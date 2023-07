Tour de France #19: Mohoric verhindert den Doppelschlag von Asgreen

Radsport: Matej Mohoric hat die 19. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Slowene konnte sich als Ausreißer knapp im Sprint vor Kasper Asgreen durchsetzen. Damit feiert seine Mannschaft Bahrain – Victorious bereits den dritten Etappensieg.

Mohoric siegt hauchdünn vor Asgreen

Das spannende Ausscheidungsfahren der 19. Etappe geht an Matej Mohoric (Bahrain – Victorious). Der Slowene hat sich im Sprint einer kleinen Gruppe knapp vor dem gestrigen Tagessieger Kasper Asgreen (Soudal – Quick-Step) durchsetzen können. Gemeinsam mit dem Australier Ben O’Connor (AG2R – Citröen) haben sich die beiden absetzen können. Zuvor wurde das Peloton in drei Gruppen zerteilt. Immer wieder kam es zu zahlreichen Attacken. Das Gelbe Trikot um Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) und all seine Kontrahenten aus den Top 10 der Gesamtwertung kamen mit weit über zehn Minuten Rückstand ins Ziel.

Der Kampf um die Ausreißergruppe

Das 172,8 Kilometer lange Teilstück von Moirans-en-Montagne nach Poligny wurde geprägt von einem harten Kampf um die Ausreißergruppe. Zunächst konnten sich über 20 Mann aus dem Hauptfeld lösen, darunter die beiden Deutschen Nils Politt (Bora – hansgrohe) und Georg Zimmermann (Intermarché – Circus – Wanty). Da sie jedoch keinen großen Vorsprung zugesprochen kamen, wurden sie weit vor dem Ziel wieder eingeholt. Danach waren Victor Campenaerts (Lotto – Dstny) und Simon Clarke (Isarel – Premier Tech) ganz vorn zu finden. Doch auch sie hatten schließlich keine Chance. Vor allem die Mannschaft Uno-X sorgte für ein hohes Tempo im ersten Hauptfeld. Dieses entstand ungefähr zur Rennmitte, in der sich zwar mit Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) der Mann im Grünen Trikot befand, aber nicht die Fahrer mit den weiteren Wertungstrikots.

