Kettler E-Bikes 2024: Pinniato und PiCargo – neue Modelle mit Pinion MGU

Produktnews / E-Bike: Bei den neuen Kettler E-Bikes 2024 dominiert die Pinion MGU Antriebseinheit. Damit ausgestattet ist das neue Kettler Pinniato, das als Fully, Hardtail und als S-Pedelec erhältlich sein wird. Zudem plant Kettler mit dem PiCargo auch ein ausgewachsenes Long John Cargobike mit Pinion Antrieb für das kommende Jahr.

Als einer von neun Herstellern geht Kettler bereits mit E-Bikes mit der neuen Pinion MGU in die Saison 2024. Die zur vergangenen Eurobike vorgestellte Antriebseinheit vereint einen kräftigen Mittelmotor mit einer verschleiß- und nahezu wartungsfreien Getriebeschaltung. Laut Pinion genügt ein (selbst durchführbarer) Ölwechsel alle 10.000 km – weitere Wartungsarbeiten sind nicht notwendig, ebenso arbeitet das gesamte System quasi verschleißfrei. Gerade in Kombination mit einem Riemenantrieb kommt man so dem Traum eines ultimativen sorglos-E-Bikes sehr nahe.

Pinion MGU E-Drive System im ersten Test: Der Beginn einer neuen E-Bike Ära? Test / E-Bike: Mit dem Pinion E-Drive System bzw. der Pinion MGU gibt es einen neuen spannenden Namen bei den E-Bike Antrieben. Als Kombination aus Getriebeschaltung und Mittelmotor ist er derzeit einzigartig auf dem Markt. Eine klassische Schaltung wird damit überflüssig, egal ob am Citybike oder am E-MTB. Wir haben uns das neue System genau […]

Dass der neue Antrieb auch technisch absolut auf der Höhe ist, zeigen die technischen Daten: Mit 85 Nm durchschnittlichem Drehmoment ist er ebenso kräftig wie vergleichbare Mittelmotoren von Bosch, Brose oder Shimano. Die Schaltung ist mit 600% Bandbreite in der 12-Gang Variante der Konkurrenz sogar voraus. Weder gängige Ketten-, noch Nabenschaltungen können hier mithalten.

Für das neue Antriebssystem ergänzt ein neuer Name die Kettler E-Bikes 2024 – Pinniato. Angesiedelt im Touren- und Alltagsbereich ist das neue Bike i unterschiedlichen Ausführungen zu haben. Neben einer vollgefederten Variante für Komfort-Liebhaber ist es auch als sportliches Hardtail und auch als S-Pedelec erhältlich.

Kettler Pinniato FS

Fahrradkategorie: SUV E-Bike

Rahmenmaterial: Aluminium

Federweg: 120 mm / 100 mm

Laufradgröße: 29 Zoll

Rahmenformen: Diamant / Tiefeinsteiger

Mit dem Kettler Pinniato FS bekommen SUV-Fans ein spannendes Modell mit Pinion MGU Antrieb für 2024. Mit 120 mm Federweg vorn und 100 mm am Heck zieht man auch schlechten Radwegen den Zahn und selbst kurze Ausflüge auf Forst- und Waldautobahnen sind absolut im Bereich des Möglichen. Dafür sprechen auch die gut profilierten Reifen von Schwalbe und sogar eine versenkbare Sattelstütze ist mit an Bord. Schön: Das Kettler Pinniato FS Sport ist auch als Tiefeinsteiger mit niedrigem Durchstieg erhältlich.

Sowohl im Alltag als auch auf Tour kann man sich zudem über den MonkeyLoad Gepäckträger und Vollausstattung samt hellem 100 Lux Frontscheinwerfer freuen. Mit 145 kg maximal zulässigem Gesamtgewicht dürfen auch schwere Fahrer noch ordentlich Gepäck mitnehmen.

Das Pinniato FS wird in zwei Varianten erhältlich sein: Neben der „normalen“ Sport-Variante ist das Bike auch als S-Pedelec bis 45 km/h zu haben. In beiden Varianten kommt neben der 12-Gang Pinion MGU übrigens ausschließlich der große 960 Wh Akku im Unterrohr zum Einsatz. Langstreckenfans dürften außerdem erfreut zur Kenntnis nehmen, dass das Kettler Pinniato FS für den Range Extender vorbereitet ist, der weitere 535 Wh mitbringt.

