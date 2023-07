Bikepacking-Erlebnis quer durch den Schweizer Jura: Gravel Trans Jura 2024

Bike-Events / Radreisen: Auf ein sehr individuelles Radabenteuer dürfen sich Bikepacker im Sommer 2024 freuen. Nach dem Gravel Ride & Race in Bern legen die Organisatoren nächstes Jahr mit dem Bikepacking-Erlebnis Gravel Trans Jura nach. Hierbei handelt es sich um ein Radabenteuer quer durch den Schweizer Jura, bei dem jeder Teilnehmer sein eigenes Tempo und seinen eigenen Lifestyle bestimmt.

Bikepacking ist ein Mix aus Freiheit, Erlebnis und Grenzerfahrung. Damit die Geländegängigkeit des Bikes erhalten bleibt, muss das Gepäck in das Profil des Fahrrades integriert werden. Durch starke Gewichtsreduzierung der mitgeführten Ausrüstung bleibt das Bike dabei agil genug, um auch anspruchsvolle Routen meistern zu können. Ein Gravelbike eignet sich dafür ganz speziell, da es den Fahrspaß eines leichten Rades mit der Faszination von Radreisen in Perfektion verbindet. Wer hierbei noch den besonderen Kick sucht, der sollte sich das Bikepacking-Erlebnis Gravel Trans Jura 2024 fett in seinem Terminkalender notieren.

Gravel Trans Jura 2024: In sechs Tagen über unzählige Juraketten

Die Strecke führt mit 360 Kilometern und 12.000 Höhenmetern in maximal sechs Tagen über unzählige Juraketten. Laut Anbieter soll die Route möglichst wenig Asphalt und Tragepassagen beinhalten. Die Gravel Trans Jura ist kein Rennen und es gibt auch keine Zeitmessung. Ob Hotelübernachtungen oder Nächte auf der Campingmatte im Schlafsack, möglich ist alles. Dank einer ausführlichen Roadmap erhalten die Teilnehmer eine Dokumentation, die es ihnen erlaubt, die eigenen Pläne jederzeit zu ändern und den individuellen Bedürfnissen anzupassen. Nach einem gemeinsamen Start bestimmen alle Teilnehmer ihr eigenes Tempo und ihre eigenen Tagespläne.

In den kommenden Wochen und Monaten werden unter www.ridegravel.ch/transjura schrittweise weitere Details wie Start- und Zielort, genaue Regeln und Öffnung der Anmeldeplattform bekanntgegeben.