Test Bulls Tokee Ultra Lite 20: Mit dem 20-Zoll-Carbonrad stellt Bulls ein ungewöhnliches Konzept vor, das in technischer Hinsicht überzeugt, aber beim Preis keine Kompromisse macht. So erwachsen sieht kein anderes MTB für kleine Kinder aus, und auch die Ausstattung ist nah an dem, was man an großen Mountainbikes findet.

Eine gewisse Verspieltheit ist nicht nur Kindern eigen, auch in der Fahrradbranche findet man sie ab und zu. Sätze, die mit „Lass uns doch mal…“ oder „Wollen wir nicht…“ anfangen, haben nicht nur die Kleinen drauf, und bei den Bulls-Produktentwicklern endete so ein Satz unlängst mit „… ein 20-Zoll-Rad mit Carbonrahmen entwickeln?“

Gesagt, getan! Das Bulls Tokee Ultra Lite 20 ist das Ergebnis solcher Gedankenspiele, und es ist nicht nur ausgesprochen eigenständig, sondern auch ziemlich gut gelungen. Und ziemlich kompromisslos, was sich im hohen Preis niederschlägt, der eher in Richtung Erwachsenen-Bike geht.

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

Bulls-Carbonrahmen: auch „in klein“ gut

Was hat das Bulls Tokee Ultra Lite 20 zu bieten? Von seinem Stallgefährten, dem Tokee Lite 20, setzt es sich in mehrerer Hinsicht ab, ohne dabei freilich deutlich leichter zu sein. „Ultra“ sind an diesem Bike vor allem Konzept und Ausstattung. Los geht’s natürlich mit dem Rahmen, der anders ist als alles, was sonst so auf 20-Zoll-Laufrädern rollt. Die typische Carbon-Optik mit flächigen Formen und glatten Rohrübergängen macht sich auch „in klein“ gut, und das Gewicht senkt so ein Edelrahmen auch. Und das lässt Spielraum bei der Ausstattung, die Bulls weidlich zu nutzen weiß.

Denn wer beim 20-Zöller vernünftigerweise auf eine Federgabel verzichtet, tut gut daran, an anderer Stelle für Stoßdämpfung und Fahrkomfort zu sorgen, wenn das Rad für anspruchsvollen Untergrund vorgesehen ist. Und so montiert Bulls 2,25 Zoll / 57 mm breite Reifen, aber nicht irgendwelche: Die Schwalbe Rocket Ron kommen mit mittelstarkem, eher offenem Profil, vor allem aber können sie wie die Felgen am Bulls tubeless gefahren werden. Also Schlauch raus, Ventil und Dichtmilch rein – das senkt das Gewicht des kleinen Offroaders weiter und optimiert die Fahreigenschaften hinsichtlich Rollwiderstand und Pannenschutz. Gut, vielleicht ist Tubeless am Kinderrad eine Spielerei – doch den Spaß gönnen sich Rad-verrückte Eltern gerne.

Auf einen Blick: Bulls Tokee Lite 20

8,5 kg (mit Pedalen) / 1.099 Euro / für Kinder zwischen 110 u. 130 cm

+ Leichter Carbonrahmen mit kindgerechter Geometrie

+ Gut ausgestattet

+ Steckplatz für Akkustrahler

+ Laufräder auf Tubeless umrüstbar

– Hoher Preis

Unsere Testfahrer Alois ist vier Jahre alt und 107 cm groß.

Eine ernste Sache ist dagegen die Rahmengeometrie, doch hier hat man bei Bulls genug Erfahrung. Selbst unser kleine Alois, mit vier Jahren und 107 cm noch nicht ganz ins Tokee Ultra Lite 20 hineingewachsen, sitzt gut auf dem Carbonrad, und auch mit der Überstandshöhe hat er keine Probleme.

Einfache Bedienung mit kurzer Übersetzung und Kinderbremsgriffen

Kinderleicht zu bedienen ist das Bulls ohnehin. Die zeitgemäße 1×9-Schaltung ist mit 11 bis 36 Zähnen hinten und 29er Kettenblatt kurz und bergtauglich abgestimmt; mit der Tektro HD-M282 ist eine hydraulische Scheibenbremse mit speziellen Kinderbremsgriffen montiert. Bremsleitung und Schaltzug sind komplett in den Rahmen integriert, was für eine glattflächige Optik sorgt (und auch das Putzen leichter macht). Und wer will, kann auch Schutzbleche montieren. In Sachen Komplettierung gefallen auch Details wie der magnetische Flaschenhalter und der Steckplatz für eine spezielle Akkuleuchte am Lenkervorbau.

Den Gewichtsrekord stellt Bulls mit dem Tokee Ultra Lite 20 zwar nicht auf, und so manches leichtere Rad mit ähnlicher Ausstattung ist preiswerter. Doch wo sich der Spieltrieb so richtig austoben darf, muss ja nicht alles perfekt sein.

www.bulls.de