Kettler Pinniato FS Sport

Antrieb: Pinion MGU E1.12

Akkugrößen: 960 Wh (+ 535 Wh Range Extender)

Gabel: SR Suntour Mobie35 Air

Dämpfer: SR Suntour Edge Plus

Bremsen: Magura MT5 eSTOP

Preis: 7.999 Euro

Kettler Pinniato FS Speed

Antrieb: Pinion MGU E1.12s

Akkugrößen: 960 Wh (+ 535 Wh Range Extender)

Gabel: SR Suntour Mobie35 Air

Dämpfer: SR Suntour Edge Plus

Bremsen: Magura MT5/MT4 eSTOP

Preis: 8.499 Euro

Kettler Pinniato HT

Fahrradkategorie: SUV Hardtail E-Bike

Rahmenmaterial: Aluminium

Federweg: 100 mm

Laufradgröße: 29 Zoll

Rahmenformen: Diamant / Tiefeinsteiger

Wer auf die Federung am Hinterrad verzichten kann, sollte sich das Pinniato HT eventuell genauer ansehen: Auch hier gibt es die bekannten Features des Fullys – 100 mm Federweg, ausgewachsene MTB-Reifen und hohe Zuladung. Nur eben ohne den Dämpfer am Hinterbau. Dennoch sind auch hier kurze Geländeausflüge allemal drin, dank Variostütze und kräftigen Magura Bremsen mit 4-Kolben an der Front.

Das Kettler Pinniato HT wird in insgesamt drei Modellvarianten auf den Markt kommen. Neben dem Top-Modell Pinniato HT Sport auch als günstigere HT Comfort Version und auch hier ist ein S-Pedelec Teil des Portfolios. Während Letzteres ausschließlich mit großem 960 Wh Akku ausgeliefert wird, gibt es das günstigere Pinniato HT Comfort nur mit 720 Wh. Bei der Sport-Variante bleibt die Akkukapazität dem Käufer überlassen – bei „nur“ 200 Euro Aufpreis dürfte jedoch der reichweitenstarke große Energiespeicher die attraktivere Wahl sein. Wem das noch immer nicht ausreicht, kann auch hier auf den Range Extender mit weiteren 535 Wh Kapazität zurückgreifen.

Alle Ausstattungsvarianten des Kettler Pinniato HT sind – wie das Fully – entweder mit klassischem Diamantrahmen oder als Tiefeinsteiger erhältlich.

Kettler Pinniato HT Sport

Antrieb: Pinion MGU E1.12

Akkugrößen: 720 Wh / 960 Wh (+200 Euro) (+ 535 Wh Range Extender)

Gabel: SR Suntour Mobie35 Air 100mm

Bremsen: Magura MT5/MT4 eSTOP

Preis: 6.999 Euro

Kettler Pinniato HT Speed

Antrieb: Pinion MGU E1.12s

Akkugrößen: 960 Wh (+ 535 Wh Range Extender)

Gabel: SR Suntour Mobie35 Air 100mm

Bremsen: Magura MT5/MT4 eSTOP

Preis: 7.499 Euro

Kettler Pinniato HT Comfort

Antrieb: Pinion MGU E1.9

Akkugrößen: 720 Wh (+ 535 Wh Range Extender)

Gabel: SR Suntour XCR34 Air

Bremsen: Magura MT5n/MT4n

Preis: 6.399 Euro

Kettler PiCargo

Noch nicht ganz so viele Informationen gibt es zum neuen Cargobike mit Pinion MGU. Bislang wissen wir jedoch, dass das auf der Eurobike als Konzept vorgestellte Bike als Hardtail und als vollgefederte Variante kommen wird und wie das bekannte Cargoline auch auf eine Achsschenkellenkung setzt. Bei den Aufbauten wird es unterschiedliche Optionen geben, darunter auch eine EPP-Box mit Verdeck.

Mit der offiziellen Vorstellung des Bikes ist im Herbst diesen Jahres zu rechnen, ab 2024 soll das neue Pinion Cargobike dann auch im Fachhandel erhältlich sein. Wir sind gespannt!

