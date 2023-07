Tour de France #12: Ion Izagirre kontert Mathieu van der Poel

Radsport: Ion Izagirre hat die zwölfte Etappe der Tour de France gewonnen. Der Spanier konnte sich zunächst mit einigen Begleitern aus dem Hauptfeld lösen, eher er sich als Solist durchsetzte.

Ion Izagirre siegt als Solist in Belleville-en-Beaujolais

Mit einem beeindruckenden Solo hat sich Ion Izagirre (Cofidis) nach 2016 seinen zweiten Etappensieg bei der Tour de France gesichert. Der Spanier attackierte rund 30 Kilometer vor dem Ziel im letzten Anstieg des Tages und ließ dabei all seine Begleiter stehen. Zuvor löste er sich mit 14 weiteren Fahrern nach langem Kampf um die Ausreißergruppe aus dem Hauptfeld. Auch sein Teamkollege Guillaume Martin (Cofidis) darf sich freuen. Der Franzose war ebenfalls in der Fluchtgruppe vertreten und verbesserte sich durch den Vorstoß in der Gesamtwertung.

Harter Kampf um die Ausreißergruppe

Über 90 Kilometer hat es gedauert, bis sich auf der 168,8 Kilometer langen Etappe von Roanne nach Belleville-en-Beaujolais wirklich eine Ausreißergruppe aus dem Hauptfeld lösen konnte. 15 Fahrer, darunter Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Mads Pedersen (Lidl – Trek), Julian Alaphilippe (Soudal – Quick-Step), Guillaume Martin (Cofidis) und Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck), durften sich einen Vorsprung von rund drei Minuten erarbeiten. Auf Grund der heftigen Anfangsphase gerieten einige namhafte Profis bereits früh unter Druck. Sepp Kuss (Jumbo – Visma), Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Ben O’Connor (AG2R – Citröen), Louis Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty) und Neilson Powless (EF Education – EasyPost) sind nur einige Namen, die den Kontakt zum Hauptfeld schon in der ersten Rennhälfte verloren haben.

Van der Poel überschätzt sich einmal mehr

Lange sah es danach aus, als könnte Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) als Solist die Etappe gewinnen. Der Niederländer attackierte seine Kollegen in derart beeindruckender Manier, dass er schon fast wie der sichere Sieger aussah. Doch in der Verfolgergruppe hinter ihm herrschte Einigkeit und so konnte Van der Poel rund 30 Kilometer vor dem Ziel doch wieder gestellt werden. Als dann Ion Izagirre (Cofidis) zum Gegenangriff blies, platzte bei Van der Poel der Motor. Hinauf zum Col de la Croix Rosier hatte er seinen Kontrahenten nichts mehr entgegenzusetzen. Der Spanier hingegen war auf und davon. Bei seiner vermutlich letzten Tour de France gewinnt Ion Izagirre als Solist in Belleville-en-Beaujolais seine zweite Tour-Etappe, nachdem er bereits 2016 ein Teilstück gewinnen konnte. Und damit beschert er seiner französischen Equipe den bereits zweiten Tagessieg, nachdem sie zuvor vier Jahre lang nicht erfolgreich war.

Jakobsen & De la Cruz sind raus

Nicht mehr angetreten zur 12. Etappe der Tour de France ist Fabio Jakobsen (Soudal – Quick-Step). Der Niederländer stürzte auf der vierten Etappe schwer und hat sich seitdem nicht erholen können. Um eine weitere Chance auf einen Etappensieg zu erhalten, hätte er sich mit seinen Verletzungen durch die Alpen quälen müssen. David de la Cruz (Astana) ist während des heutigen Teilstücks ausgestiegen, nachdem er in der ersten Etappenhälfte gestürzt war. Gute Nachrichten gibt es aber von seinem Teamkollegen Mark Cavendish (Astana). Der Brite wurde erfolgreich operiert und beginnt nun seine Erholung.

Fabio Jakobsen:

„Wegen meines Sturzes auf der vierten Etappe und nach Gesprächen mit dem Team haben wir entschieden, dass es besser ist, meine Reise hier zu beenden. Es scheint mir unmöglich zu sein, bis nach Paris zu kommen, weil ich mich kaum erhole.“

Mark Cavendish:

„Ich hatte heute meine Operation am Schlüsselbein. Es war ein Schlüsselbeinbruch, aber an einer Stelle, an der noch Schrauben von meiner Verletzung von der Tour damals in Harrogate drin waren. Dadurch ist es etwas komplizierter als eine normale Fraktur mit einer Platte. Aber es ist nichts, worüber man sich Sorgen machen muss. Es dauert nur eben nicht eine Woche, bis ich wieder etwas machen kann, sondern ein paar Wochen.“