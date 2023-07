Tour de France #1: Doppelsieg für die Yates-Zwillinge

Radsport: Schon die erste Etappe der Tour de France 2023 schreibt eine unglaubliche Geschichte. Adam Yates gewann den Auftakt der Frankreich-Rundfahrt in Bilbao vor seinem Zwillingsbruder Simon Yates. Die beiden Briten konnten sich wenige Kilometer vor dem Ziel gemeinsam lösen und den Tagessieg unter sich ausmachen.

Adam Yates siegt vor Simon Yates

Was für ein Spektakel zum Auftakt der 110. Tour de France. Wie erwartet sollte die Côte de Pike die 182 Kilometer lange Etappe mit Start und Ziel in Bilbao entscheiden. Dass sich dort aber bereits die Tour-Favoriten Tadej Pogacar (UAE) und Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) bekämpfen würden, hätte wohl kaum jemand in dieser Intensität erwartet. Gemeinsam mit Victor Lafay (Cofidis) konnten sich die beiden bis zur Kuppe etwas absetzen. Doch da der Däne die Mitarbeit verweigerte, rollte die Gruppe dahinter wieder auf. Darin befanden sich auch die Yates-Zwillinge Simon Yates (Jayco – AlUla) und Adam Yates (UAE), die anschließend gemeinsam attackierten und sich nicht mehr einholen ließen. Auf den letzten Metern schwanden dann die Kräfte von Simon, so dass Adam den Etappensieg und das Gelbe Trikot bejubeln darf. Auch Teamkollege Tadej Pogacar darf sich freuen. Durch Rang drei sichert er sich wertvolle Bonussekunden im Kampf um den Gesamtsieg.

Carapaz & Mas stürzen

Ca. 20 Kilometer vor dem Ziel mussten zwei namhafte Profis ihre Träume für die Tour de France 2023 bereits beenden. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) und Enric Mas (Movistar) kamen in einer eigentlich harmlosen Linkskurve zu Fall und blieben lange liegen. Während der Ecuadorianer irgendwann dann doch wieder aufs Rad stieg, gab der Spanier die Frankreich-Rundfahrt schon am ersten Tag auf. Denn Enric Mas hatte starke Schmerzen an der rechten Schulter. Verdacht auf Schlüsselbeinbruch.

Zimmermann verpasst das Bergtrikot nur knapp

Schon 50 Kilometer vor dem Ziel wurde die heutige Ausreißergruppe gestellt. Darin vertreten waren Lilian Calmejane (Intermarche – Circus – Wanty), Simon Guglielmi (Arkea – Samsic), Pascal Eenkhoorn (Lotto – Dstny), Jonas Gregaard (Uno-X) und Valentin Ferron (TotalEnergies). Trotz intensiver Bemühungen konnten sie sich auch nicht mit dem Bergtrikot belohnen. Nachdem Gregaard den ersten Bergpreis für sich entschied, durfte sich danach Eenkhoorn freuen. Auf Grund der zeitigen Einholung allerdings sollte erst die Côte de Vivero entscheiden, wer morgen im Bergtrikot an den Start gehen darf. Neilson Powless (EF Education – EasyPost) konnte sich hier knapp vor dem Deutschen Georg Zimmermann (Intermarche – Circus – Wanty) durchsetzen.

Sagan sprintet mit – Van Aert nicht

Auch in Sachen Grün haben wir heute schon einige Informationen erhalten. Am Zwischensprint hielten sich nämlich einige Profis vornehm zurück. Wout van Aert (Jumbo – Visma) zum Beispiel wollte sich nicht beteiligen. Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) holte sich die volle Punktzahl hinter der Ausreißergruppe und bezwang Peter Sagan (TotalEnergies). Der Slowake scheint bei seiner letzten Tour de France motiviert zu sein und noch einmal um das Punktetrikot fahren zu wollen.

#TDF2023 | ‍♂️ESPECTACULAR TREPADA final de la 1a jornada del Tour a la Cote de Pike (3a) con Pogacar y Vingegaard en MANO A MANO desde el minuto cero por la CAMISETA AMARILLA‍♂️pic.twitter.com/cBBPVGOrtI — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) July 1, 2023

