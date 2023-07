Tour de France #13 Vorschau: Kletterpartie auf dem Grand Colombier

Radsport: Der Grand Colombier wird morgen für einige Zeitabstände sorgen. Die Tour de France geht in die entscheidende Phase und der Kampf ums Podium und ums Gelbe Trikot wird mit offenem Visier geführt. Wir dürfen einen weiteren Fight zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard erwarten.



Kampf um Gelb auf dem Grand Colombier

Am französischen Nationalfeiertag dürfen die Fans der Tour de France eine der Königsetappen bestaunen. 137,8 Kilometer sind von Châtillon-Sur-Chalaronne zum Grand Colombier zu absolvieren. Der Schlussanstieg ist 17,8 Kilometer lang und im Durchschnitt 7,0 Prozent steil. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass morgen ein wichtiger Tag im Kampf ums Gelbe Trikot werden wird. Leider haben die französischen Fans diesbezüglich nichts zu jubeln. Dennoch kommen einige Fahrer für einen potentiellen Ausreißer-Coup in Frage. Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) könnte sich bei seiner letzten Tour de France noch einmal zeigen. Auch Warren Barguil (Arkéa – Samsic) und Julian Alaphilippe (Soudal – Quick-Step) werden es probieren. Die besten Aussichten hätte aber wohl David Gaudu (Groupama – FDJ). Fraglich ist nur, ob er in die Ausreißergruppe gehen darf. Aus der Favoritengruppe heraus wird er gegen die beiden Top-Kletterer wohl chancenlos sein.

Velomotion-Prognose: Vingegaard stoppt Pogacar

Die Streckenplaner der Tour de France haben über die vergangenen Jahrzehnte gelernt, dass die Etappen nicht immer über 200 Kilometer lang sein müssen, um für Spannung zu sorgen. Im Gegenteil. Die Erfahrung zeigt: Je kürzer die Bergetappen sind, desto mehr Action bekommen wir geboten. Auch morgen wird das so sein. Zum Showdown der Top-Favoriten wird es am Grand Colombier kommen. Tadej Pogacar hat Jonas Vingegaard zuletzt mehrfach in die Schranken gewiesen. Damit ist jetzt Schluss. Denn der Slowene hat in den vergangenen Tagen immer wieder sinnlose Kräfte verpulvert. Das wird sich in der zweiten Tour-Hälfte über kurz oder lang rächen. Der morgige Anstieg liegt beiden, aber Vingegaard scheint im Hochgebirge etwas stärker zu sein. Best of the Rest könnte in Woche drei wieder Jai Hindley werden. Aktuell sehen aber Simon Yates und Carlos Rodriguez etwas stärker aus. Geheimfavorit für morgen ist bei einer frühen Attacke Thomas Pidcock.

*** Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma)

** Tadej Pogacar (UAE), Simon Yates (Jayo – AlUla)

* Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), Jai Hindley (Bora – hansgrohe), David Gaudu (Groupama – FDJ)