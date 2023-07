Reifenheber mit spannenden Erweiterungsmöglichkeiten: Wera Bicycle Set 13 im Test

Fahrrad Reifenheber Test: Ein 2-teiliges Reifenheber-Set für den mobilen und stationären Einsatz bietet Wera mit dem Bicycle Set 13. Die aus glasfaserverstärktem Kunststoff bestehenden Hebel können aber mehr als „nur“ den Dienst am Reifen – eines der beiden Modell verfügt über eine zusätzliche 1/4″ Sechskantaufnahme für Bits.

Allgemeines zum Hersteller

Ungewöhnliche Wege gehen und Werkzeuge neu erfinden – bereits die Wera Firmenpräsentation lässt aufhorchen. Hinter der Marke stecken die sogenannten „Tool Rebels“, die den Status Quo gerne in Frage stellen. Inzwischen bezeichnen sich auch die Mitarbeiter im Handel und die Anwender auf allen Kontinenten als Tool Rebels. Weil sie laut Hersteller die Wera Werkzeuge lieben und Rock-Musik hören. Das Konzept scheint zu funktionieren: Zahlreiche Auszeichnungen und Designpreise zeugen von dem Erfolg des Wuppertaler Unternehmens.

Wera Bicycle Set 13 Reifenheber: Erster Eindruck

Das Wera Bicycle Set 13 enthält zwei Reifenheber aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Die Hebel sind allerdings nicht identisch. So verfügt der Reifenheber 9502 über eine 1/4″ Sechskantaufnahme für Bits, während der Reifenheber 9503 mit Ventilausdreher für Sclaverand-Ventile kommt. Ansonsten weisen die beiden Modelle keinen Unterschied auf. Die Schaufeln sind schlank gestaltet, was ein leichtes Einschieben unter die Reifenwulst ermöglichen soll. An jedem Hebel findet sich zudem ein Speichenhaken. Das hervorstehende Markenlogo dient zum praktischen Zusammenklipsen.

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

Die Reifenheber von Wera sind sauber verarbeitet und ermöglichen in Kombination mit der ergonomischen Gestaltung und der rauen Oberfläche ein festes Zupacken. Eine gute Umsetzung der Kraft gewährleistet die hohe Biegefestigkeit des glasfaserverstärkten Kunststoffs. Die dünn gestalteten Schaufeln lassen sich leicht selbst unter steife Reifenwulste schieben und die integrierten Zusatzfunktionen können im Einzelfall recht nützlich sein. Leider müssen wir aber auch einen Totalausfall beklagen: Im Test ist uns einer der beiden Hebel (9503) durchgebrochen.

Wera Bicycle Set 13 Reifenheber im Detail