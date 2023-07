Hüfttasche im Test: Picture Off Trax Waistpack

TEST: Das Picture Off Trax Waistpack gehört mit 5 L Volumen zu den größeren Hüfttaschen. Anstelle einer Trinkblase finden zwei Flaschen Platz. Wie sich die Hipbag auf dem Trail schlägt, erfährst du hier.

Picture Off Trax Waistpack im Test

Das Picture Off Trax Waistpack wirkt im ersten Moment recht weich und mag die Frage aufwerfen, ob eine solche Hüfttasche auf dem Trail stabil sitzen kann. Spoiler: Ja. Mit 5 L Volumen bietet sie mehr Stauraum als der Durchschnitt. Da die Hipbag nicht über eine Trinkblase verfügt, steht dementsprechend noch mehr Platz zur Verfügung. Flüssigkeiten aller Art können in zwei Flaschenfächern untergebracht werden. Das Innenleben ist einfach, aber zweckmäßig gestaltet, die Fächer lassen sich weit öffnen. Eine Halterung für Protektoren ist besonders interessant für Touren mit längeren Uphills. Auf dem Flossen der Hüfttasche findet man nur ein Fach mit Gummizug – hier wirkt potenzieller Platz für ein weiteres Fach fast verschenkt.

Bei der Produktion setzt Picture teils auf Recyclingmaterial und versucht, so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Dabei geht das Unternehmen aus Frankreich recht transparent mit entsprechenden Daten und Infos um.

Daten & Fakten

Gewicht leer 266 g Gewicht inklusive Trinkblase - Hüftumfang circa 78 – 138 cm Volumen der Hüfttasche 5 L Trinkblase im Lieferumfang enthalten nein Volumen der Trinkblase - Schlauchausgang links / rechts - Länge des Schlauches - Fach für Flasche ja, beidseitig Befestigungsmöglichkeit für Protektoren ja Preis 60 € Preis (Ersatz)Blase -

Fachaufteilung & Innenleben

Das Hauptfach des Picture Off Trax Waistpack lässt sich sehr weit öffnen. Die Hüfttasche lässt sich dementsprechend sehr gut be- und entladen. Im Inneren findet man zwei Netztaschen – eine davon mit Haken für den Schlüssel, die andere beispielsweise für den Geldbeutel oder ein paar Riegel. In den vier doppelten Gummischlaufen kann man Dinge wie CO²-Kartuschen und eine kleine Pumpe befestigen. Da aber die Außenseite der Hüfttasche sehr weich ist und nachgibt, können diese Gegenstände bei wenig Füllung der Tasche aus den Gummischlaufen rutschen. Das Hauptfach bietet ansonsten viel Platz und nimmt je nach Größe und Stoff zwei bis drei Kleidungstücke auf.

Viel Platz bietet auch das mit Fleece gepolsterte Fach fürs Smatphone direkt am Rücken. In dieser Position ist es zwar bei Stürzen gut geschützt, eine schnelle und häufige Entnahme gestaltet sich aber eher fummelig.

Sehr angenehm fallen die beidseitigen Taschen für Trinkflaschen auf, die natürlich auch für andere Dinge verwendet werden können. Flaschen sitzen gut und sicher und lassen sich zusätzlich mit Kompressionsriemen festzurren. Die Position der Taschen ist gut – die Flaschen sind am Rücken nicht wirklich wahrnehmbar.

Auf den Flossen der Hüfttasche findet man nur auf einer Seite eine Netztasche mit Gummizug. Diese wirkt zunächst nicht so vertrauenerweckend – unser Tool ging aber auf den Testfahrten nie verloren.

Gurt & Verstellmöglichkeiten

Die breiten Flossen des Picture Off Trax Waistpack sorgen für guten Tragekomfort und recht stabilen Sitz. Der eingenähte Gummizug könnte etwas stärker ausfallen. Der Gurt selbst verzichtet auf Polsterung, ist aber in Puncto Tragekomfort trotzdem recht angenehm. Sein Spannen und Lockern funktioniert problemlos, wird aber nur einseitig vorgenommen. Das hat zur Folge, dass die Schnalle bei Personen mit großem oder kleinem Hüftumfang seitlicher sitzen wird.

Befindet sich nur wenig Inhalt in der Hüfttasche, so lässt sie sich mit den Riemen der Protektoren- und Flaschenhalterung etwas komprimieren. Kleine Dinge haben aber trotzdem genug Raum, um durcheinander zu fliegen.

Im Einsatz & auf dem Trail

Bei mittlerem Füllstand der Hüfttasche sitzt sie sehr gut – ist sie allerdings prall gefüllt, so wird die Rückseite etwas rund und sitzt nicht mehr ganz perfekt. Hier kann sie dann etwas wackeln, ansonsten ist der Sitz gut bis sehr gut. Etwas nachteilig gestaltet sich wie erwähnt die eingeschränkte Kompressionsmöglichkeit bei wenig Inhalt. Allerdings löst sich dieses Problem bereits bei einem Kleidungsstück in der Tasche von selbst. Schwere Trinkflaschen sitzen sicher und stören nicht – so wünscht man sich die Unterbringung von Flaschen. Die Protektorenhalterung der Hüfttasche ist gut platziert. Allerdings müssen die Protektoren in die Riemen eingefädelt werden – hier wären Riemen mit Haken oder Schnallen praktischer. Der Tascheninhalt ist bis auf das Smartphone gut und einfach erreichbar.

Picture im Web

www.picture-organic-clothing.com