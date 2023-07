Tour de France #15: Wout Poels gewinnt mit 35 seine erste Grand Tour-Etappe

Radsport: Wout Poels hat die 15. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Niederländer bezwang als Ausreißer seinen Namensvetter Wout van Aert und bejubelt damit erstmals in seiner Karriere einen Etappensieg bei einer Grand Tour. Zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard kam es zu keinem Zeitabstand.

Aus einer großen Spitzengruppe heraus hat Wout Poels (Bahrain – Victorious) seinen ersten Etappensieg bei einer Grand Tour eingefahren. Der 35-jährige Niederländer konnte sich zu Beginn der Etappe mit 37 weiteren Fahrern aus dem Hauptfeld lösen. Am Col de la Croix Fry bzw. dem Col des Aravis setzte er sich dann gemeinsam mit Wout van Aert (Jumbo – Visma) und Krists Neilands (Israel – Premier Tech) ab. Der Lette fiel durch einen Sturz zurück. Und der Belgier konnte das Hinterrad von Poels nicht halten, als es die Côte des Amerands hinaufging. Damit feiert Wout Poels im Spätherbst seiner Karriere noch einmal einen großen Erfolg. Unter anderem gewann er 2016 bereits Lüttich – Bastogne – Lüttich und 2022 die Ruta del Sol.

Nicht weniger als 38 Mann haben sich auf der 179 Kilometer langen Etappe von Les Gets les Portes du Soleil nach Saint-Gervais Mont-Blanc in die Ausreißergruppe gewagt. Mit dabei waren unter anderem Wout van Aert (Jumbo – Visma), Marc Soler (UAE), Thibaut Pinot (Groupama – FDJ), Mikel Landa (Bahrain – Victorious), Giulio Ciccone (Lidl – Trek), Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck), Guillaume Martin (Cofidis), Warren Barguil (Arkéa – Samsic), sowie der Deutsche Nils Politt und der Österreicher Marco Haller aus dem Team Bora – hansgrohe.

Zwischen Tadej Pogacar (UAE) und Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) sollte es heute keinen Zeitabstand geben. Gemeinsam fuhren der Mann in Weiß und der Mann in Gelb über die Ziellinie. Pogacar hat es zuvor zweimal mit einer Attacke versucht. Doch Vingegaard ließ sich erneut nicht abschütteln. Damit trennen den Slowenen und den Dänen weiterhin nur zehn Sekunden. Weniger gut lief es für Jai Hindley (Bora – hansgrohe) und Felix Gall (AG2R – Citröen). Der Australier verlor wertvolle Zeit im Kampf um Rang drei, weil er im Schlussanstieg nicht mit den Besten mithalten konnte. Der Österreicher hatte Pech mit einem Defekt.

12 years after his first Grand Tour stage win, 35-year-old Wout Poels gets the biggest victory of his career at the Tour de France #TDF2023 pic.twitter.com/NKFc5CL8Md

— Eurosport (@eurosport) July 16, 2023