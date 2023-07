Tour de France #15 Vorschau: Kletter-Tortur zum Mont Blanc

Radsport: Die Kletter-Tortur nimmt bei der Tour de France kein Ende. Auch morgen müssen die Profis hoch hinaus. Das 15. Teilstück wird demnach wieder eine Etappe für die Klassementfahrer.

5 Bergwertungen auf 179 Kilometern

Auch die 15. Etappe der Tour de France ist eine für die Kletterer. Auf 179 Kilometern gilt es fünf Bergwertungen zu absolvieren. Nach dem Start in Les Gets les Portes du Soleil warten mit dem Col de la Forclaz de Montmin und dem Col de la Croix Fry zunächst zwei Bergwertungen der ersten Kategorie. Es folgt mit dem Col des Aravis ein Berg der dritten Kategorie, ehe in den Schlussanstieg hineingefahren wird. Dieser ist zweiteilig. Die Côte des Amerands ist 2,7 Kilometer lang und im Durchschnitt 10,1 Prozent steil. Nach einer kurzen Abfahrt wartet der Anstieg zum Zielort Saint-Gervais nahe dem Mont Blanc. Mit einer Länge von 7,7 Kilometern und einer durchschnittlichen Steigung von 7,0 Prozent handelt es sich dabei um keinen sehr schweren Berg. Auf Grund der Hindernisse zuvor wird er aber dennoch für ordentliche Zeitabstände sorgen.

Velomotion-Prognose: Sieg für einen Ausreißer

Natürlich schaut auch morgen die ganze Radsportwelt wieder auf das Duell zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard. Der Tagessieg jedoch wird auf der 15. Etappe an die Ausreißer gehen. Die erste Rennhälfte ist zu wenig anspruchsvoll, als dass die Teams Jumbo – Visma und UAE die Fluchtgruppe an der kurzen Leine halten wollen. Wir tippen auf einen Tagessieg von David Gaudu. Der Franzose hat bereits über 14 Minuten Rückstand in der Gesamtwertung und seine Mannschaft muss noch etwas Zählbares holen. Das Ziel war das Podium, doch Rang drei ist mittlerweile zu weit entfernt. Eigentlich muss er morgen etwas riskieren, vielleicht sogar gemeinsam mit seinen Teamkollegen Valentin Madouas und Thibaut Pinot. Ein weiterer Kandidat auf den Etappensieg könnte Mikel Landa sein. Auch mit Emanuel Buchmann müssen wir rechnen.

*** David Gaudu (Groupama – FDJ)

** Mikel Landa (Bahrain – Victorious), Emanuel Buchmann (Bora – hansgrohe)

* Tadej Pogacar (UAE), Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma), Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers)