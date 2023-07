MTB-Test-Video: : Das Gravity-Magazine testet das Scott Genius ST 900 Tuned

Patrick Sturm arbeitet seit 2020 als Redakteur bei Velomotion und ist am liebsten im MTB- und Gravity-Bereich zuständig. Seine Freizeit verbringt er bei Wind und Wetter in der Natur und ist während der Sommermonate meistens in liftbetriebenen Bikeparks unterwegs. Laut Patrick gibt es keinen besseren Ort zum Mountainbiken als das wunderschöne Whistler in Kanada.