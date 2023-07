Produktnews / E-Bike: Das Flyer Uproc EVO:X ist die Weiterentwicklung des Uproc 6 und richtet sich an ambitionierte E-Biker. Massig Federweg und eine angepasste Geometrie rufen nach extremen Einsätzen. Wir konnten das E-Enduro bereits ausprobieren. Hier findest du alles Infos zum brandneuen Bike.



Flyer Uproc EVO:X – die Enduro (R)Evolution?

Mehr Federweg, mehr Winkel, mehr Fahrspaß – so könnte man das neue Flyer Uproc EVO:X kurz beschreiben. Mit 170 mm an der Front und 165 mm am Heck ist das E-Bike gegenüber dem Vorgänger schluckfreudiger geworden. Um die Uphill- und Abfahrtsperformance weiter zu steigern, hat Flyer den Sitzwinkel steiler konzipiert und den Lenkwinkel flacher gestaltet. Durch Neugestaltung des Rahmens wird außerdem Gewicht eingespart. 700 Gramm sollen es sein, was bei erhöhter Steifigkeit eine ganze Menge ist. Erreicht wurde dies durch Umgestaltung der Akkuposition im Rahmen. Dieser wird nun nach unten entnommen und sitzt dadurch tiefer, was wiederum in einem niedrigeren Schwerpunkt resultiert. Aus unserer Sicht erfreulich ist, dass Flyer weiter am Mixed-Wheel-Konzept festhält – mit kleinerem 27,5 Zoll Hinterrad bleibt das E-Bike wendiger. Das Uproc EVO:X richtet sich damit an ambitionierte Biker, die gerne richtig Gas geben und dabei ein solides, hochwertiges Arbeitsgerät fahren möchten.

Daten & Ausstattung des Flyer Goroc TR:X

Im Überblick

Rahmenmaterial: Carbon

Carbon Motor: Bosch Performance CX, Modell 9.50 mit Bosch Performance CX Race (85 Nm)

Bosch Performance CX, Modell 9.50 mit Bosch Performance CX Race (85 Nm) Akku: Bosch 750 Wh, Modell 4.10 mit 625 Wh

Bosch 750 Wh, Modell 4.10 mit 625 Wh Federweg: 170 mm vorne, 165 mm hinten

170 mm vorne, 165 mm hinten Laufradgröße: Mullet, vorne 29 Zoll, hinten 27,5 Zoll

Mullet, vorne 29 Zoll, hinten 27,5 Zoll Rahmengrößen: S – XL

S – XL Modelle: 4 Ausstattungsvarianten (4.10, 6.10, 8.70, 9.50)

4 Ausstattungsvarianten (4.10, 6.10, 8.70, 9.50) Preis: 7.399 € bis 12.499 €

Modelle & Ausstattung

Die Ausstattung des Topmodels 9.50 ist vom feinsten: Elektronische Eagle AXS Schaltung und Variostütze, Shimano XTR Bremsen und ein Fox Factory Fahrwerk lassen keine Wünsche offen. In Kombination mit dem formschönen Carbonrahmen erhält man als Käufer ein tolles Gesamtpaket – bei einem Preis von 12.499 € würde man allerdings Carbonlaufräder erwarten. Stattdessen kommt das Topmodell mit Mavic Alufelgen, die aber dennoch extrem hochwertig und robust sind.

Das Modell 8.70 kommt mit mit hochwertiger Shimano XT Ausstattung und dürfte für viele Biker die interessanteste Option in Puncto Preisleistungsverhältnis sein. Auch dieses Modell verfügt über ein Fox Fahrwerk, allerdings in der Performance-Version. Die günstigeren Modelle 6.10 und 4.10 richten sich mit etwas günstigerer Ausstattung eher an Einsteiger und Gelegenheitsradler.

Modell 4.10 6.10 8.70 9.50 Schaltung Shimano Deore, 11-Gang, 11-51t ● - - - Shimano Deore, 12-Gang, 10-51t - ● - - Shimano XT, 12-Gang, 10-51t - - ● - Sram X01 Eagle AXS, 12-Gang, 10-50t - - - ● Motor Bosch Smart System Performance Line CX 85 Nm 85 Nm 85 Nm - Bosch Smart System Performance Line CX Race Limited Edition 85 Nm - - - 85 Nm Display Bosch System Controller & Mini Remote ● ● ● ● Akku Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16,7 Ah / 36 V) ● - - - Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V) - ● ● ● Ladegerät Bosch Standard Charger 4A ● ● ● ● Gabel RockShox Domain RC, 170 mm Federweg ● - - - Fox 38 Float Rhythm E-Optimized, 170 mm Federweg - ● - - Fox 38 Float Performance E-Optimized, 170 mm Federweg - - ● - Fox 38 Float Factory E-Optimized, 170 mm Federweg - - - ● Dämpfer RockShox Deluxe Select, 230 × 65 mm ● - - - Fox Float X, Performance, 230 × 65 mm - ● - - Fox Float X2, Performance, 230 × 65 mm - - ● - Fox Float X2, Factory, 230 × 65 mm - - - ● Bremsen Shimano MT520, 203 / 203 mm ● ● - - Shimano XT BR-M8120, 203 / 203 mm - - ● - Shimano XTR BR-M9120, 203 / 203 mm - - - ● Vorbau Satori Ursa, 35 × 35 mm, 0° ● ● ● ● Lenker FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm ● ● - - Hayes ProTaper Carbon, 810 mm, 8°, 25 mm - - ● ● Sattel Fizik Aidon ● ● ● ● Sattelstütze KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L-XL) mm ● ● ● - Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm - - - ● Felgen Alexrims MD30, 30 mm ● ● - - Mavic E-Deemax, vorne: 30 mm / hinten: 35 mm - - ● - Mavic E-Deemax S, vorne: 30 mm / hinten: 35 mm - - - ● Vorderradnabe Formula DC-711, 32 h ● ● - - MAVIC E-Deemax - - ● - MAVIC E-Deemax S - - - ● Hinterradnabe Formula EHL-148 S, 32 h ● - - - Formula EHL-148 M, 32 h - ● - - MAVIC E-Deemax - - ● - MAVIC E-Deemax S - - - ● Bereifung Vorne: Onza Aquila GRC 29 × 2,50 / hinten: Onza Aquila GRC 27,5 × 2,50 ● ● ● ● Scheinwerfer Kompatibel mit «MonkeyLink Connect» ● ● ● ● Rücklicht Kompatibel mit «MonkeyLink Recharge» ● ● ● ● Preis 7.399 € 8.199 € 8.999 € 12.499 €

