrohrs bietet zudem Platz für den neuen PowerMore 250 Range Extender mit weiteren 250 Wh Kapazität.

Bulls Sonic Evo SX: Neues E-MTB mit Bosch SX Antrieb Produktnews / E-MTB: Mit dem Bulls Sonic Evo (AM) SX präsentiert der Hersteller aus Köln eines der ersten E-MTBs mit dem neuen Bosch Performance Line SX Antrieb. Neben dem Trail-Fully mit 140mm Federweg gibt es auch ein leichtes Carbonhardtail, wahlweise mit Vollausstattung. Nachdem Bosch in diesen Tagen den Vorhang für den neuen SX Antrieb gelüftet […]

Die neue Modellreihe teilt sich auf in das vollgefederte Bulls Sonic Evo AM SX und das Hardtail Sonic Evo SX. Beide sind auf ein geringes Gewicht optimierte und bringen deshalb wenig überraschend einen Rahmen aus Carbon mit. Alle Ausstattungsvarianten haben einen klar sportlichen Touch, wobei es vom Hardtail mit dem Dakar-Modell auch eine Variante mit Vollausstattung geben wird.

Bulls Sonic Evo AM SX

Das Bulls Sonic Evo AM SX war eines der spannendsten E-MTBs mit Bosch SX Motor, die es auf der Eurobike zu bestaunen gab. Als Trailbike mit 140mm Federweg an der Front und 130 mm im Heck dürfte es einen großen Bereich für Mountainbiker abdecken – ohne allzu schmerzhafte Kompromisse in puncto Gewicht machen zu müssen, die bei Enduros mit 160 mm Federweg oder mehr zwangsläufig nötig sind. So ist es auch möglich, das Gewicht beim Topmodell bei ca. 18 kg anzusiedeln.

Bulls startet mit dem neuen Sonic Evo AM SX mit drei Ausstattungsvarianten und einer Damen-Version. Das Topmodell AM SX-I bringt eine Top-Ausstattung mit, reißt mit knapp 10.000 Euro jedoch auch ein ordentliches Loch ins Portemonnaie. Deshalb dürfte gerade auch das Einstiegsmodell AM SX 1 für 5.999 Euro viele Fans finden – zumal man auch hier bereits eine komplett trailtaugliche Ausstattung bekommt.

Geometrie Bulls Sonic Evo AM SX S M L XL Sitzrohr (in mm) 400 440 470 510 Oberrohr horizontal (in mm) 580 620 640 663 Steuerrohr (in mm) 100 110 130 140 Lenkwinkel (in °) 65,5 65,5 65,5 65,5 Sitzwinkel (in °) 75 75 75 75 Kettenstreben (in mm) 450 450 450 450 Tretlagerabsenkung (in mm) 37,5 37,5 37,5 37,5 Radstand (in mm) 1184 1218 1246 1270 Reach (in mm) 420 450 470 490 Stack (in mm) 624 633 650 669 Laufradgröße (in Zoll) 29 29 29 29

Bulls Sonic Evo AM SX 1 Bulls Sonic Eva AM SX 1 Bulls Sonic Evo AM SX 2 Bulls Sonic Evo AM SX-I Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: Bulls Lytro 34 SL LOR 140

Dämpfer: SR Suntour Edge Plus 2CR

Schaltung: Shimano Deore 12-fach

Bremsen: Shimano BR-MT420 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossride 1 Preis: 5.999 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: Bulls Lytro 34 SL LOR 140

Dämpfer: SR Suntour Edge Plus 2CR

Schaltung: Shimano Deore 12-fach

Bremsen: Shimano BR-MT420 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossride 1 Preis: 5.999 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: RockShox Pike Select 140

Dämpfer: RockShox Deluxe Select+

Schaltung: Sram GX Eagle AXS

Bremsen: TRP C2.e RX 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossmax CL Preis: 7.399 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: RockShox Pike Ultimate 140

Dämpfer: RockShox Ultimate RT Debonair

Schaltung: Sram XX Eagle AXS

Bremsen: TRP C2.3 RX 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossmax SL Carbon Preis: 9.999 Euro

Bulls Sonic Evo SX

Neben den vollgefederten AM Modellen bietet Bulls auch mehrere Hardtail-Modelle mit dem neuen SX Antrieb an. Der Ansatz des Sonic Evo SX gefällt: Mit 120mm Federweg und einer durchaus spaßigen Geometrie sind hier durchaus auch Ausflüge auf gemäßigte Trails drin.

