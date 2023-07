Smartes 3er-Reifenheber-Set "Made in France": Velox Tyre Levers im Test

Fahrrad Reifenheber Test: Ein Kernsegment der Marke Velox sind Produkte für die Reparatur von Reifen und Schläuchen. Von Flickzeug über CO2-Kartuschen bis hin zu Pannenspray, hier gibt es für jedes Problem die passende Lösung. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass sich im Sortiment der Franzosen die Velox Tyre Levers finden. Angeboten werden die Reifenheber in unterschiedlichsten Verpackungsgrößen. Wir hatten im Test das smarte 3er-Set.

Allgemeines zum Hersteller

Die traditionsreiche Marke Velox steht für hochwertige Produkte „Made in France“. Gegründet vor über 100 Jahren hat sich das französische Unternehmen insbesondere auf Felgen, Flickzeug und Reparatursets spezialisiert. Ebenfalls großer Beliebtheit erfreuen sich die Velox Lenkerbänder, die an vielen Rennrädern zu finden sind. Komplettiert wird das Portfolio der Franzosen durch eine speziell aufgelegte „Tour de France“ Produktlinie.

Velox Tyre Levers Reifenheber: Erster Eindruck

Mit einem Gewicht von 9 Gramm und einer Länge von 100 Millimetern finden die aus Kunststoff hergestellten Tyre Levers nahezu überall Platz. Dank Snap-Together Funktion lassen sich die Reifenheber zudem sicher zusammenstecken. Der einseitige Speichenhaken soll seinerseits das Abziehen des Reifens erleichtern. Ein besonderes Merkmal ist bei dem 3er-Reifenheber-Set die mitgelieferte Nadel. Diese kann für das Ablassen der Luft aus einem Auto-Ventil genutzt werden, aber auch zum Entfernen von Fremdkörpern aus dem Reifen wie Glas oder Steinchen.

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

So smart und leicht verstaubar die Velox Tyre Levers auch sind, harten Anforderungen sind die Reifenheber nicht gewachsen. Das Material ist ziemlich weich und gibt bei höherem Druck schnell nach. Hartnäckige Reifen von der Felge zu pellen macht so ebenso wenig Freude wie das Aufziehen. Aufgrund der Größe liegen die Reifenheber zudem nicht optimal in der Hand. Der geringe Abstand zwischen Schaufel und Speichenhaken macht eine zuverlässige Fixierung des Hebels bei breiten Felgen leider nahezu unmöglich.

Velox Tyre Levers Reifenheber im Detail