Radsport: Die Tour de France ist in vollem Gange. Während sich die Profis quer durch Frankreich einen abstrampeln, kannst du dich gemütlich zurücklehnen und den Radsport digital genießen – mit dem Pro Cycling Manager 2023 und Tour de France 2023. Beide Spiele verlosen wir in diesem Gewinnspiel.

Der Pro Cycling Manager 2023 existiert bereits seit über 20 Jahren. Radsportfans können seitdem in die Rolle eines Teamchefs schlüpfen und die Geschicke ihrer Lieblingsmannschaften leiten. Auch pünktlich zur Tour de France 2023 ist das Managerspiel erschienen. Wir haben das Spiel parallel zur Realität im Multiplayer-Modus nach- bzw. vorgespielt. Im Duell Tadej Pogacar vs. Jonas Vingegaard versuchen wir herauszufinden, wer die Frankreich-Rundfahrt 2023 gewinnen könnte.



Siehst du dich eher in der Rolle eines Fahrers, anstatt in der Rolle des Teamchefs, dann ist das Spiel Tour de France 2023 für dich die richtige Wahl. Hier steuerst du nicht die Geschicke eines ganzen Teams, hast aber den Lenker deines Profis ganz fest selbst in der Hand. In unserem Lets Play haben wir uns Simon Geschke dafür ausgesucht. Mit dem sympathischen Deutschen schielen wir bei der Tour de France 2023 auf das Bergtrikot. Können wir es diesmal bis nach Paris tragen?

Damit auch du künftig den Cycling Manager 2023 und/oder Tour de France 2023 zocken kannst, veranstalten wir ein großes Gewinnspiel. Wir verlosen Spiele-Codes für PC/ XBOX/PS4 und PS5 im Wert von insgesamt 1.000 Euro. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, musst du nur folgende Frage richtig beantworten:

Rechtliches Bigben Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Bigben) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Bigben ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Die Gewinner können sich dann die gewünschte Konsolenart auswählen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an redaktion@velomotion.de

Teilnahmeschluss ist der 18. Juli 2023