Geometrie Bulls Sonic Evo SX S M L XL Sitzrohr (in mm) 400 440 470 510 Oberrohr horizontal (in mm) 585 616 643 666 Steuerrohr (in mm) 100 110 130 140 Lenkwinkel (in °) 67 67 67 67 Sitzwinkel (in °) 75 75 75 75 Kettenstreben (in mm) 445 445 445 445 Tretlagerabsenkung (in mm) 62,5 62,5 62,5 62,5 Radstand (in mm) 1158 1192 1220 1244 Reach (in mm) 420 450 470 490 Stack (in mm) 629 638 656 666 Laufradgröße (in Zoll) 29 29 29 29

Unter den vier Ausstattungsvarianten sind zwei Grundmodelle, ein Damenmodell und die sogenannte „Dakar“-Variante mit alltagstauglicher Ausstattung samt Gepäckträger, Lichtanlage und Seitenständer. Preislich startet das E-Hardtail bei 4.999 Euro

Bulls Sonic Evo SX 1 Bulls Sonic Eva SX 1 Bulls Sonic Evo SX 2 Bulls Sonic Evo SX Dakar Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: Bulls Lytro 34 SL LOR

Schaltung: Shimano Deore 12-Gang

Bremsen: Shimano BR-MT420 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossride 1 Preis: 4.999 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: Bulls Lytro 34 SL LOR 120

Schaltung: Shimano Deore 12-Gang

Bremsen: Shimano BR-MT420 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossride 1 Preis: 4.999 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: RockShox SID RL 120

Schaltung: Sram GX Eagle AXS

Bremsen: TRP C2.3 RX 203/203mm

Laufräder: Mavic E-Crossmax XL S CL Preis: 6.399 Euro Antrieb: Bosch Performance Line SX

Akku: Bosch CompactTube 400

Gabel: RockShox Gold Air 120

Schaltung: Shimano XT/Deore 12-Gang

Bremsen: Shimano BR-MT420

Laufräder: Mavic E-Crossride 1 CL

Besonderheiten: MonkeyLink HS-100 / Twinlight Beleuchtung, MonkeyLoad Gepäckträger,Seitenständer Preis: 5.799 Euro

Bulls E-Bikes 2024: Light E-Bikes mit Bafang Heckmotor

Als dritte große Neuerung bei den Bulls E-Bikes 2024 wurden zahlreiche Modelle mit dem Bafang R600 Nabenmotor angekündigt. Dieser liefert mit seinen maximal 30 Nm Drehmoment einen angenehmen, eingebauten Rückenwind und bringt die für Nabenmotoren bekannte Vorteile mit: Extrem geringe Lautstärke und ein quasi wartungsfreier Betrieb. Dazu kommt sein geringes Gewicht.

Damit aus dem Motor ein ganzer Antrieb wird, greift man auf Komponenten von Fit zurück – wie auch bei den Motoren von Brose oder Pinion im Programm. Spannend ist dabei vor allem der schlanke Akku, der in fast allen Modellen 550 Wh mitbringt und (leider) fest im Unterrohr integriert ist.

Direkt vier Modellreihen sind mit dem neuen Bafang R600 Fit Motor ausgestattet. Die meisten Modelle bringt dabei das schlanke Urban Evo mit – ein leichter, sportlicher Alltagsbegleiter mit Vollausstattung. Noch eine Spur sportlicher geht es bei den Grinder Evo Modellen zu, das es entweder als waschechtes E-Gravelbike oder als etwas komfortablere Espresso-Variante mit Flatbar und Singlespeed Antrieb geben wird. Zudem ergänzt das Streetliner Evo das bereits umfangreiche Touring-Portfolio von Bulls um ein echtes Light-E-Trekkingbike. Zu guter Letzt findet sich im Portfolio mit dem Tokee Evo nun auch ein leichtes Kinder E-MTB in drei Größen.

Bulls Urban Evo

Ein dynamischer, leichter und stylischer Begleitung für Stadt und Alltag möchte das neue Bulls Urban Evo sein. Dafür kommt das neue Modell in drei Ausstattungsvarianten ab 3.399 Euro. Jede davon ist übrigens auch mit einem Trapezrahmen erhältlich.

