Test: Fizik Vento Ferox Carbon: Der leichte XC-, Gravel- und Cross Schuh

Test / Bekleidung: Fizik bringt mit dem Vento Ferox Carbon nicht nur einen schnell aussehenden Schuh für den XC-, Gravel- und Cross-Einsatz auf den Markt. Sondern überzeugt uns auch im Test mit einer steifen Sohle, leichter Konstruktion und einigen weiteren Eigenschaften. Alles Infos gibts hier.

Mit dem Vento Ferox Carbon bietet Fizik einen leichten und sehr steifen XC-, Gravel- und Cross Schuh an. Es wurde besonders auf eine sehr steife Sohle für optimale Kraftübertragung geachtet. Erreicht wird dies mit einer Carbonsohle welche an der Unterseite gummiert ist, so behält man auch im Gelände den nötigen Halt, sollte man den Sattel verlassen müssen. Der Steifigkeitsindex der Sohle beträgt 10 (Maximalwert 12 aber dieser wird in der Regel nur bei Rennradschuhe eingesetzt).

Ausgestattet ist die Sohle mit Standardaufnahme für alle SPD Systeme. Der Verstellbereich für die Cleats ist sehr großzügig gewählt, sodass jeder eine passende Position findet.

Der Oberschuh ist aus einem besonders strapazierfähigen Netzgewebe über einem PU laminierten Obermaterial. Der Schuh wird durch einen Powerstrap und einem BOA System mit der individuellen Kraft an den Fuß angeschmiegt.

Mit knapp unter 300 g zählt der Schuh zu den leichtesten Vertretern für’s Gravelbike.

Erhältlich ist der Schuh beginnend mit Größe 36 bis zur Schuhgröße 48. Zwischen den Größen 37 bis 47 auch in halben Größen. Diese sind auch notwendig, da der Schuh wenig Toleranz zulässt. Durch die steife Solle und dem nicht gepolsterten Oberschuh ist es sehr wichtig die richtige Schuhgröße für seinen Fuß zu haben.

Bei der Optik kann man aus drei Varianten wählen. Wir haben uns für die knallige Version in Lila/Weiß entschieden. Wer es etwas schlichter mag, bekommt den Fizik Vento Ferox in Schlamm/Lila oder in einem klassischen Schwarz.

Alle diese Features lässt sich Fizik mit 299,- € UVP bezahlen.

Test: Fizik Vento Ferox Carbon – Auf dem Trail

Für die richtige Cleatposition brauchte ich ein paar Versuche, aber hatte sie dann doch schnell gefunden. Ich habe den Schuh hauptsächlich auf meinem Gravler gefahren.

Die hohe Steifigkeit der Sohle fällt vom ersten Antritt an positiv auf. Man kann über die ganze Fläche Kraft auf das Pedal bringen, ohne dass sich der Schuh durchbiegt oder verwindet. Dies lässt den Fuß bei längeren Ausfahrten weniger ermüden.

Das sehr nackte, also ungepolsterte Innere des Schuhs ist Gewöhnungsbedürftig und hat bei mir zunächst zu schmerzenden Füßen geführt hat. Dies konnte ich durch etwas dickere Socken aber kompensieren.

Fazit: Fizik Vento Ferox Carbon

Sehr gelungener Schuh für XC, Gravel und Crosscycle Einsätze im modernen Design. Besonders Gewicht und Steifigkeit haben uns überzeugt und sich auf den Gravel- und XC-Runden bemerkbar gemacht. Nur der Preis ist ein kleiner Wermutstropfen.

Weitere Informationen findet ihr unter: www.fizik.com