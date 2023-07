Tour de France #21: Jordi Meeus gewinnt in Paris seine erste Etappe

Radsport: Jordi Meeus hat die für die Sprinter wohl wichtigste Etappe der Tour de France gewonnen. Der Belgier gewann das 21. Teilstück im Massensprint hauchdünn vor Jasper Philipsen. Über den Gesamtsieg der Tour de France 2023 darf sich Jonas Vingegaard freuen.

Jordi Meeus siegt in Paris

Am Ende hat Bora – hansgrohe mit der Nominierung von Sprinter Jordi Meeus alles richtig gemacht. Denn der Belgier hat die letzte Etappe der Tour de France im Massensprint gewonnen. Im Fotofinish konnte er sich hauchdünn vor Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) durchsetzen. Auf der 115,1 Kilometer langen Etappe von Saint-Quentin-en-Yvelines nach Paris haben es die Fahrer zunächst wie gewohnt gemütlich angehen lassen. Zahlreiche Fotos wurden geschossen und mit ein paar Gläsern Champagner wurde angestoßen. Auf der Avenue des Champs Élysées angekommen, ging es jedoch mit den Attacken los. Unter anderem wagten sich auch Tadej Pogacar (UAE) und Nils Politt (Bora – hansgrohe) in die Offensive. Schlussendlich sollte es aber zum erwarteten Massensprint kommen.

Jonas Vingegaard gewinnt die Tour de France 2023

Zum zweiten Mal ins einer Karriere und zum zweiten Mal in Folge gewinnt Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma) die Tour de France. Der Däne zieht dadurch mit seinem Kontrahenten Tadej Pogacar (UAE) gleich, der in den beiden Jahren davor gewinnen konnte. In diesem Jahr gewinnt der Slowene die Nachwuchswertung zum vierten Mal in Folge und wird vor Teamkollege Adam Yates (UAE) Gesamtzweiter. Über den Sieg in der Bergwertung darf sich der Italiener Giulio Ciccone (Lidl – Trek) freuen, der damit die italienische Leidenszeit seit 1992 beenden kann. Bester Sprinter war bei der diesjährigen Tour de France zweifelsohne Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), der damit folgerichtig auch das Grüne Trikot gewinnt. Als bestes Team wird in Paris Jumbo – Visma geehrt.