Bulls Urban Evo 1 Bulls Urban Evo 2 Bulls Urban Evo 3 Antrieb: FIT Bafang R600 25/30 Nm

Akku: 550 Wh

Schaltung: Shimano Alivio 9-Gang

Bremsen: Tektro HD-R280 160/160 Preis: 3.399 Euro Antrieb: FIT Bafang R600 25/30 Nm

Akku: 550 Wh

Schaltung: Shimano Deore 10-Gang

Bremsen: Tektro HD-R280 160/160 Preis: 3.599 Euro Antrieb: FIT Bafang R600 25/30 Nm

Akku: 550 Wh

Schaltung: Shimano Deore 11-Gang

Bremsen: Tektro HD-R280 160/160 Preis: 3.899 Euro

Bulls Grinder Evo

Schotter-Abenteuer mit eingebautem Rückenwind verspricht das neue Bulls Grinder Evo – ein waschechtes Gravelbike mit Shimano GRX Gruppe und Carbongabel. Die gleiche Basis bietet das Espresso Grinder Evo, das jedoch eher als flotter Begleiter für die Stadt gedacht ist mit Flatbar, Singlespeed und einem Riemenantrieb.

Bulls Espresso Grinder Evo Antrieb: FIT Bafang R600 25/30 Nm

Akku: 550 Wh

Schaltung: Singlespeed

Bremsen: Tektro HD-R280 180/180 Preis: 3.399 Euro

Bulls Grinder Evo Antrieb: FIT Bafang R600 25/30 Nm

Akku: 550 Wh

Schaltung: Shimano GRX 600 1×11

Bremsen: Shimano GRX BR RX400 160/160 Preis: 3.999 Euro

Bulls Streetliner Evo

Leichte E-Trekkingbikes gibt es noch nicht viele auf dem Markt. Mit dem Streetliner Evo steuert Bulls für 2024 nun ebenfalls ein derartiges Modell bei. Komfortabel ausgelegt mit aufrechter Sitzposition, verstellbarem Vorbau und Federgabel ist es im Alltag, beim Pendeln, aber auch bei der Tour zum Biergarten zuhause.

Antrieb: FIT Bafang R600 25/30 Nm

Akku: 550 Wh

Gabel: SR Suntour NEX-E25 75 mm

Schaltung: Shimano Deore 10-Gang

Bremsen: Tektro MD-280

Preis: 3.399 Euro

Bulls Tokee Disc Evo

Kinder E-Bikes erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Oft ist deren beachtliches Gewicht jedoch problematisch für die Kids. Hier soll jetzt das neue Bulls Tokee Disc Evo Abhilfe schaffen. Hierfür kombiniert Bulls den leichten Bafang R600 Nabenmotor mit einem besonders kompakten und vor allem leichten 275 Wh Akku in den beiden Varianten mit 20 Zoll bzw. 24 Zoll Laufrädern und dem großen 550 Wh Akku in der Jugend-Variante mit 26 Zoll Laufrädern.

Bulls Tokee Disc Evo 20 Bulls Tokee Disc Evo 24 Bulls Tokee Disc Evo 26 Laufradgröße: 20 Zoll

Körpergröße: 110 – 130 cm

Antrieb: FIT Bafang R600 25/30 Nm

Akku: 275 Wh

Gabel: SR Suntour XCT-JR 80mm

Schaltung: Shimano Tourney 7-Gang

Bremsen: Tektro MD-280 Preis: 2.699 Euro Laufradgröße: 24 Zoll

Körpergröße: 120 – 145 cm

Antrieb: FIT Bafang R600 25/30 Nm

Akku: 275 Wh

Gabel: SR Suntour XCT-JR 80mm

Schaltung: Shimano Tourney 7-Gang

Bremsen: Tektro MD-280 Preis: 2.699 Euro Laufradgröße: 26 Zoll

Körpergröße: 135 – 165 cm

Antrieb: FIT Bafang R600 25/30 Nm

Akku: 550 Wh

Gabel: SR Suntour XCE-28 80mm

Schaltung: Shimano Tourney 7-Gang

Bremsen: Tektro MD-280 Preis: 2.899 Euro

