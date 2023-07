Tour de France #20: Tadej Pogacar holt sich noch einen Etappensieg

Radsport: Tadej Pogacar hat die ereignisreiche 20. Etappe der Tour de France gewonnen. Der Slowene konnte Jonas Vingegaard – den Mann im Gelben Trikot – zwar nicht mehr distanzieren, aber immerhin seine insgesamt elfte Etappe gewinnen. Wieder zu den besten Bergfahrern gehörte der Österreicher Felix Gall.

Tadej Pogacar siegt vor Felix Gall

Mit einem weiteren Etappensieg hat sich Tadej Pogacar (UAE) rehabilitiert. Der Slowene – in der Gesamtwertung klar von Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) geschlagen – gewann die heutige 20. Etappe im Sprint einer fünfköpfigen Spitzengruppe. Zweiter wurde der Österreicher Felix Gall (AG2R – Citröen) vor dem Gesamtsieger der diesjährigen Tour de France: Jonas Vingegaard. Stark präsentierte sich auf der 133,5 Kilometer langen Etappe von Belfort nach Le Markstein auch Thibaut Pinot (Groupama – FDJ). Der Franzose führte das Rennen lange als Solist an, ehe er im letzten Anstieg eingeholt wurde.

Rodriguez & Kuss stürzen und verletzen sich

Nicht gut begann die 20. Etappe der Tour de France für Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) und Sepp Kuss (Jumbo – Visma). Der Spanier und der US-Amerikaner kamen nur kurz nach dem Start des Rennens zu Fall und verletzten sich sichtlich schwer. Rodriguez blutete daraufhin an beiden Ellenbogen und am linken Auge. Er wurde anschließend ebenso verarztet wie Kuss, den es auch am linken Auge erwischt hat. Beide Fahrer konnten die Tour de France mit Schmerzen fortsetzen.

Giulio Ciccone gewinnt das Bergtrikot

Auf die gestürzten Fahrer wurde im Hauptfeld nicht gewartet, da das Bilden der Ausreißergruppe bereits voll im Gange war. Und dieser Kampf um die Fluchtgruppe des Tages sollte viele Kilometer andauern. Dennoch fanden Rodriguez und Kuss den Weg zurück ins Peloton. Nach langem Hin und Her – unter anderem war zwischenzeitlich auch Leader Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) in der Ausreißergruppe zu sehen – konnten sich schließlich zehn Mann absetzen. Darunter befand sich auch Giulio Ciccone (Lidl – Trek). Der Italiener gewann unter anderem die Bergwertung auf dem Col de la Schlucht, womit er rein rechnerisch im Berg-Gesamtklassement nicht mehr einzuholen war. Damit gewinnt nach über 30 Jahren wieder ein Italiener das Gepunktete Trikot der Tour de France.

Thibaut Pinot lässt sich feiern

Nach der Lombardei-Rundfahrt im Oktober wird Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) seine lange und erfolgreiche Karriere als Radprofi beenden. Bei seiner letzten Tour de France wollte sich der 33-Jährige noch einmal von seiner besten Seite präsentieren – und das tat er. Der Franzose attackierte seine Begleiter in der Ausreißergruppe, als es den Petit Ballon hinaufging. Diesen Berg kennt Pinot wie seine Westentasche und über lautstarke Unterstützung durfte er sich heute ebenfalls freuen. Tausende seiner Fans jubelten ihrem Helden zu, der als Solist mit rund 35 Sekunden vor seinen Verfolgern die Bergwertung überquerte.

Tadej Pogacar rehabilitiert sich

Der Traum von Pinots Etappensieg platzte jedoch spätestens, als Tadej Pogacar (UAE) zu Beginn des letzten Anstieges antrat. Ihm hinterher fuhren Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) und Felix Gall (AG2R – Citröen). Nach wenigen Minuten fuhren sie zum Führenden auf und ließen ihn schließlich stehen. Das Trio überquerte gemeinsam die letzte Bergwertung der diesjährigen Tour de France und fuhr zusammen in die kurze Abfahrt hinein. Direkt danach konnten auch die Yates-Zwillinge Simon Yates (Jayco – AlUla) und Adam Yates (UAE) den Kontakt wiederherstellen. Auf den letzten Kilometern sorgte Adam für ein konstant hohes Tempo für seinen Kapitän. Pogacar wusste diese Vorarbeit schließlich zu nutzen und gewann seine zweite Etappe bei der diesjährigen Tour de France.