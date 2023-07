Tour de France #20 Vorschau: Der letzte Fight führt nach Le Markstein

Radsport: Eigentlich ist Le Markstein ein kleiner französischer Wintersportort in den Vogesen. Morgen jedoch dreht sich hier alles um die Rennräder. Auf der letzten Etappe vor Paris geht es ums Podium der Tour de France und um den Tagessieg.

Sechs Bergwertungen nach Le Markstein

Die letzte Etappe vor Paris hätte die Tour de France 2023 eigentlich entscheiden sollen. Dass der Leader Jonas Vingegaard vor diesem Teilstück bereits über sieben Minuten Vorsprung haben würde, hätte wohl niemand erwartet. Daher wird das morgige Rennen über 133,5 Kilometer von Belfort nach Le Markstein zumindest im Kampf um Gelb nicht mehr spannend. Dahinter jedoch ist es weiterhin eng und keiner kann sich seiner Position in der Gesamtwertung sicher sein. Mit dem Ballon d’Alsace, dem Col de la Croix des Moinats, dem Col de Grosse Pierre, dem Col de la Schlucht, dem Petit Ballon und dem Col du Platzerwasel stehen satte sechs Bergwertungen auf dem Programm. Da alle Fahrer bereits müde sind, dürfen wir einen epischen Kampf um den Tagessieg und ums Podium erleben.

Velomotion-Prognose: Sieg für einen Ausreißer

Der Däne Jonas Vingegaard hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er der stärkste Fahrer der diesjährigen Tour de France ist. Wenn er will, kann er vermutlich auch die morgige Etappe aus dem Feld heraus gewinnen. Aber wird seine Mannschaft noch einmal alles investieren, nur um einen weiteren Tagessieg einfahren zu können? Vermutlich nicht. Auch das UAE Team Emirates wird wegen eines angeschlagenen Tadej Pogacar nicht an einem harten Rennen interessiert sein. Daher sehen wir auch morgen wieder einen Ausreißer um den Tagessieg fahren. Möglich, dass Fahrer aus den Top 10 früh in die Offensive gehen. Jumbo – Visma könnte reagieren und Sepp Kuss mitschicken. Das würde zur DNA der Mannschaft passen, auch den treuen Helfern noch einen Tagessieg zu ermöglichen.

Werbung Karl Platt präsentiert das BULLS Sonic Evo AM 3 Carbon

*** Sepp Kuss (Jumbo – Visma)

** Felix Gall (AG2R – Citröen), Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers)

* Guillaume Martin (Cofidis), Emanuel Buchmann (Bora – hansgrohe), Tobias Halland Johannessen (Uno-X)