Die Geometrie

Flyer hat die abfahrtsoptimierte Geometrie des älteren Uproc 6 überarbeitet und mit den positiven Eigenschaften des Uproc X kombiniert. Das Uproc EVO:X verfügt damit über einen sehr flachen Lenkwinkel mit 64,5 Grad und zeigt in unseren ersten Testrunden sehr gute Abfahrtseigenschaften. Der steile Sitzwinkel mit rund 77 Grad sorgt für eine aufrechte Sitzposition und verleiht dem Bike gute Klettereigenschaften. Mittels Flip-Chip kann man die Winkel etwa ein halbes Grad flacher gestalten, das Tretlager absenken und das E-Bike somit auf noch mehr Abfahrtsperformance trimmen.

Flipchip Position High Low Größe

Körpergröße S

155–165 M

165–175 L

175–185 XL

185–195 S

155–165 M

165–175 L

175–185 XL

185–195 Sitzrohrlänge 395 415 450 485 395 415 450 485 Oberrohrlänge 581 606 633 660 582 607 634 661 Steuerrohrlänge 100 100 110 120 100 100 110 120 Kettenstrebenlänge 443 443 443 443 445 445 445 445 Lenkwinkel 64,5 64,5 64,5 64,5 64 64 64 64 Sitzrohrwinkel (effective) 76,9 76,8 76,7 76,6 76,5 76,3 76,2 76,1 Sitzrohrwinkel (actual) 74,3 74,3 74,3 74,3 73,8 73,8 73,8 73,8 Tretlagerabsenkung 19 / 0,5 19 / 0,5 19 / 0,5 19 / 0,5 26 / 7 26 / 7 26 / 7 26 / 7 Tretlagerhöhe 359 359 359 359 352 352 352 352 Radstand 1213 1238 1267 1297 1215 1240 1270 1299 Überstandshöhe 777 771 769 768 770 765 763 762 Stack 619 619 628 637 623 623 632 641 Reach 436 461 486 511 430 455 480 505 Gesamtlänge 1950 1975 2004 2034 1952 1977 2007 2036

Der Antrieb des Flyer Uproc EVO:X

Der Motor

Bekannt, zuverlässig und bewährt ist der Bosch Performance Line CX Motor. Damit stattet Flyer das Uproc EVO:X mit einem der besten Motoren am Markt aus. Das Topmodell 9.50 kommt sogar mit der Race-Version des Bosch CX. Beide Motoren liefern 85 NM Drehmoment. In Kombination mit der überarbeiteten Geometrie und der verbesserten Uphill-Performance dürfte der CX Race für viel Spaß und enorme Klettereigenschaften sorgen – vorausgesetzt, man kann den krassen Durchzug des Motors beherrschen. Insofern richtet sich das Topmodell hier an erfahrene Biker.

Dank kompakter Fernbedienung und System-Controller im Oberrohr sieht das Cockpit schön aufgeräumt aus. Infos zum Unterstützungsmodus und des Akkustandes liefert der System- Controller. Wem das zu wenig ist, der kann sein Smartphone mittels Bluetooth mit dem Bike verbinden und über die eBike Flow App alle wissenswerten Infos auf dem Handy auslesen.

Einen Test zum Bosch CX Race findest du übrigens unter folgendem Link:

Der Akku

750 Wh spendiert Flyer dem neuen Uproc EVO:X. Damit ist in Puncto Tourenlänge und Höhenmeter schon einiges möglich. Selbst im alpinen Gelände lassen sich hier ausgedehnte Touren unternehmen. Lediglich das Einsteiger-Modell 4.10 ist mit „nur“ 625 Wh ausgestattet. Neu ist, dass der Akku nun mittels Bolzen fixiert ist und nach unten aus dem Unterrohr entnommen wird. Dank dieser Konstruktion konnte Flyer den Akku tiefer im Unterrohr platzieren, was dem E-Bike letztendlich einen tieferen Schwerpunkt verleiht. Eine Ladebuchse findet man wie gewohnt linksseitig über dem Motor.

Erster Fahreindruck

Mit wenigen Worten: Das Uproc EVO:X hält, was es verspricht. Die Klettereigenschaften sind dank aufrechter Sitzposition hervorragend – selbst in extrem steilen Passagen bleibt das Vorderrad am Boden. Bergab kann man richtig Gas geben. Das potente Fahrwerk verrichtet unauffällig seinen Dienst, was ein gutes Zeichen ist.

In der nächsten Zeit werden wir das E-Bike einem ausführlichen Test unterziehen, in dem wir genauer auf die Fahreigenschaften eingehen werden.

Flyer E-MTBs im Web

www.flyer-bikes.com