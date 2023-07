SKS Levermen: Das preisgünstige Reifenheber-3er-Set im Test

Fahrrad Reifenheber Test: Mit der Farbgebung in SKS-Orange gehört das SKS Levermen 3er-Set sicherlich zu den auffälligsten Vertretern in unserem Fahrrad Reifenheber Test. Die Hebel bestehen aus Hochleistungskunststoff und sind mit einem SV-Schlüssel und AV-Entlüfter ausgestattet. Wir haben uns das preisgünstige Set im Test genauer angeschaut.

Allgemeines zum Hersteller

SKS Germany ist ein deutscher Hersteller von Fahrradpumpen, Fahrradzubehör und fahrradspezifischem Werkzeug. Spezialisiert hat sich die Marke in erster Linie auf die Produktion hochwertiger Minipumpen, Rahmenpumpen und Dämpferpumpen. Die Produkte verfügen über das Qualitätssiegel „Made in Germany“ und untermauern somit den Anspruch an Qualität, Funktion und Haptik. Prämiert wurde das Unternehmen unter anderem bereits mit dem RED DOT und EUROBIKE AWARD.

SKS Levermen: Erster Eindruck

Hergestellt ist das 3er-Set aus formstabilem Hochleistungskunststoff. Sowohl die abgerundeten Kanten als auch die raue Oberfläche versprechen ein griffsicheres und angenehmes Arbeiten. Neben der soliden Schaufel verfügen die Reifenheber jeweils auch über einen einseitigen Speichenhaken. Ausgestattet sind die Hebel zudem mit einem SV-Schlüssel, um das innere Ventil lösen oder festdrehen zu können. Eine Regulierung des Luftdrucks ermöglicht der auf der Rückseite befindliche AV-Entlüfter. Verzichtet wurde indes auf die Möglichkeit des Zusammensteckens.

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

Abgesehen von der farblichen Gestaltung in SKS-Orange wirken die SKS Reifenheber relativ unauffällig. Auffällig ist hingegen die Stabilität der knapp über 100 Millimeter langen Hebel. Sogar hartnäckige Reifen lassen sich dank der hohen Formbeständigkeit recht gut von der Felge ziehen bzw. auf die Felge wuchten. Die Schaufel ist zwar etwas dicker gestaltet, wodurch etwas mehr Kraft beim Schieben unter die Reifenwulst benötigt wird, dafür sind die Hebel aber erstaunlich robust. Lediglich der Speichenhaken sitzt bei breiten Felgen nicht immer 100% sicher.

SKS Levermen Reifenheber im Detail