Tour de France #10 Vorschau: Wie groß wird die Ausreißergruppe?

Radsport: Den Ruhetag haben sich die Profis der Tour de France nach der Tortur hinauf zum Puy de Dôme redlich verdient. Auch am Dienstag werden sich viele Fahrer eine Auszeit nehmen und im Hauptfeld nur mitrollen. Denn der Tagessieg geht an die Fluchtgruppe.

Viele Berge, aber kein Hochgebirge

Die zehnte Etappe der Tour de France 2023 dürfte eine für die Ausreißer werden. Das Teilstück führt die Profis über 167,2 Kilometer von Vulcania nach Issoire. Durch das anspruchsvolle Etappenprofil, aber dem Fernbleiben von Hochgebirgspässen, ist die Liste der Siegkandidaten lang. Das – und die Tatsache, dass viele Mannschaften noch keinen Erfolg eingefahren haben – deutet stark auf eine erfolgreiche Fluchtgruppe hin. Vermutlich werden sich direkt vor der ersten Bergwertung zahlreiche Fahrer in die Offensive begeben. Die Gruppe wird dann nach und nach ausgedünnt, bis in Issoire nur noch eine handvoll übrig bleibt, die um den Etappensieg sprinten darf.

Die Bergwertungen der 10. Etappe der Tour de France

Col de la Moréno

Col de Guéry

Col de la Croix Saint-Robert

Côte de Saint-Victor-la-Rivière

Côte de la Chapelle-Marcousse

Velomotion-Prognose: Ein Tag für Julian Alaphilippe

Wer morgen in Issoire gewinnen möchte, muss einige Voraussetzungen mitbringen. 1) Der Fahrer muss neun schwere Tage bei einer Grand Tour gut wegstecken. 2) Er muss gut bergab und bergauf fahren können. 3) Sein Team muss ihm die nötigen Freiheiten zugestehen. Julian Alaphilippe ist wie gemacht für das zehnte Teilstück. Auch wenn er nicht mehr so stark ist wie noch vor einigen Jahren, so sind ihm Bergetappen, die nicht über Hochgebirgspässe führen, wie auf den Leib geschnitten. Er kann dank seiner Explosivität die Antritte seiner Gegner mitgehen und zur Not auch im Sprint gewinnen. Es würde schon sehr verwundern, wenn sich Julian Alaphilippe den morgigen Tag im Kalender nicht schon vor einigen Wochen rot angestrichen hat. Konkurrenz muss er vor allem aus dem eigenen Land fürchten.

*** Julian Alaphilippe (Soudal – Quick-Step)

** Valentin Madouas (Groupama – FDJ), Victor Lafay (Cofidis)

* Clément Berthet (AG2R – Citröen), Chris Harper (Jayco – AlUla), Harold Tejada (Astana)