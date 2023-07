Verlosung: Der deutsche Hersteller Storck ist vielen Fahrradliebhabern seit vielen Jahren ein treuer Begleiter und steht seit jeher für die kompromisslose Kombination aus Design und Performance. Mitte des letzten Jahres wurde die Marke e:Raddar aus dem Hause Storck auf den Markt gebracht und hat insgesamt 10 Modelle mit E-Antrieb im Programm. Mit gleich drei Design Award Auszeichnungen hat sich die junge Marke bereits einen echten Namen gemacht. Um diese Erfolge gebührend zu feiern und Lust auf mehr zu machen, verlosen wir auf Velomotion das Smarte City E-Bike e:Raddar erde.2.

Das designprämierte e:Raddar erde.2 soll der perfekte Partner für Touren durch die Stadt und zur Arbeit sein. Denn dank seines leisen und sehr feinfühligen ER60 Motor mit kraftvollen 60 Nm und dem schlicht im Rahmen integrierten 360Wh Akkus kommt man ohne große Anstrengung entspannt an so fast jedes Ziel. Ein minimalistisches und schlankes Design sorgt für eine moderne Linienführung mit ausgewogener Rahmengeometrie für den Alltagseinsatz. Durch das Gewicht von 18,5 Kilogramm ist das e:Raddar erde.2 nicht zu schwer um sich noch praktisch in den täglichen Einsatz integrieren zu lassen und ein angenehmes Handling zu ermöglichen. Der Gates Riemenantrieb macht das erde.2 sehr wartungsarm.

Mit einer eigens entwickelten App namens My e:Raddar wird das Fahrerlebnis komplettiert. Die App zeigt dabei den Status von Motor und Akku, navigiert zu einem festgelegten Ziel und zeichnet während der Fahrt sämtliche Leistungsdaten auf, um nur einige der smarten Features zu nennen.

Sichere dir das e:Raddar erde.2 City E-Bike im Wert von über 3.200 Euro. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du nur folgende Gewinnspielfrage richtig beantworten. Viel Glück!

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Velomotion- oder den e:Raddar-Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an e:Raddar) weitergegeben.Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von e:Raddar ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um e:Raddar-Bikes verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig.Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an redaktion@velomotion.de