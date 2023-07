Pegasus Estremo Evo: Zwei E-Citybikes mit der neuen Pinion MGU

Produktnews / E-Bike: Mit dem Pegasus Estremo Evo gibt es ab kommender Saison ein spannendes neues City E-Bike mit der Pinion MGU. Das Bike wird in zwei Ausstattungsvarianten ab 5.499 Euro erhältlich sein.

Mit der Vorstellung des Pinion E-Drive Systems bzw. der Pinion MGU wurde das wahr, was sich viele E-Biker bereits seit langer Zeit wünschen: Die Kombination aus einem kräftigen Mittelmotor und einer Getriebeschaltung in einer Einheit. Damit ist am Hinterrad weder eine Ketten-, noch eine Nabenschaltung notwendig. Bei der Schaltungsbandbreite muss man dabei keine Abstriche machen, im Gegenteil: Mit 600% für das 12-Gang und 568% für das 9-Gang Getriebe schlägt es alle auf dem Markt befindlichen Naben- und Kettenschaltungen. Zudem kann das System in puncto Power mit den gängigsten Mittelmotoren auf dem Markt mithalten – etwa dem Bosch Performance CX.

Mehr Infos zur Pinion MGU

Schenkt man den Aussagen von Pinion Glauben, dann ist die Pinion MGU außerdem nahezu wartungsfrei: Der süddeutsche Hersteller verspricht, dass lediglich ein Ölwechsel alle 10.000 km nötig ist. In Kombination mit einem Carbonriemen bekommt man so ein sauberes, langlebiges System ohne große Folgekosten.

Zum Marktstart des Pinion E-Drive Systems kommen direkt neun Hersteller mit entsprechenden Bikes auf den Markt. Traditionshersteller Pegasus bedient dabei mit dem neuen Estremo Evo den Bereich des City-, bzw. Alltagsrads. Sicherlich ein Segment, wo die neue Antriebseinheit besonders viel Anklang finden dürfte. Zudem bleiben beide angebotenen Modelle preislich unter 6.000 Euro – das günstigere Estremo Evo 9 Lite ist mit 5.499 Euro sogar das derzeit günstigste E-Bike mit Pinion MGU auf dem Markt.

Großer Akku und eShift Remote

Komfort wird beim neuen Estremo Evo groß geschrieben. Mit der Kombination aus großvolumigen 55 mm breiten Reifen und einer Federgabel mit 100 mm Federweg sollen auch die schlechtesten Radwege ihren Schrecken verlieren. Dazu kommt eine aufrechte Sitzposition, gepolsterter Sattel und ergonomische Griffe. Zudem sind beide Varianten mit drei Rahmenformen erhältlich: Neben dem klassischen Herren-, bzw. Diamantrahmen ist das Estremo Evo auch mit Trapezrahmen und auch als Tiefeinsteiger erhältlich. Unabhängig von Rahmenform und Größe steckt im Unterrohr immer ein 700 Wh Akku, der für jegliche Alltagseinsätze mehr als genügend Kapazität mitbringen dürfte.

Spannend: Am Pegasus Estremo Evo ist die neue Fit eShift Remote verbaut. Mit der Kontrolleinheit lässt sich nicht nur die Unterstützungsstufe des Antriebs ändern – sondern auch der eingelegte Gang! So kann man mit dem linken Daumen jegliche Einstellungen am Antrieb vornehmen, die während der Fahrt notwendig sind. Ergänzt wird die eShift Remote durch das Compact Display. Der Farbbildschirm ist auch bei direkter Sonneneinstrahlung hell genug und liefert sämtliche notwendigen Informationen. Ein größeres Display lässt sich auf Wunsch problemlos durch den Fachhändler nachrüsten. In Verbindung mit der Fit E-Bike Control App lässt sich außerdem auch die Navigation am Display anzeigen – inklusive eines Reichweitenrechners.

Zwei Ausstattungsvarianten ab 5.499 Euro

Zwei Ausstattungsvarianten sind vom Pegasus Estremo Evo erhältlich, deren Hauptunterschied sich bereits im Namen ablesen lässt: Während beim Estremo Evo 12 Lite eine Pinion MGU mit 12-Gängen verbaut ist (MGU E1.12), kommt am Estremo Evo 9 Lite die Variante mit 9 Gängen zum Einsatz (MGU E1.9). Darüber hinaus muss man am günstigeren Estremo Evo 9 Lite jedoch auch auf den Riemenantrieb und die XT Bremsen mit 4 Kolben verzichten.

Pegasus Estremo Evo 9 Lite Antrieb: Pinion MGU E1.9

Akku: Fit Ultratube 700 Wh

Gabel: SR Suntour Mobie-25 Air 100 mm

Bremsen: Shimano MT200 180/180 mm

Beleuchtung: Fuxon FS50 / Fuxon R-Glow Preis: 5.499 Euro

Pegasus Estremo Evo 12 Lite Antrieb: Pinion MGU E1.12 + Riemenantrieb

Akku: Fit Ultratube 700 Wh

Gabel: SR Suntour Mobie-25 Air 100 mm

Bremsen: Shimano XT BR-M8120 180/180mm

Beleuchtung: Fuxon FF-100 EB / Fuxon R-Glow EB Preis: 5.999 Euro

Das Pegasus Estremo Evo ist laut Hersteller ab 2024 im Handel erhältlich.

